Ted Peugeot: Eine Top-3-Platzierung nur noch eine Frage der Zeit?

Vor vier Jahren, als die Seitenwagen-Weltmeisterschaft zum letzten Mal auf dem Automotodrom Grobnik gastierte, schrammt der damals erst 19-jährige Ted Peugeot zweimal haarscharf an einer Podiumsplatzierung vorbei. Nach Platz 5 im Sprintrennen musste er sich im Hauptrennen lediglich Stephen Kershaw, Harry Payne und Markus Schlosser geschlagen geben.

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Bei der Rückkehr zur 4,168 Kilometer langen Piste unweit der kroatischen Küste, auf der von 1978 bis einschließlich 1990 im Rahmen der Motorrad-Weltmeisterschaft der Große Preis von Jugoslawien ausgetragen wurde, fand Peugeot rasch seinen Rhythmus. Der Teenager, bei dem Vater Vincent im Boot für die optimale Gewichtsverteilung sorgt, ließ im Qualifying als Vierter gleich vier ehemalige Weltmeister hinter sich.

Im Sprintrennen lag er lange hinter Pekka Päivärinta/Adam Christie, Harry Payne/Kevin Rousseau sowie Sam und Tom Christie an der vierten Stelle. Knapp vor Schluss musste er seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen und Schlosser, der wie kein anderer seine Reifen zu schonen weiß, um in den letzten Runden noch Plätze gutzumachen, den Vortritt lassen.

Auch im Hauptrennen reihte sich Peugeot an der vierten Stelle ein. Wie ein Schatten folgte er Payne, Päivärinta und Christie. Im Team machte sich die Hoffnung breit, dass es dieses Mal unter Umständen mit dem ersten Sprung auf das Siegertreppchen bei einem WM-Lauf klappen könnte, doch am Ende sorgte ein Motorschaden für Ernüchterung und lange Gesichter.

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Mit dem Wissen, dass man den Anschluss an die Weltspitze geschafft hat und ein Top-3-Platz nur eine Frage der Zeit sein kann, geht es für Peugeot in sechs Wochen zu seinem Heimrennen in der Region Nouvelle-Aquitaine, wo auf dem engen und nur 3,030 Kilometer langen Circuit Européen Pau-Arnos in Südwest-Frankreich die WM-Läufe 5 und 6 gefahren werden. Vielleicht erfüllt sich ausgerechnet vor seinen Fans der Traum vom ersten WM-Podium.