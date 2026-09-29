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Thomas Eder vor WM-Finale in Oschersleben: «Muss ich mich dazu zwingen»

Vor seinem ersten Heimrennen als Seitenwagen-Pilot wurde an der ARS Yamaha des Deutschen Thomas Eder noch schnell ein Umbau vorgenommen, von dem er sich eine deutliche Verbesserung verspricht.

Seitenwagen

Thomas Eder/Kevin Kölsch (36): Mittendrin, statt nur dabei
Thomas Eder/Kevin Kölsch (36): Mittendrin, statt nur dabei
Foto: Mark Walters
Thomas Eder/Kevin Kölsch (36): Mittendrin, statt nur dabei
© Mark Walters

Im Artikel erwähnt

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Am ersten Oktober-Wochenende tritt Thomas Eder beim Sidecar Festival in der Motorsport Arena Oschersleben erstmals vor heimischem Publikum als Seitenwagen-Fahrer an. Besonders aufgeregt ist er vor dieser Premiere nicht. «Was meine Nervosität anbelangt wird sie ähnlich sein, wie bei anderen Rennen auch», gibt sich Eder gegenüber SPEEDWEEK.com gelassen.

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Obwohl er bei seiner ersten WM-Veranstaltung in Cremona mit zwei neunten Plätzen aufhorchen ließ und in Assen diese Ergebnisse mit einem siebenten und zehnten Rang bestätigen konnte, war sich der 41-jährige Deutsche bewusst, dass er am Seitenwagen etwas ändern muss, um seinen Rückstand auf die Spitze weiter zu verringern.

«Die Position der Lenkerstummel ist bei meinem Gespann fast wie bei einer Solo-Maschine. Das kommt mir zwar entgegen, ist aber alles andere als optimal. Ich habe bei meinen Kollegen gesehen, dass der Lenker bei ihnen viel steiler steht, deshalb haben wir uns entschlossen, für die Rennen in Oschersleben den Umbau zu wagen.»

Im Artikel erwähnt

Thomas Eder nimmt im Gespann von Patrick Werkstetter Maß
Thomas Eder nimmt im Gespann von Patrick Werkstetter Maß
Foto: Helmut Ohner
Thomas Eder nimmt im Gespann von Patrick Werkstetter Maß
© Helmut Ohner

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Ohne vorher getestet zu haben, gehen Thomas Eder und sein Beifahrer Kevin Kölsch ins WM-Finale. «In der Theorie sollte es eine Verbesserung bringen, ob es in der Realität dann auch so ist, werden wir sehen. Ich muss mich einfach dazu zwingen. Um vor Ort letzte Anpassungen machen zu können, haben wir uns auch für den Northern Sidecar Cup eingeschrieben.»

Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben

Freitag, 2. Oktober

13.35 - 14.05 Uhr

Freies Training

17.05 - 17.35 Uhr

Freies Training

Samstag, 3. Oktober

10.15 - 10.45 Uhr

Zeittraining

16.15 - 16.55 Uhr

Start Sprintrennen (12 Rdn.)

Sonntag, 20. September

09.40 - 09.55 Uhr

Warm Up

14.20 - 15.20 Uhr

Start Hauptrennen (21 Rdn.)

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen

Pl.
Team
Maschine
Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

202,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

177

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

177

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

107,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

76

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

72

7.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

57,5

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

51,5

10.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

32

13.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

30

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

30

15.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

29

16.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

28

17.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

18.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

21

19.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

16

20.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

21.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

12

22.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

8,5

23.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

24.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

25.

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

5

26.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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