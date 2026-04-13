Team Venus/Hofer: Test Val de Vienne gelungen – WM-Auftakt in Le Mans
Markus Venus ist nicht nur Deutschlands bester Gespann-Pilot auf Gras und Sand. Auch in der Seitenwagen-WM ist der Pfarrkirchener weiter aktiv. Mit Thomas Hofer startet er am Freitag in die WM.
Die Seitenwagen-Weltmeisterschaft beginnt am kommenden Wochenende auf dem Bugatti-Circuit in Le Mans. Am Freitag, den 17. April, wird der erste Lauf auf der französischen Traditionsstrecke gestartet und am Samstagmorgen der zweite. Anschließend beginnt an gleicher Stelle das nicht nur in Frankreich hochpopuläre 24-Stundenrennen der Endurance-WM. Volles Haus ist garantiert.
Ganze 26 Meldungen hat es für den Auftakt der Seitenwagen-WM gegeben. Wie viele Teams auch die weiteren Rennen in Grobnik/Rijeka (HR), Pau-Amos (F), Cremona (I), Assen (NL) und Oschersleben (D) bestreiten werden, wird man sehen.
Venus/Hofer bereiteten sich im Rahmen von Eckarts Trainingslager vor
«Wir wollen in dieser Saison möglichst an allen WM-Läufen teilnehmen», sagte Markus Venus jetzt zu SPEEDWEEK.com. Der 43 Jahre alte Niederbayer hat wie im Vorjahr den fünf Jahre älteren Schweizer Thomas Hofer aus Schönbühl als Beifahrer dabei. 2025 beendeten Venus/Hofer die WM auf Platz 9 und das trotz eines Ausfalls und zwei Rennen, an denen der Deutsche aus privaten Gründen nicht teilnehmen konnte.
Vor Ostern trainierte das Team Venus, zu dem neben Teamchef Robert Werth aus Birstein auch die Mechaniker Marco Hundsrucker und Alfred Heiß gehören, auf dem Circuit du Val de Vienne in der französischen Region Novelle-Aquitaine im Rahmen von Eckart Rösingers Trainingslager.
Venus: «Val de Vienne war gut für uns, wir konnten einige Sachen testen und hatten viel Fahrzeit. Das Motorrad lief ohne Probleme, alles hat funktioniert. Die Sitzposition wurde auf mich angepasst und dazu haben wir ein Elektronik-Update bekommen.»
In Le Mans werden die ersten beiden WM-Rennen gefahren
Noch in dieser Woche geht es für das Team wieder Richtung Frankreich, diesmal ins Département Sarthe. «Le Mans ist eine schöne Strecke», so Venus, «ich war aber erst einmal dort. Da nach unseren beiden WM-Rennen das 24-Stunden-Rennen der Endurance-WM ansteht, sind auch bei uns schon viele Zuschauer da und die sorgen für enorme Stimmung.» Ziele für Venus & Co. sind es, in die Top-10 der WM und konstant und unfallfrei durch die Saison zu kommen.
Venus: «Mein besonderer Dank geht an unseren Sponsor ITW Industrie Techniker Werth und an Rainer Hullmann aus Varel, der es mit seinem besonderen Einsatz möglich gemacht hat, dass wir die neuen für die FIM homologierten LS2 Helme zum Saisonstart bekommen haben.»
Termine der Seitenwagen-WM 2026:
17.04. - 18.04.: Le Mans (F), 24 Std. Endurance-WM
09.05. - 10.05.: Grobnik/Rijeka (HR), Alpe Adria Cup
20.06. - 21.06.: Pau-Amos (F), Superbike France
08.08. - 09.08.: Cremona (I), Alpe Adria Cup
19.09. - 20.09.: Assen (NL), British Superbike
03.10. - 04.10.: Oschersleben (D), Sidecar-Festival
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