Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Mehr Motorrad

  4. /

  5. Seitenwagen

  6. /

  7. News

Werbung

Payne/Rousseau (Steinhausen Racing): Vorsprung in WM-Tabelle ausgebaut

Pole-Position, zweimal schnellste Rennrunde und zwei ungefährdete Siege, besser hätte das WM-Wochenende in Pau Arnos für Harry Payne und Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) nicht laufen können.

Seitenwagen

Harry Payne (li.) und Kevin Rousseau führen in der Seitenwagen-WM
Harry Payne (li.) und Kevin Rousseau führen in der Seitenwagen-WM
Foto: Helmut Ohner
Harry Payne (li.) und Kevin Rousseau führen in der Seitenwagen-WM
© Helmut Ohner

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wer soll Harry Payne und seinen Beifahrer Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing in der diesjährigen Seitenwagen-Weltmeisterschaft stoppen? Wie schon beim Auftakt der aus zwölf Läufen bestehenden Serie auf dem Circuit Bugatti in Le Mans Mitte April spielten sie ihre Höchstform auch bei der zweiten Veranstaltung auf französischem Boden aus.

Werbung

Werbung

Bereits im Training auf dem lediglich 3,030 Kilometer langen Circuit Européen Pau Arnos ließen sie alle Konkurrenten hinter sich, wobei der Vorsprung auf Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) mit 97 Tausendstelsekunden denkbar knapp ausfiel.

Das britisch-französische Duo stellte sich im ersten Lauf auf einen harten Zweikampf mit der finnisch-britischen Paarung ein. Nach einem perfekten Start übernahmen Payne/Rousseau sofort die Führung. Bis zur Halbzeit folgten ihre Gegner auch in Schlagdistanz, aber mit Fortdauer des Rennens wuchs der Vorsprung auf die Verfolger kontinuierlich an.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Nur nicht drehen», dachte sich der Weltmeister 2024 bei durch die außergewöhnlich große Hitze extrem schwierigen Bedingungen, wusste der seit einigen Jahren in den Niederlanden lebende Brite doch, dass hinter ihm der Doppelsieger von Rijeka nur auf einen Fehler von ihm wartete. «Es hat geklappt und darüber sind wir sehr, sehr glücklich.»

Werbung

Werbung

Payne war sich bewusst, dass er am Sonntag erneut eine schwierige Ausgabe vor sich hat. Bei noch höheren Temperaturen, die die regionalen Behörden veranlassten, jegliche Sportveranstaltung nach 12.00Uhr MESZ zu untersagen, kamen die Polesetter optimal von der Startlinie und sie schafften es noch in der ersten Runde, sich entscheidend vom Rest des Feldes abzusetzen.

Als nur wenige Minuten vor Mittag das Hauptrennen in der fünften Runde wegen eines Unfalls abgebrochen werden musste, hatten Payne/Rousseau bereits ein Polster von mehr als drei Sekunden. Weil ein Neustart nicht mehr in Frage kam, wurde der Stand nach vier Umläufen als Ergebnis herangezogen. Die Teams wurden mit halben Punkten belohnt.

Das erfolgsverwöhnte Paar geht nun mit einem Vorsprung von 11,5 Punkten auf Päivärinta/Christie in die Halbzeitpause. Die britischen Titelverteidiger Sam und Tom Christie weisen bereits 35,5 Zähler Rückstand auf. Die Viertplatzierten in der Zwischenwertung, das schweizerisch-deutsche Duo Markus Schlosser/Lucas Krieg, liegen fast schon aussichtslose 65 Punkte zurück.

Resultat, Seitenwagen-WM, Pau Arnos, 20.06.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

12

16:14,923

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

12

16:17,017

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

12

16:25,554

4.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

12

16:30,056

5.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

12

16:37,711

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

12

16:38,045

7.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

12

16:50,072

8.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

12

16:55,206

9.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

12

16:58,015

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

12

17:00,225

11.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

12

17:05,103

12.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

11

16:11,109

13.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

11

16:12,713

14.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

11

16:16,643

15.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

11

16:20,695

16.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

11

16:31,956

17.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

11

16:37,1

DNF

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

2

DNF

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

0

Werbung

Werbung

Resultat, Seitenwagen-WM, Pau Arnos, 21.06.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

4

05:26,077

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

4

05:29,477

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

4

05:33,533

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

4

05:36,475

5.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

4

05:38,010

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

4

05:38,395

7.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

4

05:39,934

8.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

4

05:43,989

9.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

4

05:47,202

10.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

4

05:58,050

11.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

4

05:58,865

12.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

4

05:59,406

13.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

4

05:59,967

14.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

4

06:01,587

15.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

4

06:02,980

16.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

4

06:11,103

DNF

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

4

DNF

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

1

WM-Stand nach sechs von zwölf Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

127,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

116

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

92

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

62,5

5.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

6.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

7.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

35,5

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

35

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

34,5

10.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

32

11.

PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

28,5

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

14.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

14

15.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

13

16.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

10

17.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

9

18.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

19.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

20.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

2,5

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Seitenwagen Events
  1. Vergangen

    Rijeka

    09.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pau-Arnos

    20.06.2026
    Zum Event

  3. Cremona

    08.08.2026
    Zum Event

  4. Assen

    19.09.2026
    Zum Event

  5. Oschersleben

    03.10.2026
    Zum Event

Mehr Motorrad News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM