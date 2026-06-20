Pau, Qualifying: Payne/Rousseau 0,097 Sekunden vor Päivärinta/Christie

Gerade einmal vier Runden benötigten Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) um bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem nur 3,030 Kilometer langen Circuit Européen Pau Arnos die schnellste Runde in den Asphalt zu brennen. Für die Weltmeister 2024 ist es nach Le Mans und Grobnik/Rijeka bereits die dritte Pole-Position in dieser Saison.

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In den Rennen wird sich das britisch-französische Duo allerdings auf einen harten Zweikampf mit Pekka Päivärinta/Adam Christie vom Team Hänni Racing gefasst machen müssen, denn der erfahrene Finne und sein britischer Beifahrer, die das freie Training dominiert hatten, waren lediglich um 97 Tausendstelsekunden langsamer unterwegs.

Aus der zweiten Startreihe werden heute am frühen Abend (18.40 Uhr MESZ) und morgen am späten Nachmittag (17.45 Uhr MESZ) die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance) und Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) Aufstellung. Mit 0,723 bzw. 1,569 ist ihr Rückstand auf die Trainingsschnellsten aber bereits beträchtlich.

Auch die Plätze 5 bis 7 werden mit Todd Ellis/Emmanuelle Clément, Bennie Streuer/Manon Vissenberg und Tim Reeves/Melanie Farnier (Carl Cox Motorsport) von ehemaligen Weltmeistern eingenommen. Dahinter stehen die Lokalmatadore Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) und Manuel Moreau/Alice Roba (KM Side).

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Die einzige deutschsprachige Mannschaft, der Deutsche Markus Venus und sein Schweizer Beifahrer Thomas Hofer (ITW Racing) fixierten hinter den australischen Brüdern Corey und Danyon Turner die elftschnellste Trainingszeit. Wie bereits in Rijeka blieben Paul Kirby/Ema Salon (Carl Cox Motorsport KRT) ohne Zeit, dürfen aber trotzdem von der letzten Position in die Rennen starten, weil sie im freien Training ihre Schnelligkeit unter Beweis gestellt haben.