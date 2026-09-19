Assen, Quali: Payne vor Päivärinta, Schlosser lediglich auf Position 16

Das Qualifying der Seitenwagen-Weltmeisterschaft begann auf der Rennstrecke in Assen bei gerade einmal 18 Grad Luft- und 19 Grad Asphalttemperatuten auf nasser Fahrbahn. Lange gaben Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (DHR/DAO Racing) das Tempo vor. Nur kurz führten Pekka Päivärinta mit Adam Christie (Hänni Racing) die Zeitentabelle an, dann übernahm wieder die britische Paarung.

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Mit zunehmender Trainingsdauer trocknete der Kurs zumindest auf der Ideallinie ab und die Teams konnten von Regenreifen auf Slicks wechseln. Sechs Minuten vor Trainingsende standen Ted und Vincent Peugeot zumindest vorübergehend auf der Pole-Position, doch Päivärinta/Christie jagten dem französischen Duo mit 1:46,489 Minuten die schnellste Zeit ab.

In der endscheidenden Phase griffen auch Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), die bereits das freie Training dominiert hatte, in den Kampf um die beste Startposition ein. Der Brite und sein französischer Beifahrer konnten immer wieder kontern, wenn Päivärinta seine Zeit verbessert hatte. Am Ende hatten die WM-Führenden vor ihrem ersten Verfolger die Nase vorne.

Mit dem dritten Startplatz unterstrichen Peugeot/Peugeot, dass ihr zweiter Platz im zweiten Rennen in Cremona kein Zufall war. Sie ließen sogar die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance) hinter sich. Hinter Blackstock/Lawrence und Bennie Streuer/Manon Vissenberg werden Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) die Rennen von Position 7 in Angriff nehmen.

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Robert Biggs/Ferry Segers, Tim Reeves/Luca Schmidt (Carl Cox Motorsport) und Thomas Eder/Kevin Kölsch komplettieren die Top-10 in der Startaufstellung. Enttäuschend verlief das Qualifying für Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), die unmittelbar hinter Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing) an der 16. Stelle landeten.

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Assen, Qualifikation, 19. September 2026