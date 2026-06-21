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Pau, Hauptrennen: Schwerer Unfall von Ellis/Clément verursacht Abbruch

In Runde 5 des Hauptrennens in Pau Arnos stockte allen der Atem. Ellis/Clément überschlugen sich in der Schikane nach Start und Ziel. Weil kein Neustart möglich war, gab es für die Teams halbe Punkte.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Schwerer Unfall von Ellis/Clément im Hauptrennen in Pau Arnos
Schwerer Unfall von Ellis/Clément im Hauptrennen in Pau Arnos
Foto: Helmut Ohner
Schwerer Unfall von Ellis/Clément im Hauptrennen in Pau Arnos
© Helmut Ohner

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Bei einer vorhergesagten Lufttemperatur von jenseits der 30 Grad und den damit verbundenen Gefahren für Leib und Leben sahen sich die lokalen Behörden veranlasst, alle Sportveranstaltungen in der Region ab 12.00 Uhr MESZ abzusagen, deswegen wurden von der internationalen Jury des Motorradweltverbandes FIM der Start des Hauptrennens auf 11.40 Uhr MESZ vorverlegt und die Renndistanz von 24 auf 14 Runden verkürzt.

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Schon am Samstagabend galt es für die 19 Mannschaften, die sich für die dritte Veranstaltung der Seitenwagen-Weltmeisterschaft qualifiziert hatten, kühlen Kopf zu behalten. Von der Pole-Position stürmten Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) zum Sieg. Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) als Zweite sowie die Titelverteidiger Sam und Tom Christie (CES Performance) als Dritte komplettierten das Siegesbild.

Payne/Rousseau, die sich trotz der herausfordernden Bedingungen nicht davon abhalten ließen, auch beide Rennen zur Französischen Meisterschaft zu bestreiten - selbstredend haben sie gewonnen -, gelang ein perfekter Start und konnten die Verfolger rasch aus dem Windschatten schütteln. Nach dem ersten Umlauf lagen Päivärinta/Christie bereits 1,4 Sekunden zurück. Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) folgten auf Rang 3.

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Sehr zur Freude des Publikums boten die Dreiradartisten Rennsport vom Feinsten. Es wurden fleißig die Positionen gewechselt, nur Payne zog an der Spitze einsam seine Runden. Nach der vierten Runde führte er vor Päivärinta, Christie, Todd Ellis/Emmanuelle Clément, Schlosser, Tim Reeves/Melanie Farnier (Carl Cox Motorsport), Lokalmatador Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) und Bennie Streuer/Manon Vissenberg.

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Unfall von Ellis/Clément schockt Augenzeugen

Was dann folgte, ließ bei den Augenzeugen den Atem stocken. Ellis, der die Chance auf den dritten Platz witterte und den Anschluss an die Christie-Brüder nicht verlieren wollte, riskierte in der Schikane nach Start und Ziel zu viel und räuberte über die Kerbs, worauf sein Seitenwagen abhob und sich überschlug. Während der Fahrer nach dem ersten Schock half, sein Gespann zu verladen, wurde Clément zur Untersuchung ins Medical Center gebracht.

Die rote Flagge war die logische Folge des schweren Zwischenfalls. Ziemlich schnell wurde von den Offiziellen bestätigt, dass es keinen Neustart geben kann. Er hätte wegen des Verbots von Sportveranstaltungen vor 12.00 Uhr MESZ vollzogen werden müssen. Der Stand nach vier Runden wird als Ergebnis gewertet und es gibt halbe Punkte für die Teams.

Eine böse Überraschung gab es am Ende noch für Reeves/Farnier. Weil sie die Boxenstraße vor der Einführungsrunde bei Rot verlassen hatten und auf ihre Startposition gerollt waren, wurden sie mit einem «Ride-Through»-Penalty belegt, den sie allerdings wegen des Abbruchs nicht mehr antreten konnten. Zu ihrer Rennzeit wurden deswegen 22 Sekunden addiert. Konsequenz: Statt Rang 6 gab es für sie nur den zwölften Rang.

Resultat, Seitenwagen-WM, Pau Arnos, 21.06.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

4

05:26,077

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

4

05:29,477

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

4

05:33,533

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

4

05:36,475

5.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

4

05:38,010

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

4

05:38,395

7.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

4

05:39,934

8.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

4

05:43,989

9.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

4

05:47,202

10.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

4

05:58,050

11.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

4

05:58,865

12.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

4

05:59,406

13.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

4

05:59,967

14.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

4

06:01,587

15.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

4

06:02,980

16.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

4

06:11,103

DNF

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

4

DNF

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

1

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WM-Stand nach sechs von zwölf Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

127,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

116

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

92

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

62,5

5.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

6.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

7.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

35,5

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

35

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

34,5

10.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

32

11.

PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

28,5

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

14.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

14

15.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

13

16.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

10

17.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

9

18.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

19.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

20.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

2,5

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