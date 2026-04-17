Sprintrennen Le Mans: Einstand nach Maß für das Team Steinhausen Racing

In der jüngeren Vergangenheit kämpfte die Seitenwagen-Weltmeisterschaft bei der einen oder anderen Veranstaltung mit einem Starterfeld, dem durchaus Zuwachs gutgetan hätte. Zumindest beim Auftakt der diesjährigen Serie auf dem 4,185 Kilometer langen Circuit Bugatti in Le Mans, der im Rahmen des legendären 24-Stunden-Rennens ausgetragen wird, gab es dank einiger französischer Paarungen mit 25 Teams einen rekordverdächtigen Zuspruch.

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Im Qualifying hatten sich Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing die Pole-Position gesichert. Mit Sam und Tom Christie (CES Performance) nahmen die regierenden Weltmeister ebenfalls in der ersten Startreihe Aufstellung. Dahinter formierten sich Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) und Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (DAO Racing), die Ted Peugeot/Vincent Peugeot und Markus Schlosser/Lucas Krieg auf die Plätze verweisen konnten.

Nach einem guten Start gelang Payne eine fast perfekte erste Runde. Nach dem ersten von elf Umläufen hatte er sich um beinahe zwei Sekunden von seinem ersten Verfolger abgesetzt. Von Runde zu Runde vermochte der Weltmeister des Jahres 2024 seinen Vorsprung auszubauen. Nach sieben Runden waren es bereits scheinbar uneinholbare 9,999 Sekunden.

Doch dann erwies sich eine zwölfminütige Safety-Car-Phase für ihn fast zum Spielverderber. Hinter Payne lagen plötzlich Christie, Päivärinta, Ellis, Schlosser und Peugeot nur noch durch wenige Zehntelsekunden getrennt in Lauerstellung. Nach der Freigabe gaben sich Payne/Rousseau allerdings keine Blöße und steuerten sicher vor Sam und Tom Christie sowie Päivärinta/Christie dem Sieg entgegen. Schlosser/Krieg fand in der letzten Runde noch einen Weg an Ellis/Clément vorbei und sicherten sich damit den vierten Rang.

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Tim Reeves und seine neue Beifahrerin Melanie Farnier beendeten das Rennen einen Platz vor ihren Carl-Cox-Motorsport-Teamkollegen Paul Kirby/Ema Salmon. Mit Rang 9 gelang Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing) ein gelungener Start in die Weltmeisterschaft. Auch Cyril Vinet/Gerald Vinet, Lewis Nicol/Clement Conil, Kevin Cable/Yann Druel, Corey Turner/Luca Schmidt, Claude Vinet/Leane Marsal und Wiggert Kranenburg/Loris Charteau durften sich am Ende über WM-Punkte freuen.

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Während es für Blackstock/Lawrence, Luke Williams/Kevin Kölsch und Manuel Moreau/Alice Roba keine Zielankunft gab, schafften es Sam und Jack Laidlow sowie Bennie Streuer/Manon Vissenberg erst gar nicht in die Startaufstellung, nachdem sie bereits im Training von Problemen geplagt wurden.