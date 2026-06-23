Payne/Rousseau (Steinhausen Racing): Vorsprung in WM-Tabelle ausgebaut
Pole-Position, zweimal schnellste Rennrunde und zwei ungefährdete Siege, besser hätte das WM-Wochenende in Pau Arnos für Harry Payne und Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) nicht laufen können.
Wer soll Harry Payne und seinen Beifahrer Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing in der diesjährigen Seitenwagen-Weltmeisterschaft stoppen? Wie schon beim Auftakt der aus zwölf Läufen bestehenden Serie auf dem Circuit Bugatti in Le Mans Mitte April spielten sie ihre Höchstform auch bei der zweiten Veranstaltung auf französischem Boden aus.
Bereits im Training auf dem lediglich 3,030 Kilometer langen Circuit Européen Pau Arnos ließen sie alle Konkurrenten hinter sich, wobei der Vorsprung auf Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) mit 97 Tausendstelsekunden denkbar knapp ausfiel.
Das britisch-französische Duo stellte sich im ersten Lauf auf einen harten Zweikampf mit der finnisch-britischen Paarung ein. Nach einem perfekten Start übernahmen Payne/Rousseau sofort die Führung. Bis zur Halbzeit folgten ihre Gegner auch in Schlagdistanz, aber mit Fortdauer des Rennens wuchs der Vorsprung auf die Verfolger kontinuierlich an.
«Nur nicht drehen», dachte sich der Weltmeister 2024 bei durch die außergewöhnlich große Hitze extrem schwierigen Bedingungen, wusste der seit einigen Jahren in den Niederlanden lebende Brite doch, dass hinter ihm der Doppelsieger von Rijeka nur auf einen Fehler von ihm wartete. «Es hat geklappt und darüber sind wir sehr, sehr glücklich.»
Payne war sich bewusst, dass er am Sonntag erneut eine schwierige Ausgabe vor sich hat. Bei noch höheren Temperaturen, die die regionalen Behörden veranlassten, jegliche Sportveranstaltung nach 12.00Uhr MESZ zu untersagen, kamen die Polesetter optimal von der Startlinie und sie schafften es noch in der ersten Runde, sich entscheidend vom Rest des Feldes abzusetzen.
Als nur wenige Minuten vor Mittag das Hauptrennen in der fünften Runde wegen eines Unfalls abgebrochen werden musste, hatten Payne/Rousseau bereits ein Polster von mehr als drei Sekunden. Weil ein Neustart nicht mehr in Frage kam, wurde der Stand nach vier Umläufen als Ergebnis herangezogen. Die Teams wurden mit halben Punkten belohnt.
Das erfolgsverwöhnte Paar geht nun mit einem Vorsprung von 11,5 Punkten auf Päivärinta/Christie in die Halbzeitpause. Die britischen Titelverteidiger Sam und Tom Christie weisen bereits 35,5 Zähler Rückstand auf. Die Viertplatzierten in der Zwischenwertung, das schweizerisch-deutsche Duo Markus Schlosser/Lucas Krieg, liegen fast schon aussichtslose 65 Punkte zurück.
Resultat, Seitenwagen-WM, Pau Arnos, 20.06.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
12
16:14,923
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
12
16:17,017
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
12
16:25,554
4.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
12
16:30,056
5.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
12
16:37,711
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
12
16:38,045
7.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
12
16:50,072
8.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
12
16:55,206
9.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
12
16:58,015
10.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
12
17:00,225
11.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
12
17:05,103
12.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
11
16:11,109
13.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
11
16:12,713
14.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
11
16:16,643
15.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
11
16:20,695
16.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
11
16:31,956
17.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
11
16:37,1
DNF
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
2
DNF
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
0
Resultat, Seitenwagen-WM, Pau Arnos, 21.06.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
4
05:26,077
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
4
05:29,477
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
4
05:33,533
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
4
05:36,475
5.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
4
05:38,010
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
4
05:38,395
7.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
4
05:39,934
8.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
4
05:43,989
9.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
4
05:47,202
10.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
4
05:58,050
11.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
4
05:58,865
12.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
4
05:59,406
13.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
4
05:59,967
14.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
4
06:01,587
15.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
4
06:02,980
16.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
4
06:11,103
DNF
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
4
DNF
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
1
WM-Stand nach sechs von zwölf Rennen
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
127,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
116
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
92
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
62,5
5.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
6.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
7.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
35,5
8.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
35
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
34,5
10.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
32
11.
PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
28,5
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
13.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
22
14.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
14
15.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
13
16.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
10
17.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
9
18.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
7,5
19.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
20.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
21.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
2,5
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