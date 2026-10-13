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Seitenwagen-Weltmeisterschaft: Provisorischer Terminkalender steht fest

Im kommenden Jahr wird der Seitenwagen-Weltmeister bei sieben Veranstaltungen je zwei Rennen ermittelt. Ein erster provisorischer Terminkalender wurde mittlerweile erstellt. Die Planung kann beginnen.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Payne/Rousseau werden Titel bei sieben Veranstaltungen verteidigen müssen
Payne/Rousseau werden Titel bei sieben Veranstaltungen verteidigen müssen
Foto: Helmut Ohner
Payne/Rousseau werden Titel bei sieben Veranstaltungen verteidigen müssen
© Helmut Ohner

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Seit diesem Jahr ist die Ausrichtung der Seitenwagen-Weltmeisterschaft wieder in der Verantwortung des Motorrad-Weltverbands «Fédération Internationale de Motocyclisme» FIM. Nicht zuletzt durch die Initiative der beiden Gespann-Insider Michael Breitenbach und Eckart Rösinger und ihrer Organisation Sidecar Partner darf die Neugestaltung der Dreirad-Serie als gelungen betrachtet werden. Durch die Senkung der Nenngebühren wurde das Ziel, deutlich mehr Teams in der Startaufstellung zu haben, erreicht.

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Wie SPEEDWEEK.com exklusiv berichtete wird eine weitere Absicht, nämlich in Großbritannien eine Veranstaltung auszurichten, im kommenden Jahr umgesetzt. Mitte Mai wird in Donington vom British Motorcycle Racing Club - informell auch Bemsee genannt - ein Rennen ausgerichtet. Da danach auf derselben Rennstrecke auch ein Lauf zur Britischen Seitenwagen-Meisterschaft stattfindet, erhofft man sich reges Interesse der britischen Teams daran teilzunehmen.

Laut provisorischem Terminkalender startet die Saison 2027 bereits Ende März mit zwei Läufen in Le Mans, allerdings nicht mehr im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft, sondern als Teil der französischen Meisterschaft. Anfang Mai geht es dann für die Mannschaften auf den ehemaligen Grand-Prix-Kurs in Grobnik/Rijeka bevor Donington auf dem Programm steht. Auch Schleiz, Assen und das Finale in Oschersleben sind bereits terminlich fixiert. Bleibt nur noch die Entscheidung offen, ob in Spa-Francorchamps oder in Cremona gefahren wird.

Provisorischer Terminkalender Seitenwagen-WM 2027

Datum
Rennstrecke
Nation

21.03.

Le Mans

Frankreich

02.05.

Rijeka

Kroatien

16.05.

Donington

Großbritannien

06.06.

Spa-Francorchamps*

Belgien

01.08.

Schleiz

Deutschland

08.08.

Cremona*

Italien

19.09.

Assen

Niederlande

03.10.

Oschersleben

Deutschland

*tba

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