Pekka Päivärinta: Seitenwagen-Ass arbeitet konsequent an Legendenstatus

Anstatt nach den Weltmeisterschaftsläufen in Le Mans, die er an der dritten bzw. zweiten Stelle beendete, auf direktem Weg in seine Heimat zurückzureisen, legte Pekka Päivärinta bei einem Freund in Deutschland einen Zwischenstopp ein, reinigte und zerlegte seine ARS Yamaha, kontrollierte alle Teile und setzte das für die meisten undurchschaubare Puzzle wieder gewissenhaft zusammen. Erst nach getaner Arbeit ging es für ihn nach Finnland, das Gespann blieb derweil in Deutschland.

Werbung

Werbung

Nachdem er Anfang der Woche seine gesamte Ausrüstung wieder abgeholt hatte, wusste sich der fünffache Seitenwagen-Weltmeister bestens vorbereitet für die Rennen auf dem von den meisten Teams geliebten Automotodrom Grobnik, einer 4,168 Kilometer langen Rennstrecke auf dem nur wenige Kilometer entfernt von der malerischen Kvarner-Bucht von 1978 bis 1990 im Rahmen der Motorrad-Weltmeisterschaft der Grand Prix von Jugoslawien ausgetragen wurde.

Von der ersten Minute machte sich die minutiöse Vorbereitung bezahlt, Päivärinta und sein britischer Beifahrer Adam Christie gaben das Tempo vor. Egal, ob nach dem privaten Training oder den freien Trainingssitzungen, ihr Name fand sich auf dem Zeitenmonitor immer an erster Stelle. Im Qualifying hatten sie zwar in jedem Sektor die Bestzeit erzielt, allerdings nicht in derselben Runde und so mussten sie den Le-Mans-Dominatoren Harry Payne/Kevin Rousseau den Vortritt lassen.

Sowohl im Sprintrennen über elf Umläufen, als auch im Hauptrennen über 18 Runden konnte das finnisch-britische Duo vom Team Hänni Racing den Spieß umkehren und beide WM-Läufe jeweils vor Payne/Rousseau und den regierenden Weltmeistern Sam und Tom Christie für sich entscheiden. Obwohl um ein Jahrzehnt älter als seine Konkurrenten zeigte sich das Seitenwagen-Ass aus dem hohen Norden von der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit unbeeindruckt.

Werbung

Werbung

Päivärinta/Christie auf dem Weg zu zwei weiteren WM-Lauf-Siegen Foto: Helmut Ohner Päivärinta/Christie auf dem Weg zu zwei weiteren WM-Lauf-Siegen © Helmut Ohner

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Weiterlesen

Pekka Päivärinta setzt einmal mehr neue Maßstäbe

Für Päivärinta waren es die Siege Nummer 10 und 11 auf dem Automotodrom Grobnik. Seit die Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Kroatien gastiert, war lediglich Tim Reeves erfolgreicher als der Finne. Der Brite gewann seit 2005 16 der bisher 39 ausgetragenen Rennen.

In der WM-Tabelle liegen Päivärinta/Christie nur noch vier Zähler hinter Payne/Rousseau. Den Evergreen auf drei Rädern muss man also bei der Entscheidung um die WM-Krone auf der Rechnung haben. Sollte ihm dieses Kunststück tatsächlich gelingen, würde er Markus Schlosser als ältesten Weltmeister ablösen. Der Schweizer war beim Titelgewinn 2021 49 Jahre und 280 Tage alt. Schon seit seinem Sieg letztes Jahr in Assen ist die finnische Seitenwagen-Legende der älteste GP-Sieger in der Geschichte der Motorrad-Straßen-WM. Am Wochenende legte er noch einige Tage drauf. Sein Rekord steht jetzt bei 55 Jahren und 119 Tagen!