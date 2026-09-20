Volle Punkte für Payne/Rousseau in Assen, wichtiger Schritt Richtung Titel

Endurance-WM • Neu
YART verliert EWC-Titel – Max Neukirchner: «Natürlich tut das weh!»
Mit dem zweiten Sieg auf dem TT Circuit in Assen machten Harry Payne/Kevin Rousseau einen Schritt Richtung WM-Titel. Dahinter wurde zur Freude der tausenden Zuseher heftig um die Plätze gekämpft.
Nach dem Sprintrennen gab es für einige Teams einiges zu tun, denn nur wenige Stunden nach der Zieldurchfahrt galt es, sich für das Hauptrennen fertigzumachen. Ted und Vincent Peugeot mussten nach einem Motorschaden in Windeseile ein neues Aggregat einbauen, bei Tim Reeves/Luca Schmidt hatte der Stoßdämpfer am Vorderrad schlapp gemacht und Lewis Blackstock/Oscar Lawrence mussten das Probleme mit der Benzinpumpe in den Griff bekommen.
Die Sieger des Sprintrennens, das britisch-französische Duo Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing machte sich bereits nach dem Start aus dem Staub. Mit Ausnahme der 14. von 16 Runden auf dem 4,542 Kilometer langen TT Circuit in Assen waren sie schneller als der Rest des Feldes und im fünften Umlauf verbesserten sie auch den eigenen Rundenrekord. Im Ziel hatten sie fast 13 Sekunden Vorsprung auf die Zeitplatzierten.
In ihrem Rücken übernahmen erst Ted und Vincent Peugeot die zweite Position, die sie in der vierten Runde an Sam und Tom Christie (CES Performance) abgeben mussten. Weil sie in der Schikane einmal die Track-Limits überschritten hatten, erhielten sie einen Long-Lap-Penalty und fielen an die fünfte Stelle zurück.
Während die Christie-Brüder einem ungefährdeten zweiten Platz entgegenfuhren, lieferten sich Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) mit Blackstock/Lawrence (DHR/DAO Racing) ein Duell auf Biegen und Brechen. Immer, wenn Blackstock einen Weg vorbei fand, kam postwendend der Konter. Im Ziel hatte zwar Päivärinta die Nase vorne, weil er in der letzten Runde bei der Anfahrt zur Schikane aber neben die Strecke geriet, wurde er zurückgereiht.
Hinter den Peugeots wurde die Aufholjagd von Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) von Startplatz 16 mit dem sechsten Rang belohnt. Wie bereits im Sprintrennen schenkten sich Bennie Streuer/Manon Vissenberg und Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) nichts. Bei der Zieldurchfahrt hatte die deutsch-französische Paarung gegenüber dem Lokalmatador abermals das bessere Ende für sich.
Auch um den neunten Platz wurde gnadenlos gefightet. Corey und Danyon Turner, die im ersten Lauf bereits in der ersten Kurve torpediert wurden und dabei die Abdeckung des Seitenwagenrades verloren hatten, fanden in der letzten Runde noch einen Wen an Thomas Eder/Kevin Kölsch vorbei. Robb Biggs/Ferry Segers, Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing), Paul Kriby/Ema Salmon, Kevin Cable/Yann Druel und Wiggert Kranenburg/Loris Carteau landeten auf den Plätzen 11 bis 15.
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
16
27:45.634
min.
2.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
16
27:58.331
3.
Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)
LCR Yamaha
16
28:03.652
4.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
16
28:03.554
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
16
28:03.756
6.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
16
28:16.287
7.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
16
28:23.420
8.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
16
28:24.467
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
16
28:37.675
10.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
16
28:37.832
11.
Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)
LCR Yamaha
16
28:51.547
12.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
16
29:00.860
13.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
16
29:18.501
14.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
16
29:35.554
15.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
15
28:05.886
16.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
28:26.538
17.
Raymond Leijdekkers/Oceane Bataille (NL/F)
LCR Yamaha
15
28:31.364
18.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
15
29:19.633
19.
Rogier Weekers/Remco Moes (NL)
R&R Yamaha
15
29:29.086
DNF
Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)
LCR Yamaha
DNF
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
DNF
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
DNF
Tim Reeves/Luca Schmidt (GB/D)
ARS Yamaha
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
202,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
177
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
177
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
107,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
76
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
72
7.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
57,5
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
51,5
10.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
32
13.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
30
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
30
15.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
29
16.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
28
17.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
18.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
21
19.
Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)
LCR Yamaha
16
20.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
21.
Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)
LCR Yamaha
12
22.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
8,5
23.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
24.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
25.
Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)
LCR Yamaha
5
26.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
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