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Markus Schlosser: «Arbeite wie verrückt, denn Aufgeben ist keine Option!»

Bei den WM-Läufen in Cremona gab es für Markus Schlosser/Lucas Krieg zumindest in den freien Trainings einen leichten Hoffnungsschimmer. Zur alten Stärke fehlt aber nach wie vor ein gutes Stück.

Seitenwagen

Markus Schlosser arbeitet unermüdlich an der Verbesserung seines Gespanns
Markus Schlosser arbeitet unermüdlich an der Verbesserung seines Gespanns
Foto: Helmut Ohner
Markus Schlosser arbeitet unermüdlich an der Verbesserung seines Gespanns
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

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Bei den privaten Trainingssitzungen auf dem in der italienischen Region Lombardei gelegenen Circuit «Angelo Bergamonti» sah alles danach aus, als ob Markus Schlosser und Lucas Krieg die Probleme, die sie die gesamte Saison geplagt hatten, endlich gelöst hätten. Zweimal belegte das schweizerisch-deutsche Paar die zweitschnellste Zeit auf das 3,768 Kilometer lange Asphaltband. Man war im Lager des Gustoil Racing Teams vorsichtig optimistisch.

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«Wenn wir uns aber nicht um eine Sekunde verbessern, sind wir weg», war sich Schlosser danach bewusst. Die Ernüchterung folgte wie befürchtet auf den Fuß. Spätestens im Qualifying war der leise Optimismus verflogen, nachdem man über Platz 5 nicht hinausgekommen war. «Mit neuen Reifen können wir nicht zulegen. Auch von der neuen Reifendimension für das Hinterrad kann ich im Gegensatz zur Konkurrenz nicht profitieren.»

Bei extrem hohen Temperaturen verliefen aus Sicht von Schlosser/Krieg sowohl das Sprintrennen am Samstag, als auch das Hauptrennen am Sonntag unspektakulär. Vor allem die besondere Stärke des als «Reifenflüsterer» bekannten Schweizers, der in der Schlussphase eines Rennens zulegen kann, kommt dieses Jahr nicht zum Tragen. «Normalerweise werde ich im Laufe des Rennens immer stärker. Jetzt ist es so, dass ich nach dem Start einigermaßen dabei bin, danach kommt aus unerfindlichen Gründen der Rückfall.»

Im Artikel erwähnt

«Die eigentliche Herausforderung war, den Seitenwagen überhaupt auf der Strecke zu halten und durch die Links- und Rechtskurven zu bekommen. Jede Runde war harte Arbeit, nicht der Kampf gegen die Konkurrenz, sondern der Kampf mit unserem eigenen Seitenwagen», erklärte Schlosser nach den Rängen 5 und 4. «Momentan sind wir ehrlich gesagt ratlos. So, wie er aktuell funktioniert, ist er kaum fahrbar. Egal, was wir verändern oder welchen Ansatz wir versuchen, wir finden den entscheidenden Fehler nicht.»

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«Aufgeben ist trotzdem keine Option. Wir werden weiterarbeiten, weitersuchen und alles unternehmen, um das Problem zu finden, auch wenn es momentan ziemlich aussichtslos erscheint. Ich arbeite wie verrückt und habe das Gespann bereits drei Mal zerlegt und neu aufgebaut. Es heißt: weiterhin suchen, ausprobieren und hoffen, dass wir endlich den entscheidenden Punkt finden und es wieder in die richtige Richtung geht. Eines ist sicher, an unserem Einsatz wird es nicht scheitern!»

Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

12

19:41,031

2.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

12

19:51,442

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

12

19:52,997

4.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

12

19:59,059

5.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

12

20:02,256

6.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

12

20:19,328

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

12

20:22,480

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

12

20:22,888

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

12

20:30,760

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

12

20:35.322

11.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

12

20:51,976

12.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

12

21:09,637

13.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

12

21:18,550

14.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

12

21:21,271

15.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

11

19:58,737

16.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

10

21:42,433

DNF

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

6

DNF

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

2

Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

18

30:39,567

2.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

18

30:40,216

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

18

30:40,826

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

18

30:41,344

5.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

18

30:43,333

6.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

18

30:44,042

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

18

30:45,956

8.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

18

30:50,211

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

18

30:54,671

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

18

30:55,027

11.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

17

30:41,629

12.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

17

30:42,404

13.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

17

31:10,080

14.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

17

31:53,256

DNF

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

DNF

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

14

DNF

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

13

DNS

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

WM-Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

152,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

148

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

137

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

86,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

65

6.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

7.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

54

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

47,5

9.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

44,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

15.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

21

16.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

18

17.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

18.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

14

19.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

10

20.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

22.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

23.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

24.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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