Ted und Vincent Peugeot: Jahrelange Anstrengungen mit zweitem Platz belohnt
Sie standen in der Seitenwagen-WM schon mehrmals knapp vor einer Top-3-Platzierung. Nach dem zweiten Lauf in Cremona durfte das Sohn-Vater-Duo Ted und Vincent Peugeot erstmals aufs Podium steigen.
Für das dritte Wochenende der Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf der französischen Rennstrecke in Pau Arnos wurden den Lokalmatadoren Ted und Vincent Peugeot gute Chancen eingeräumt, endlich die längste fällige Top-3-Platzierung zu erreichen. Doch anstatt an der Spitze mitzumischen wurden vor dem zweiten freien Training die Sachen gepackt, weil alle Aggregate aufgebraucht waren.
Nach der Sommerpause meldeten sich die mehrfachen deutschen und französischen Seitenwagen-Meister in Italien in alter Stärke zurück. Weil der 3,768 Kilometer lange Kurs in Italien zum ersten Mal in den WM-Kalender aufgenommen wurde, bereitete sich das Duo, bei dem der Sohn die Rolle des Fahrers und der Vater die des Beifahrers einnimmt, akribisch auf die Rennen vor.
«Das Layout von Cremona hat uns auf Anhieb gut gefallen. Wir waren am Donnerstag beim ersten privaten Training sofort im Rhythmus, weil wir die Strecke anhand von Onboard-Videos genau analysiert hatten. Wir haben die Session dann auch auf dem zweiten Platz beendet», erzählte der 23-Jährige.
Nach einem technischen Problem konnten im ersten freien Training gerade einmal zwei Runden gedreht werden. Im zweiten freien Training ließen das Seventy-Four-Racing-Team mit dem vierten Rang hinter den Titelverteidigern Sam und Tom Christie, Markus Schlosser/Lucas Krieg und Pekka Päivärinta/Adam Christie aufhorchen.
Nach Platz 3 im Qualifying deutete sich an, dass es dieses Mal mit ihrer ersten Top-3-Platzierung in der Weltmeisterschaft klappen könnte. Bis in die vierte Runde konnte im Sprintrennen die dritte Position hinter Harry Payne/Kevin Rousseau und den Christie-Brüdern verteidigt werden, am Ende verstellten ihnen Päivärinta/Christie doch noch den Platz an der Sonne.
Im Hauptrennen konnten die Franzosen nach dem Start nicht nur den dritten Platz behaupten, sie machten mit Päivärinta/Christie im Schlepptau bei extremer Hitze sogar Christie/Christie das Leben schwer. Als das Gespann der Führenden Payne/Rousseau nur wenige Runden vor der Zielflagge zu brennen begann, wurde das Rennen in dieser Reihenfolge hinter dem Safety-Car beendet.
Mit dem zweiten Platz wurden die jahrelangen Anstrengungen in der Seitenwagen-WM belohnt. Vor dem nächsten, dem vorletzten WM-Wochenende in Assen (19. und 20. September) - das Finale findet am 3. und 4. Oktober in Oschersleben statt - nehmen die Peugeots den fünften Platz in der Zwischenwertung ein, lediglich 21,5 Punkte hinter den Viertplatzierten Schlosser/Krieg.
Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
12
19:41,031
2.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
12
19:51,442
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
12
19:52,997
4.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
12
19:59,059
5.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
12
20:02,256
6.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
12
20:19,328
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
12
20:22,480
8.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
12
20:22,888
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
12
20:30,760
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
12
20:35.322
11.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
12
20:51,976
12.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
12
21:09,637
13.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
12
21:18,550
14.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
12
21:21,271
15.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
11
19:58,737
16.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
10
21:42,433
DNF
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
6
DNF
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
2
Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
18
30:39,567
2.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
18
30:40,216
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
18
30:40,826
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
18
30:41,344
5.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
18
30:43,333
6.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
18
30:44,042
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
18
30:45,956
8.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
18
30:50,211
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
18
30:54,671
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
18
30:55,027
11.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
17
30:41,629
12.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
17
30:42,404
13.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
17
31:10,080
14.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
17
31:53,256
DNF
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
DNF
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
14
DNF
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
13
DNS
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
WM-Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
152,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
148
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
137
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
86,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
65
6.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
7.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
54
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
47,5
9.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
10.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
44,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
13.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
22
15.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
21
16.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
18
17.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
18.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
14
19.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
10
20.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
7,5
21.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
22.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
23.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
24.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
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