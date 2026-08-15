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Ted und Vincent Peugeot: Jahrelange Anstrengungen mit zweitem Platz belohnt

Sie standen in der Seitenwagen-WM schon mehrmals knapp vor einer Top-3-Platzierung. Nach dem zweiten Lauf in Cremona durfte das Sohn-Vater-Duo Ted und Vincent Peugeot erstmals aufs Podium steigen.

Seitenwagen

Ted und Vincent Peugeot: Der Knoten ist geplatzt
Ted und Vincent Peugeot: Der Knoten ist geplatzt
Foto: Helmut Ohner
Ted und Vincent Peugeot: Der Knoten ist geplatzt
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

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Für das dritte Wochenende der Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf der französischen Rennstrecke in Pau Arnos wurden den Lokalmatadoren Ted und Vincent Peugeot gute Chancen eingeräumt, endlich die längste fällige Top-3-Platzierung zu erreichen. Doch anstatt an der Spitze mitzumischen wurden vor dem zweiten freien Training die Sachen gepackt, weil alle Aggregate aufgebraucht waren.

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Nach der Sommerpause meldeten sich die mehrfachen deutschen und französischen Seitenwagen-Meister in Italien in alter Stärke zurück. Weil der 3,768 Kilometer lange Kurs in Italien zum ersten Mal in den WM-Kalender aufgenommen wurde, bereitete sich das Duo, bei dem der Sohn die Rolle des Fahrers und der Vater die des Beifahrers einnimmt, akribisch auf die Rennen vor.

«Das Layout von Cremona hat uns auf Anhieb gut gefallen. Wir waren am Donnerstag beim ersten privaten Training sofort im Rhythmus, weil wir die Strecke anhand von Onboard-Videos genau analysiert hatten. Wir haben die Session dann auch auf dem zweiten Platz beendet», erzählte der 23-Jährige.

Im Artikel erwähnt

Nach einem technischen Problem konnten im ersten freien Training gerade einmal zwei Runden gedreht werden. Im zweiten freien Training ließen das Seventy-Four-Racing-Team mit dem vierten Rang hinter den Titelverteidigern Sam und Tom Christie, Markus Schlosser/Lucas Krieg und Pekka Päivärinta/Adam Christie aufhorchen.

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Nach Platz 3 im Qualifying deutete sich an, dass es dieses Mal mit ihrer ersten Top-3-Platzierung in der Weltmeisterschaft klappen könnte. Bis in die vierte Runde konnte im Sprintrennen die dritte Position hinter Harry Payne/Kevin Rousseau und den Christie-Brüdern verteidigt werden, am Ende verstellten ihnen Päivärinta/Christie doch noch den Platz an der Sonne.

Im Hauptrennen konnten die Franzosen nach dem Start nicht nur den dritten Platz behaupten, sie machten mit Päivärinta/Christie im Schlepptau bei extremer Hitze sogar Christie/Christie das Leben schwer. Als das Gespann der Führenden Payne/Rousseau nur wenige Runden vor der Zielflagge zu brennen begann, wurde das Rennen in dieser Reihenfolge hinter dem Safety-Car beendet.

Mit dem zweiten Platz wurden die jahrelangen Anstrengungen in der Seitenwagen-WM belohnt. Vor dem nächsten, dem vorletzten WM-Wochenende in Assen (19. und 20. September) - das Finale findet am 3. und 4. Oktober in Oschersleben statt - nehmen die Peugeots den fünften Platz in der Zwischenwertung ein, lediglich 21,5 Punkte hinter den Viertplatzierten Schlosser/Krieg.

Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

12

19:41,031

2.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

12

19:51,442

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

12

19:52,997

4.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

12

19:59,059

5.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

12

20:02,256

6.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

12

20:19,328

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

12

20:22,480

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

12

20:22,888

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

12

20:30,760

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

12

20:35.322

11.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

12

20:51,976

12.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

12

21:09,637

13.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

12

21:18,550

14.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

12

21:21,271

15.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

11

19:58,737

16.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

10

21:42,433

DNF

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

6

DNF

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

2

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Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

18

30:39,567

2.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

18

30:40,216

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

18

30:40,826

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

18

30:41,344

5.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

18

30:43,333

6.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

18

30:44,042

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

18

30:45,956

8.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

18

30:50,211

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

18

30:54,671

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

18

30:55,027

11.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

17

30:41,629

12.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

17

30:42,404

13.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

17

31:10,080

14.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

17

31:53,256

DNF

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

DNF

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

14

DNF

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

13

DNS

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

WM-Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

152,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

148

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

137

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

86,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

65

6.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

7.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

54

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

47,5

9.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

44,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

15.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

21

16.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

18

17.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

18.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

14

19.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

10

20.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

22.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

23.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

24.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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