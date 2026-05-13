Markus Schlosser: «Lucas ist mich ganz klar der Held des Wochenendes»
Markus Schlosser/Lucas Krieg sind als eine der Favoriten in die Seitenwagen-WM gestartet. Noch bleiben die Ergebnisse hinter den Ansprüchen zurück, aber in Rijeka war ein Aufwärtstrend sichtbar.
Nachdem Markus Schlosser beim Auftakt der Seitenwagen-WM in Le Mans feststellen musste, dass die Veränderungen an seinem Gespann, die über die Wintermonate vorgenommen wurden, nicht den gewünschten Effekt gebracht und sogar dazu geführt hatten, dass er gegenüber dem Vorjahr je Runde um etwa eineinhalb Sekunden langsamer war, ging es für ihn zurück in die Werkstatt.
Doch der Schweizer musste erkennen, dass der Rückbau auf den Stand von Ende 2025 noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. «Mit großer Zuversicht sind wir zum zweiten Rennwochenende der Saison nach Rijeka gereist. Wir waren optimistisch, dass wir die Probleme endlich in den Griff bekommen haben und unser Motorrad wieder so funktioniert, wie es soll. Leider lief alles anders als erhofft.»
«Eigentlich kämpfen wir bereits seit letzter Saison mit extremen Problemen am Chassis und bekommen die Ursache einfach nicht vollständig gelöst», verriet der Weltmeister des Jahres 2021. «Genau diese Schwierigkeiten haben uns auch in Rijeka das gesamte Wochenende begleitet.»
Im Training am Donnertag gab es für den erfolgsverwöhnten Eidgenossen und seinem deutschen Beifahrer den nächsten Dämpfer: «Lucas ist durch einen kleinen Flüchtigkeitsfehler aus dem Gespann gefallen und hat sich dabei ordentlich verletzt. In diesem Moment dachten wir eigentlich schon, dass das Wochenende für uns beendet ist und wir die Heimreise antreten müssen.»
Lucas Krieg bewies, aus welch hartem Holz er geschnitzt ist
Doch aufgeben war für den jungen Sachsen, der sich die Schmerzen nicht anmerken ließ, zu keiner Zeit eine Option. «Lucas wollte unbedingt weitermachen. Und genau dafür verdient er größten Respekt. Trotz Verletzungen an Händen und Armen – also genau den Bereichen, die man als Beifahrer am meisten braucht – hat er sich auf das Gespann gesetzt und bis zum Schluss gekämpft.»
«Dass wir unter diesen Umständen zweimal auf Platz 4 gefahren sind, ist für uns ein riesiger Erfolg. Ich habe im Rennen wirklich alles gegeben und Lucas hat einfach unglaublich stark mitgehalten. Für mich ist er ganz klar der Held dieses Wochenendes.»
«Nichtsdestotrotz liegt jetzt sehr viel harte Arbeit vor uns. Wir müssen herausfinden, warum sich das Motorrad so verhält und weshalb es aktuell einfach nicht mehr wirklich schnell fahrbar ist. Jetzt gilt es, die Ursache zu analysieren, Lösungen zu finden und Schritt für Schritt wieder anzugreifen.» Bis zum nächsten WM-Wochenende bleibt ihm genügend Zeit für Verbesserungen.
Ergebnis Seitenwagen-WM, Sprintrennen, Rijeka, 9. Mai
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
11
16:52.431
2.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
11
16:56.954
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
11
17:04.711
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
11
17:10.586
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
11
17:11.106
6.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
11
17:11.317
7.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
11
17:18.378
8.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
11
17:33.974
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
11
17:38.734
10.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
11
17:40.750
11.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
11
17:41.848
12.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
11
18:16.915
13.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
11
18:18.300
14.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
11
18:29.832
15.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
10
17:03.087
16.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
10
17:03.784
17.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
10
17:04.574
18.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
10
17:07.752
19.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
10
17:11.281
20.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
10
17:52.256
Ergebnis Seitenwagen-WM, Hauptrennen, Rijeka, 10. Mai
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
18
27:33,859
2.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
18
27:33,859
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
18
27:53.826
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
18
28:01.374
5.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
18
28:03.912
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
18
28:31.062
7.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
18
28:39.623
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
18
28:53.366
9.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
17
27:55.234
10.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
17
28:07.411
11.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
17
28:22.204
12.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
17
28:22.473
13.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
17
28:23.311
14.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
17
28:31.113
15.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
16
27:38.145
16.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
16
28:04.002
A
PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
A
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
A
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
A
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
WM-Stand nach 4 von 12 Rennen
Pl.
Team
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
90
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
86
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
68
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
49
5.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
45
6.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
32
7.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
27
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
27
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
24
10.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
23
11.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
20
12.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
14
13.
PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)
12
14.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
10
15.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
9
16.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
8
17.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
5
18.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
5
19.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
3
20.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
2
21.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
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