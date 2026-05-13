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Markus Schlosser: «Lucas ist mich ganz klar der Held des Wochenendes»

Markus Schlosser/Lucas Krieg sind als eine der Favoriten in die Seitenwagen-WM gestartet. Noch bleiben die Ergebnisse hinter den Ansprüchen zurück, aber in Rijeka war ein Aufwärtstrend sichtbar.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Schlosser vor Reeves, Ellis und Leglise
Schlosser vor Reeves, Ellis und Leglise
Foto: Helmut Ohner
Schlosser vor Reeves, Ellis und Leglise
© Helmut Ohner

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Im Artikel erwähnt

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Nachdem Markus Schlosser beim Auftakt der Seitenwagen-WM in Le Mans feststellen musste, dass die Veränderungen an seinem Gespann, die über die Wintermonate vorgenommen wurden, nicht den gewünschten Effekt gebracht und sogar dazu geführt hatten, dass er gegenüber dem Vorjahr je Runde um etwa eineinhalb Sekunden langsamer war, ging es für ihn zurück in die Werkstatt.

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Doch der Schweizer musste erkennen, dass der Rückbau auf den Stand von Ende 2025 noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. «Mit großer Zuversicht sind wir zum zweiten Rennwochenende der Saison nach Rijeka gereist. Wir waren optimistisch, dass wir die Probleme endlich in den Griff bekommen haben und unser Motorrad wieder so funktioniert, wie es soll. Leider lief alles anders als erhofft.»

«Eigentlich kämpfen wir bereits seit letzter Saison mit extremen Problemen am Chassis und bekommen die Ursache einfach nicht vollständig gelöst», verriet der Weltmeister des Jahres 2021. «Genau diese Schwierigkeiten haben uns auch in Rijeka das gesamte Wochenende begleitet.»

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Im Artikel erwähnt

Im Training am Donnertag gab es für den erfolgsverwöhnten Eidgenossen und seinem deutschen Beifahrer den nächsten Dämpfer: «Lucas ist durch einen kleinen Flüchtigkeitsfehler aus dem Gespann gefallen und hat sich dabei ordentlich verletzt. In diesem Moment dachten wir eigentlich schon, dass das Wochenende für uns beendet ist und wir die Heimreise antreten müssen.»

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Lucas Krieg bewies, aus welch hartem Holz er geschnitzt ist

Lucas Krieg lässt sich trotz schmerzhafter Verletzungen nicht unterkriegen
Lucas Krieg lässt sich trotz schmerzhafter Verletzungen nicht unterkriegen
Foto: Helmut Ohner
Lucas Krieg lässt sich trotz schmerzhafter Verletzungen nicht unterkriegen
© Helmut Ohner

Doch aufgeben war für den jungen Sachsen, der sich die Schmerzen nicht anmerken ließ, zu keiner Zeit eine Option. «Lucas wollte unbedingt weitermachen. Und genau dafür verdient er größten Respekt. Trotz Verletzungen an Händen und Armen – also genau den Bereichen, die man als Beifahrer am meisten braucht – hat er sich auf das Gespann gesetzt und bis zum Schluss gekämpft.»

«Dass wir unter diesen Umständen zweimal auf Platz 4 gefahren sind, ist für uns ein riesiger Erfolg. Ich habe im Rennen wirklich alles gegeben und Lucas hat einfach unglaublich stark mitgehalten. Für mich ist er ganz klar der Held dieses Wochenendes.»

«Nichtsdestotrotz liegt jetzt sehr viel harte Arbeit vor uns. Wir müssen herausfinden, warum sich das Motorrad so verhält und weshalb es aktuell einfach nicht mehr wirklich schnell fahrbar ist. Jetzt gilt es, die Ursache zu analysieren, Lösungen zu finden und Schritt für Schritt wieder anzugreifen.» Bis zum nächsten WM-Wochenende bleibt ihm genügend Zeit für Verbesserungen.

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Ergebnis Seitenwagen-WM, Sprintrennen, Rijeka, 9. Mai

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

11

16:52.431

2.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

11

16:56.954

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

11

17:04.711

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

11

17:10.586

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

11

17:11.106

6.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

11

17:11.317

7.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

11

17:18.378

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

11

17:33.974

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

11

17:38.734

10.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

11

17:40.750

11.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

11

17:41.848

12.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

11

18:16.915

13.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

11

18:18.300

14.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

11

18:29.832

15.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

10

17:03.087

16.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

10

17:03.784

17.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

10

17:04.574

18.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

10

17:07.752

19.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

10

17:11.281

20.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

10

17:52.256

Ergebnis Seitenwagen-WM, Hauptrennen, Rijeka, 10. Mai

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

18

27:33,859

2.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

18

27:33,859

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

18

27:53.826

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

18

28:01.374

5.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

18

28:03.912

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

18

28:31.062

7.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

18

28:39.623

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

18

28:53.366

9.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

17

27:55.234

10.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

17

28:07.411

11.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

17

28:22.204

12.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

17

28:22.473

13.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

17

28:23.311

14.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

17

28:31.113

15.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

16

27:38.145

16.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

16

28:04.002

A

PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

A

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

A

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

A

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

WM-Stand nach 4 von 12 Rennen

Pl.

Team

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

90

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

86

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

68

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

49

5.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

45

6.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

32

7.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

27

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

27

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

24

10.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

23

11.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

20

12.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

14

13.

PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)

12

14.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

10

15.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

9

16.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

8

17.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

5

18.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

5

19.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

3

20.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

2

21.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

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