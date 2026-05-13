Markus Schlosser: «Lucas ist mich ganz klar der Held des Wochenendes»

Nachdem Markus Schlosser beim Auftakt der Seitenwagen-WM in Le Mans feststellen musste, dass die Veränderungen an seinem Gespann, die über die Wintermonate vorgenommen wurden, nicht den gewünschten Effekt gebracht und sogar dazu geführt hatten, dass er gegenüber dem Vorjahr je Runde um etwa eineinhalb Sekunden langsamer war, ging es für ihn zurück in die Werkstatt.

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Doch der Schweizer musste erkennen, dass der Rückbau auf den Stand von Ende 2025 noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. «Mit großer Zuversicht sind wir zum zweiten Rennwochenende der Saison nach Rijeka gereist. Wir waren optimistisch, dass wir die Probleme endlich in den Griff bekommen haben und unser Motorrad wieder so funktioniert, wie es soll. Leider lief alles anders als erhofft.»

«Eigentlich kämpfen wir bereits seit letzter Saison mit extremen Problemen am Chassis und bekommen die Ursache einfach nicht vollständig gelöst», verriet der Weltmeister des Jahres 2021. «Genau diese Schwierigkeiten haben uns auch in Rijeka das gesamte Wochenende begleitet.»

Im Training am Donnertag gab es für den erfolgsverwöhnten Eidgenossen und seinem deutschen Beifahrer den nächsten Dämpfer: «Lucas ist durch einen kleinen Flüchtigkeitsfehler aus dem Gespann gefallen und hat sich dabei ordentlich verletzt. In diesem Moment dachten wir eigentlich schon, dass das Wochenende für uns beendet ist und wir die Heimreise antreten müssen.»

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Lucas Krieg bewies, aus welch hartem Holz er geschnitzt ist

Lucas Krieg lässt sich trotz schmerzhafter Verletzungen nicht unterkriegen Foto: Helmut Ohner Lucas Krieg lässt sich trotz schmerzhafter Verletzungen nicht unterkriegen © Helmut Ohner

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Doch aufgeben war für den jungen Sachsen, der sich die Schmerzen nicht anmerken ließ, zu keiner Zeit eine Option. «Lucas wollte unbedingt weitermachen. Und genau dafür verdient er größten Respekt. Trotz Verletzungen an Händen und Armen – also genau den Bereichen, die man als Beifahrer am meisten braucht – hat er sich auf das Gespann gesetzt und bis zum Schluss gekämpft.»

«Dass wir unter diesen Umständen zweimal auf Platz 4 gefahren sind, ist für uns ein riesiger Erfolg. Ich habe im Rennen wirklich alles gegeben und Lucas hat einfach unglaublich stark mitgehalten. Für mich ist er ganz klar der Held dieses Wochenendes.»

«Nichtsdestotrotz liegt jetzt sehr viel harte Arbeit vor uns. Wir müssen herausfinden, warum sich das Motorrad so verhält und weshalb es aktuell einfach nicht mehr wirklich schnell fahrbar ist. Jetzt gilt es, die Ursache zu analysieren, Lösungen zu finden und Schritt für Schritt wieder anzugreifen.» Bis zum nächsten WM-Wochenende bleibt ihm genügend Zeit für Verbesserungen.

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Ergebnis Seitenwagen-WM, Sprintrennen, Rijeka, 9. Mai

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 11 16:52.431 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 11 16:56.954 3. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 11 17:04.711 4. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 11 17:10.586 5. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha 11 17:11.106 6. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F) LCR Yamaha 11 17:11.317 7. Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F) ARS Yamaha 11 17:18.378 8. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 11 17:33.974 9. Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 11 17:38.734 10. Manuel Moreau/Alice Roba (F/B) ARS Yamaha 11 17:40.750 11. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 11 17:41.848 12. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha 11 18:16.915 13. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 11 18:18.300 14. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F) ARS Yamaha 11 18:29.832 15. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 10 17:03.087 16. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 10 17:03.784 17. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 10 17:04.574 18. Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F) LCR Yamaha 10 17:07.752 19. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 10 17:11.281 20. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 10 17:52.256

Ergebnis Seitenwagen-WM, Hauptrennen, Rijeka, 10. Mai

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 18 27:33,859 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 18 27:33,859 3. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 18 27:53.826 4. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 18 28:01.374 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F) LCR Yamaha 18 28:03.912 6. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 18 28:31.062 7. Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 18 28:39.623 8. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 18 28:53.366 9. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F) ARS Yamaha 17 27:55.234 10. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 17 28:07.411 11. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 17 28:22.204 12. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 17 28:22.473 13. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 17 28:23.311 14. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 17 28:31.113 15. Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F) LCR Yamaha 16 27:38.145 16. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 16 28:04.002 A PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha A Manuel Moreau/Alice Roba (F/B) ARS Yamaha A Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha A Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F) ARS Yamaha

WM-Stand nach 4 von 12 Rennen