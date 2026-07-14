Podcast mit Klaus Klaffenböck: Vorgeschmack auf «Sterben tun die anderen»

Neben dem jungen Niederösterreicher Rupert Hollaus, der in nicht einmal zwei Jahren die Motorsportwelt eroberte und 1954 die Weltmeisterschaft in der Achtelliterklasse gewann, bevor er im Training zum Großen Preis der Nationen den höchsten Preis bezahlte, hatte Österreich Klaus Klaffenböck eine weitere Lichtgestalt im Motorradrennsport.

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2001 holte sich der Sunnyboy aus Oberösterreich mit seinem inzwischen verstorbenen Landsmann Christian Parzer die WM-Krone im Seitenwagenrennsport. Damit gab sich der verwegene Blondschopf noch nicht zufrieden. Er legte sich die Latte dermaßen hoch, dass viele ihn verrückt hielten, wollte er es doch bei der Tourist Trophy mit den Spezialisten aufnehmen und ihnen zeigen, dass er auch beim tödlichsten Rennen der Welt zu Siegen fähig ist.

Sechs Jahre dauerte es, dann war auch dieses Kapitel erfolgreich geschlossen. Nach drei TT-Siegen mit dem Lokalmatador Daniel Sayle als Beifahrer an seiner Seite wollte er das Schicksal nicht länger herausfordern und beschloss der Ausnahmekönnen auf drei Rädern, den Helm an den Nagel zu hängen und sich anderen spannenden Herausforderungen zu stellen.

Wenn man ein Leben lang dem Tod ins Auge geblickt hat, Dann gibt es einiges zu erzählen. Im besten Fall gibt es die Erlebnisse dann in gedruckter Form nachzulesen. Das hat sich aus sich sehr zur Freude der Motorsportfans auch Klaffenböck gedacht. In den letzten Monaten entstand mit «Edelfeder» Kurt Molzer seine Autobiografie «Sterben tun die anderen – Story eines Champions».

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Das ca. 280 Seiten umfassende Werk, das auch seine Zeit als Teamchef in der Superbike-WM beleuchtet, erscheint im Oktober. Als Vorgeschmack verrät Klaffi am 29. Juli ab 18.00 Uhr beim Bauernwirt in Graz (Harter Straße 142) anlässlich des Live-Podcasts «Nix gschenkt - Der Podcast» die eine oder andere amüsante Episode aus seinem Leben.