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Thomas Eder: «Das Ziel ist, zeitlich näher an die Spitze heranzukommen»

In Cremona sorgten Thomas Eder und Beifahrer Kevin Kölsch bei ihrem WM-Debüt für eine handfeste Überraschung. In Assen möchte die deutsche Paarung den Abstand zu den Spitzenteams verringern.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Geht es nach Eder, sollen so viele Gegner wie möglich seinen Rücken sehen
Geht es nach Eder, sollen so viele Gegner wie möglich seinen Rücken sehen
Foto: Helmut Ohner
Geht es nach Eder, sollen so viele Gegner wie möglich seinen Rücken sehen
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

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Das Abschneiden bei seinem ersten Auftritt bei der Seitenwagen-Weltmeisterschaft darf durchaus als kleine Sensation gewertet werden, denn davor hatten Thomas Eder/Kevin Kölsch auf dem Red Bull Ring lediglich zwei Rennen zur Internationalen Sidecar-Trophy bestritten. Mit zwei neunten Plätzen auf dem Circuit «Angelo Bergamonti» in Cremona konnten sie einige arrivierte Teams hinter sich lassen.

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Die deutsche Paarung war im Reigen der Akteure auf Anhieb mittendrin, statt nur dabei, aber der ehrgeizige Fahrer, der erst im letzten Jahr aus Spaß von zwei auf drei Räder umgesattelt hatte, denkt gar nicht daran, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Nicht lange nach der Rückkehr aus Italien wurde die ARS Yamaha in Ungarn wieder ausgepackt, um weiter an seiner Fahrtechnik zu feilen.

Mit der Unterstützung von ARS-Konstrukteur Adrian Kornas wurde die Sitzposition geändert und ein neuer Lenker ausprobiert, der bei den Testfahrten auf dem Balaton Park Ring allerdings nicht den von Eder erhofften Effekt brachte. «Arian hilft mir seit der ersten Stunde, wo er nur kann. Das ist unbezahlbar und dafür bin ich ihm mehr als dankbar», weiß der Bayer die Hilfe zu schätzen.

Im Artikel erwähnt

«Kevin und ich haben den Fokus daraufgelegt, mein Bremsverhalten zu optimieren, weil es mir in Cremona passiert ist, dass ich einige Male im unterwegs war und zu früh gebremst habe. Außerdem haben wir zweimal auch unsere Positionen getauscht. Kevin ist mit dem Gespann gefahren und ich war sein Beifahrer. Das war hilfreich, denn es hat mir sehr viel für mein Verständnis gebracht.»

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Die Herausforderung für Eder und seinen Beifahrer werden auf dem TT Circuit in Assen um einiges härter als in Cremona sein, haben sich für die beiden WM-Läufe doch einige Teams aus der britischen Meisterschaft eingeschrieben, die im Gegensatz zu ihnen bereits mehrmals auf dieser Strecke gefahren sind. «Das Ziel ist, zeitlich näher an die Spitze heranzukommen, das Resultat ergibt sich dann von selbst.»

Vorläufiger Zeitplan Assen

Freitag, 18. September

12.50 - 13.10 Uhr

Freies Training

17.45 - 18.10 Uhr

Freies Training

Samstag, 19. September

11.05 - 11.35 Uhr

Zeittraining

Sonntag, 20. September

11.00 Uhr

Start Sprintrennen (10 Rdn.)

16.50 Uhr

Start Hauptrennen (16 Rdn.)

WM-Stand (nach 8 von 12 Rennen)

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

152,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

148

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

137

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

86,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

65

6.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

7.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

54

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

47,5

9.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

44,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

15.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

21

16.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

18

17.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

18.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

14

19.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

10

20.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

22.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

23.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

24.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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