Ted und Vincent Peugeot: Jahrelange Anstrengungen mit zweitem Platz belohnt

Für das dritte Wochenende der Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf der französischen Rennstrecke in Pau Arnos wurden den Lokalmatadoren Ted und Vincent Peugeot gute Chancen eingeräumt, endlich die längste fällige Top-3-Platzierung zu erreichen. Doch anstatt an der Spitze mitzumischen wurden vor dem zweiten freien Training die Sachen gepackt, weil alle Aggregate aufgebraucht waren.

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Nach der Sommerpause meldeten sich die mehrfachen deutschen und französischen Seitenwagen-Meister in Italien in alter Stärke zurück. Weil der 3,768 Kilometer lange Kurs in Italien zum ersten Mal in den WM-Kalender aufgenommen wurde, bereitete sich das Duo, bei dem der Sohn die Rolle des Fahrers und der Vater die des Beifahrers einnimmt, akribisch auf die Rennen vor.

«Das Layout von Cremona hat uns auf Anhieb gut gefallen. Wir waren am Donnerstag beim ersten privaten Training sofort im Rhythmus, weil wir die Strecke anhand von Onboard-Videos genau analysiert hatten. Wir haben die Session dann auch auf dem zweiten Platz beendet», erzählte der 23-Jährige.

Nach einem technischen Problem konnten im ersten freien Training gerade einmal zwei Runden gedreht werden. Im zweiten freien Training ließen das Seventy-Four-Racing-Team mit dem vierten Rang hinter den Titelverteidigern Sam und Tom Christie, Markus Schlosser/Lucas Krieg und Pekka Päivärinta/Adam Christie aufhorchen.

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Nach Platz 3 im Qualifying deutete sich an, dass es dieses Mal mit ihrer ersten Top-3-Platzierung in der Weltmeisterschaft klappen könnte. Bis in die vierte Runde konnte im Sprintrennen die dritte Position hinter Harry Payne/Kevin Rousseau und den Christie-Brüdern verteidigt werden, am Ende verstellten ihnen Päivärinta/Christie doch noch den Platz an der Sonne.

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Im Hauptrennen konnten die Franzosen nach dem Start nicht nur den dritten Platz behaupten, sie machten mit Päivärinta/Christie im Schlepptau bei extremer Hitze sogar Christie/Christie das Leben schwer. Als das Gespann der Führenden Payne/Rousseau nur wenige Runden vor der Zielflagge zu brennen begann, wurde das Rennen in dieser Reihenfolge hinter dem Safety-Car beendet.

Mit dem zweiten Platz wurden die jahrelangen Anstrengungen in der Seitenwagen-WM belohnt. Vor dem nächsten, dem vorletzten WM-Wochenende in Assen (19. und 20. September) - das Finale findet am 3. und 4. Oktober in Oschersleben statt - nehmen die Peugeots den fünften Platz in der Zwischenwertung ein, lediglich 21,5 Punkte hinter den Viertplatzierten Schlosser/Krieg.

Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 12 19:41,031 2. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 12 19:51,442 3. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 12 19:52,997 4. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha 12 19:59,059 5. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 12 20:02,256 6. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F) ARS Yamaha 12 20:19,328 7. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha 12 20:22,480 8. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 12 20:22,888 9. Thomas Eder/Kevin Kölsch (D) ARS Yamaha 12 20:30,760 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 12 20:35.322 11. Cyril Vinet/Gerald Vinet ARS Yamaha 12 20:51,976 12. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 12 21:09,637 13. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 12 21:18,550 14. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 12 21:21,271 15. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 11 19:58,737 16. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 10 21:42,433 DNF Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 6 DNF Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 2

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Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026

Pl. Fahrer/Beifahrer Gespann Rdn. Zeit 1. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 18 30:39,567 2. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha 18 30:40,216 3. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 18 30:40,826 4. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 18 30:41,344 5. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 18 30:43,333 6. Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 18 30:44,042 7. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha 18 30:45,956 8. Cyril Vinet/Gerald Vinet ARS Yamaha 18 30:50,211 9. Thomas Eder/Kevin Kölsch (D) ARS Yamaha 18 30:54,671 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 18 30:55,027 11. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 17 30:41,629 12. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 17 30:42,404 13. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 17 31:10,080 14. Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha 17 31:53,256 DNF Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 15 DNF Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 14 DNF Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F) ARS Yamaha 13 DNS Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha

WM-Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen