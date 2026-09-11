Thomas Eder: «Das Ziel ist, zeitlich näher an die Spitze heranzukommen»
In Cremona sorgten Thomas Eder und Beifahrer Kevin Kölsch bei ihrem WM-Debüt für eine handfeste Überraschung. In Assen möchte die deutsche Paarung den Abstand zu den Spitzenteams verringern.
Das Abschneiden bei seinem ersten Auftritt bei der Seitenwagen-Weltmeisterschaft darf durchaus als kleine Sensation gewertet werden, denn davor hatten Thomas Eder/Kevin Kölsch auf dem Red Bull Ring lediglich zwei Rennen zur Internationalen Sidecar-Trophy bestritten. Mit zwei neunten Plätzen auf dem Circuit «Angelo Bergamonti» in Cremona konnten sie einige arrivierte Teams hinter sich lassen.
Die deutsche Paarung war im Reigen der Akteure auf Anhieb mittendrin, statt nur dabei, aber der ehrgeizige Fahrer, der erst im letzten Jahr aus Spaß von zwei auf drei Räder umgesattelt hatte, denkt gar nicht daran, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Nicht lange nach der Rückkehr aus Italien wurde die ARS Yamaha in Ungarn wieder ausgepackt, um weiter an seiner Fahrtechnik zu feilen.
Mit der Unterstützung von ARS-Konstrukteur Adrian Kornas wurde die Sitzposition geändert und ein neuer Lenker ausprobiert, der bei den Testfahrten auf dem Balaton Park Ring allerdings nicht den von Eder erhofften Effekt brachte. «Arian hilft mir seit der ersten Stunde, wo er nur kann. Das ist unbezahlbar und dafür bin ich ihm mehr als dankbar», weiß der Bayer die Hilfe zu schätzen.
«Kevin und ich haben den Fokus daraufgelegt, mein Bremsverhalten zu optimieren, weil es mir in Cremona passiert ist, dass ich einige Male im unterwegs war und zu früh gebremst habe. Außerdem haben wir zweimal auch unsere Positionen getauscht. Kevin ist mit dem Gespann gefahren und ich war sein Beifahrer. Das war hilfreich, denn es hat mir sehr viel für mein Verständnis gebracht.»
Die Herausforderung für Eder und seinen Beifahrer werden auf dem TT Circuit in Assen um einiges härter als in Cremona sein, haben sich für die beiden WM-Läufe doch einige Teams aus der britischen Meisterschaft eingeschrieben, die im Gegensatz zu ihnen bereits mehrmals auf dieser Strecke gefahren sind. «Das Ziel ist, zeitlich näher an die Spitze heranzukommen, das Resultat ergibt sich dann von selbst.»
Vorläufiger Zeitplan Assen
Freitag, 18. September
12.50 - 13.10 Uhr
Freies Training
17.45 - 18.10 Uhr
Freies Training
Samstag, 19. September
11.05 - 11.35 Uhr
Zeittraining
Sonntag, 20. September
11.00 Uhr
Start Sprintrennen (10 Rdn.)
16.50 Uhr
Start Hauptrennen (16 Rdn.)
WM-Stand (nach 8 von 12 Rennen)
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
152,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
148
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
137
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
86,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
65
6.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
7.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
54
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
47,5
9.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
10.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
44,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
13.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
22
15.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
21
16.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
18
17.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
18.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
14
19.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
10
20.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
7,5
21.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
22.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
23.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
24.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
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