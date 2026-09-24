Finale Oschersleben: Seitenwagen-WM dank Sidecar Partner auf richtigem Weg
Am ersten Oktober-Wochenende findet in Oschersleben das Finale der Seitenwagen-WM statt. Dank der Initiative der Organisation «Sidecar Partner» hat sich die Teilnehmerzahl dieses Jahr fast verdoppelt.
Ein Jahr liegt die Organisation der Seitenwagen-Weltmeisterschaft nun wieder in den Händen des Motorrad-Weltverbandes Fédération Internationale de Motocyclisme FIM. In dieser kurzen Zeit hat sich die Serie, die mit rückläufigen Teilnehmerzahlen zu kämpfen hatte, wieder erholt. Mittlerweile sind bei den diesjährigen Veranstaltungen die Startreihen wieder dicht gefüllt.
Mitverantwortlich für diese positive Entwicklung sind unter anderem auch die beiden ehemaligen Aktiven Michael Breitenbach und Eckart Rösinger, die mit der von ihnen im Vorjahr ins Leben gerufenen Organisation «Sidecar Partner» dafür gesorgt haben, dass die astronomischen Kosten zumindest etwas gemildert werden konnten.
«Unser Bemühen war es, Teams wieder in die Weltmeisterschaft zu bringen. Wie wir wissen, sind die meisten nicht auf Rosen gebettet, da geht es um jeden Euro, deshalb war es unser Anliegen, das Nenngeld drastisch zu senken, weil wir 20 Teilnehmer pro Wochenende an den Start bringen wollten und das ist uns gelungen», sind die Szene-Insider zurecht stolz.
Aber die beiden umtriebigen Deutschen, die bei jedem WM-Lauf im Fahrerlager als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sind sich auch bewusst, dass der Erfolg viele Väter hat. So stehen Unternehmen wie Twin Busch, Perillat Motorsport, Breitenbach Rennsportbeläge, Adolf RS2 sidecar and racing parts, Uwe Schuster Installation & Heizungsbau, Eckarts Trainingslager, B&R Sidecar Racing Tyres, Yamaha Klassiker Teile, Fahrschule Kohlmann, Brüne Transporte, Sidecar Shop, oder Bauunternehmen Baydar hinter der Organisation.
Nach der Einstellung der Deutschen Seitenwagen-Meisterschaft, die jahrelang unterstützt wurde, zeigt nun auch die Interessengesellschaft Gespannrennen eV, kurz IGG, vermehrt Engagement und bringt sich als offizieller Partner ein. Deren Vorstand Robert Werth ist mit seiner Firma ITW Technik seit vielen Jahren aber auch als großzügiger Sponsor nicht wegzudenken.
Apropos IGG, im Rahmen des alljährlichen Sidecar Festivals in der Motorsport Arena Oschersleben dürfen am ersten Oktober-Wochenende wagemutige Personen ihre Seitenwagen-Tauglichkeit auf die Probe stellen. Nach Absprache und Einweisung mit dem Piloten darf man am Samstag und am Sonntag um wohlfeile 30 Euro zwei Runden auf der Rennstrecke mitfahren.
WM-Stand nach 10 von 12 Rennen
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
202,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
177
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
177
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
107,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
76
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
72
7.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
57,5
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
51,5
10.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
32
13.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
30
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
30
15.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
29
16.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
28
17.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
18.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
21
19.
Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)
LCR Yamaha
16
20.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
21.
Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)
LCR Yamaha
12
22.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
8,5
23.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
24.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
25.
Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)
LCR Yamaha
5
26.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
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