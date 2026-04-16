Tim Reeves und Paul Kirby: Mit geeinten Kräften gegen die Konkurrenz

Mit seinem Triumph letztes Jahr beim Sprintrennen in Oschersleben schaffte Tim Reeves nicht nur seinen 66.Sieg in einem Weltmeisterschaftslauf, er machte auch deutlich, dass mit ihm immer noch zu rechnen ist, wenn alles passt. Damals kündigte er gegenüber SPEEDWEEK.com auch an, 2026 wieder im Kampf um die WM-Krone mitmischen zu wollen.

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Auch Paul Kirby durfte mit seiner Saison zufrieden sein. Bei seinen zwei WM-Auftritten in Le Mans und Assen heimste er 17 WM-Punkte ein. Mit Platz 7 im Hauptrennen in den Niederlanden drang er erstmals auch in die Top-10 ein. Darüber hinaus wurde er mit seiner Beifahrerin Ema Salmon in der britischen Seitenwagen-Meisterschaft «Cup Riders Champion».

Über den Winter gab es zahlreiche Gespräche zwischen den Teams und man kam letztendlich zur Überzeugung, dass beide von der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen, Wissen und Erfahrung sowie besseren kommerziellen Vereinbarungen profitieren können.

Frühlingserwachen bei Multi-Champion

«Tim Reeves unter demselben Zeltdach zu haben, ist für uns eine enorme Hilfe», streut Kirby dem sechsfachen Weltmeister und zweifachen Weltcup-Sieger Rosen. «Seine Erfahrung im GP-Fahrerlager ist nahezu unübertroffen, und ihn dabei zu haben, gibt mir und dem Team die Möglichkeit, uns schneller zu verbessern.»

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«Die Zusammenarbeit mit dem Team Kirby ist für mich wie ein Frühlingserwachen. Paul und sein Team sind extrem motiviert und die Stimmung ist wirklich positiv. Wir tauschen uns auch ständig aus, weil wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ich bin voller Energie und möchte einen weiteren Anlauf auf den WM-Titel unternehmen», fügt Reeves dazu.

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