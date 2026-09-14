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Seitenwagen-WM Assen: Der Kampf um den Weltmeistertitel geht von vorne los

Die Seitenwagen-Weltmeisterschaft biegt auf die Zielgerade ein. Auf dem TT Circuit Assen stehen nächstes Wochenende die Läufe 9 und 10 auf dem Programm. Der WM-Stand verspricht einiges an Spannung.

Seitenwagen

Die Spitze in der Seitenwagen-WM ist wieder zusammengerückt
Die Spitze in der Seitenwagen-WM ist wieder zusammengerückt
Foto: Helmut Ohner
Die Spitze in der Seitenwagen-WM ist wieder zusammengerückt
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

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Acht von zwölf Rennen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2026 sind gefahren. Bis zum zweiten Lauf auf dem Circuit «Angelo Bergamonti» in Cremona sah es nach einem Durchmarsch von Harry Payne/Kevin Rousseau aus. Das britisch-französische Duo vom Team Steinhausen hatte bis dahin fünf von sieben Rennen als Sieger beendet, doch ein Defekt sorgte dafür, dass es im Kampf um die WM-Krone nochmals spannend wird.

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Wenn kommendes Wochenende 23 Mannschaften im Rahmen der British Superbike Championship auf dem 4,542 Kilometer langen TT Circuit in Assen zum vorletzten Mal aufeinandertreffen, liegt die Spitze nur durch 15,5 Punkte getrennt. Auch dahinter geht es eng zu. Die Fans dürfen sich am Sonntag auf zwei Rennen - der Sprint über zehn Runden startet um 11.00 Uhr und Hauptrennen über 16 Runden beginnt um 16.50 Uhr - mit viel Brisanz freuen.

Wenn Payne/Rousseau, die mit 152,5 Zählern die Wertung anführen, nach 2024 zum zweiten Mal Weltmeister werden wollen, dürfen sie sich keinen weiteren Ausfall leisten, denn die Rijeka-Dominatoren Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) haben bisher nur vier Punkte weniger gesammelt und die Titelverteidiger und Cremona-Sieger Sam und Tom Christie (CES Performance) liegen punktetechnisch auch im unmittelbaren Windschatten.

Im Artikel erwähnt

Für die Viertplatzierten der Meisterschaft, Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), ist der Titel bereits außer Reichweite. Für den erfolgsverwöhnten Schweizer, der gerade dabei ist, seinen Lebensmittelpunkt von seiner Heimat nach Deutschland zu verlegen, geht es in erster Linie darum, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Mit fünf vierten Plätzen verlief die Saison bisher nicht nach dem Geschmack des Weltmeisters 2021.

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Bennie Streuer: Gelingt beim Heimrennen in Assen ein Top-Ergebnis?
Bennie Streuer: Gelingt beim Heimrennen in Assen ein Top-Ergebnis?
Foto: Helmut Ohner
Bennie Streuer: Gelingt beim Heimrennen in Assen ein Top-Ergebnis?
© Helmut Ohner

Bei ihrem Heimrennen ist mit einem starken Auftritt von Bennie Streuer, der unweit der Rennstrecke zuhause ist, und seiner Beifahrerin Manon Vissenberg zu rechnen. Auch das deutsch-französische Team Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport Bonovo Action) und die deutsche Paarung Thomas Eder/Kevin Kölsch werden nichts unversucht lassen, an ihre tollen Resultate von Cremona anzuknüpfen.

Kein Start von Doppel-Weltmeister Todd Ellis/Emmanuelle Clément

Zwei Teams aus den Top-10 werden bei der Veranstaltung in der «Kathedrale der Geschwindigkeit» fehlen. Bei ihrem Unfall in Pau Arnos wurde der Seitenwagen der zweifachen Champions Todd Ellis/Emmanuelle Clément schwer beschädigt. Die britisch-französische Paarung, die momentan hinter Ted und Vincent Peugeot den sechsten WM-Platz einnehmen, hat sich daraufhin zum Rückzug aus der Weltmeisterschaft entschlossen.

Während die WM-Neunten Paul Leglise/Marjorie Cescutti ebenfalls keine Nennung für die Runde in den Niederlanden abgegeben haben, geht es für den Deutschen Markus Venus und seinen Schweizer Beifahrer Thomas Hofer (ITW Racing) ihren achten Platz gegen Tim Reeves/Melane Farnier (Carl Cox Motorsport) und Paul Kirby/Ema Salmon (Carl Cox Motosport KRT), die beide auf eine Teilnahme in Cremona verzichten mussten, zu verteidigen.

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Vorläufiger Zeitplan Assen

Vorläufiger Zeitplan Assen

Freitag, 18. September

12.50 - 13.10 Uhr

Freies Training

17.45 - 18.10 Uhr

Freies Training

Samstag, 19. September

11.05 - 11.35 Uhr

Zeittraining

Sonntag, 20. September

11.00 Uhr

Start Sprintrennen (10 Rdn.)

16.50 Uhr

Start Hauptrennen (16 Rdn.)

WM-Stand nach 8 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

152,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

148

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

137

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

86,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

65

6.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

7.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

54

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

47,5

9.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

44,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

15.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

21

16.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

18

17.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

18.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

14

19.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

10

20.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

22.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

23.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

24.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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