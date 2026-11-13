Markus Venus: «Viele Kilometer gefahren und Erfahrungen gesammelt»

Vor den abschließenden zwei Rennen zur Seitenwagen-WM in Oschersleben Anfang Oktober hatte Markus Venus (44) für sich und seinen schweizer Beifahrer Thomas Hofer die Devise ausgegeben, Platz 8 oder 7 in der Endabrechnung zu erreichen. Doch es kam anders. Auf dem Weg in die Magdeburger Börde erreichte den Pfarrkirchener am Donnerstag eine schlimme Nachricht, die ihn zur sofortigen Umkehr zwang.

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Nach dem Tod des Vaters erstmals wieder auf der Rennstrecke

Am Freitagmorgen die traurige Gewissheit: Venus’ Vater Karl war im Alter von 89 Jahren im Krankenhaus verstorben. Jetzt gab es Wichtigeres für Markus Venus als den Rennsport.

Mehr als einen Monat später saßen Markus Venus und Beifahrer Thomas Hofer am vergangenen Wochenende wieder im 600er LCR-Gespann. Drei Tage strammes Training auf dem Pannonia-Ring in Ungarn, zirka 130 km südöstlich von Wien gelegen, standen für das Team ITW Racing (Industrie-Technik Werth) auf dem Plan. Das Ziel: Erfahrungen sammeln durch Fahren, Fahren, Fahren.

Venus: «Ich tue mich im Straßen-Rennsport noch schwer in puncto Erfahrung. Im Bahnsport-Gespann macht mir keiner etwas vor. Ich kenne alle Strecken und weiß wie man auf Gras und Sand fahren muss. Dagegen fehlen mir im Sidecar auf der Straße einfach noch die nötigen Kilometer, daher muss ich sehr viel fahren und Kilometer sammeln. Dafür waren die Testtage in Ungarn jetzt ideal für uns.»

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Aus den geplanten drei Tagen wurden am Ende zwei, denn die reichten. «Wir sind mehr gefahren, als wir vorher gedacht hatten», so der 44-jährige Niederbayer im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, «wir konnten achtmal je 30 Minuten auf die 4,7 Kilometer lange Strecke, das war ein tolles Training für den Thomas und mich und natürlich für das ganze Team. Bei den Rennen hast du anders als hier keine Zeit dafür Ausgefallenes zu testen. So konnten wir schon mal viele Erkenntnisse für die nächste Saison gewinnen.»

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Platz 8 in der Weltmeisterschaft 2026

Bis zu den beiden letzten Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben in Sachsen-Anhalt konnte Venus/Hofer mit dem Verlauf der Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2026 durchaus zufrieden sein. Das Duo beendete sieben von acht Durchgängen in den Top-10, wobei ihnen im Hauptrennen in Rijeka mit Platz 8 das beste Ergebnis gelang. In der kommenden Saison soll es weiter voran gehen.