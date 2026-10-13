Seitenwagen-Weltmeisterschaft: Provisorischer Terminkalender steht fest

Seit diesem Jahr ist die Ausrichtung der Seitenwagen-Weltmeisterschaft wieder in der Verantwortung des Motorrad-Weltverbands «Fédération Internationale de Motocyclisme» FIM. Nicht zuletzt durch die Initiative der beiden Gespann-Insider Michael Breitenbach und Eckart Rösinger und ihrer Organisation Sidecar Partner darf die Neugestaltung der Dreirad-Serie als gelungen betrachtet werden. Durch die Senkung der Nenngebühren wurde das Ziel, deutlich mehr Teams in der Startaufstellung zu haben, erreicht.

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Wie SPEEDWEEK.com exklusiv berichtete wird eine weitere Absicht, nämlich in Großbritannien eine Veranstaltung auszurichten, im kommenden Jahr umgesetzt. Mitte Mai wird in Donington vom British Motorcycle Racing Club - informell auch Bemsee genannt - ein Rennen ausgerichtet. Da danach auf derselben Rennstrecke auch ein Lauf zur Britischen Seitenwagen-Meisterschaft stattfindet, erhofft man sich reges Interesse der britischen Teams daran teilzunehmen.

Laut provisorischem Terminkalender startet die Saison 2027 bereits Ende März mit zwei Läufen in Le Mans, allerdings nicht mehr im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft, sondern als Teil der französischen Meisterschaft. Anfang Mai geht es dann für die Mannschaften auf den ehemaligen Grand-Prix-Kurs in Grobnik/Rijeka bevor Donington auf dem Programm steht. Auch Schleiz, Assen und das Finale in Oschersleben sind bereits terminlich fixiert. Bleibt nur noch die Entscheidung offen, ob in Spa-Francorchamps oder in Cremona gefahren wird.

Provisorischer Terminkalender Seitenwagen-WM 2027

Datum Rennstrecke Nation 21.03. Le Mans Frankreich 02.05. Rijeka Kroatien 16.05. Donington Großbritannien 06.06. Spa-Francorchamps* Belgien 01.08. Schleiz Deutschland 08.08. Cremona* Italien 19.09. Assen Niederlande 03.10. Oschersleben Deutschland *tba

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