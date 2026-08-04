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Werkstetter/Pirat vor Comeback: «Sidecar World Championship, wir kommen!»

Am 5. Oktober 2025 standen Patrick Werkstetter/Valentin Pirat bei einem Lauf zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft zum letzten am Start. In wenigen Tagen endet die verletzungsbedingte Pause.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Patrick Werkstetter mit Valentin Pirat hat das WM-Comeback fest im Blick
Patrick Werkstetter mit Valentin Pirat hat das WM-Comeback fest im Blick
Foto: Helmut Ohner
Patrick Werkstetter mit Valentin Pirat hat das WM-Comeback fest im Blick
© Helmut Ohner

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Mit einem vierten Platz beendeten Patrick Werkstetter/Valentin Pirat am 5. Oktober in Oschersleben den letzten Lauf der Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2025. Schon am Tag davor verpasste die deutsch-französische Paarung als Viertplatzierte ihre erste Podiumsplatzierung nur knapp. Mit diesen Ergebnissen schafften sie noch den Sprung von der neunten auf die sechste Position in der WM-Endabrechnung.

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Nach dem positiven Saisonabschluss ging das Team Sattler Motorsport optimistisch in die Planung für 2026, doch ein gerissenes Kreuzband des Fahrers machte im Jänner alle Hoffnungen zunichte. Gerade als man an erste Testfahrten denken konnte, hielt das geflickte Kreuzband der Belastung nicht stand. Ein zweiter chirurgischer Eingriff und die Verschiebung der Rückkehr auf die Rennstrecke war unumgänglich.

Am 19. Juli konnten Werkstetter und Pirat erstmals wieder in ihre Lederdressen schlüpfen. Auf dem Pannonia Ring unternahm man erste zaghafte Versuche, ob das geschundene Knie hält und ernsthaft ein WM-Comeback in Cremona ins Auge gefasst werden kann. Nach drei Tagen konnte Teamchef Josef Sattler ein positives Resümee ziehen.

Vor dem Einsatz in Italien wurde am ersten August-Wochenende auf dem Red Bull Ring im Rahmen des Rupert-Hollaus-Rennens in der Internationalen Sidecar Trophy noch ein letzter Funktionstest absolviert, der für Werkstetter und Pirat auf ihrer ARS Yamaha mit einem überlegenen Klassensieg und einem Ausfall wegen einer abgesprungenen Kette endete.

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«Gut, dass es beim Test passiert ist. Wir wissen, woran es gelegen ist und haben das Problem bereits gelöst», verriet Sattler im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Weil wir mit der Leistung des Gespanns nicht ganz so zufrieden waren, stand das Gespann nochmals auf dem Prüfstand und es wurde noch das ein oder andere Schräubchen gedreht. Wir sollten also gut vorbereitet sein um Richtung Italien aufzubrechen. Sidecar World Championship, wir kommen!»

Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Cremona

Freitag, 7. August

08.30 - 09.00 Uhr

Privates Training

12.15 - 12.35 Uhr

Freies Training

16.00 - 16.40 Uhr

Freies Training

Samstag, 8. August

08.30 - 09.00 Uhr

Zeittraining

12.35 Uhr

Start Sprintrennen (12 Rdn.)

Sonntag, 9. August

08.30 - 08.45 Uhr

Warm up

12.15 Uhr

Start Hauptrennen (20 Rdn.)

WM-Stand nach 6 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

127,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

116

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

92

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

62,5

5.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

6.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

7.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

35,5

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

35

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

34,5

10.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

32

11.

PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

28,5

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

14.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

14

15.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

13

16.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

10

17.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

9

18.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

19.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

20.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

2,5

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