Werkstetter/Pirat vor Comeback: «Sidecar World Championship, wir kommen!»
Am 5. Oktober 2025 standen Patrick Werkstetter/Valentin Pirat bei einem Lauf zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft zum letzten am Start. In wenigen Tagen endet die verletzungsbedingte Pause.
Mit einem vierten Platz beendeten Patrick Werkstetter/Valentin Pirat am 5. Oktober in Oschersleben den letzten Lauf der Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2025. Schon am Tag davor verpasste die deutsch-französische Paarung als Viertplatzierte ihre erste Podiumsplatzierung nur knapp. Mit diesen Ergebnissen schafften sie noch den Sprung von der neunten auf die sechste Position in der WM-Endabrechnung.
Nach dem positiven Saisonabschluss ging das Team Sattler Motorsport optimistisch in die Planung für 2026, doch ein gerissenes Kreuzband des Fahrers machte im Jänner alle Hoffnungen zunichte. Gerade als man an erste Testfahrten denken konnte, hielt das geflickte Kreuzband der Belastung nicht stand. Ein zweiter chirurgischer Eingriff und die Verschiebung der Rückkehr auf die Rennstrecke war unumgänglich.
Am 19. Juli konnten Werkstetter und Pirat erstmals wieder in ihre Lederdressen schlüpfen. Auf dem Pannonia Ring unternahm man erste zaghafte Versuche, ob das geschundene Knie hält und ernsthaft ein WM-Comeback in Cremona ins Auge gefasst werden kann. Nach drei Tagen konnte Teamchef Josef Sattler ein positives Resümee ziehen.
Vor dem Einsatz in Italien wurde am ersten August-Wochenende auf dem Red Bull Ring im Rahmen des Rupert-Hollaus-Rennens in der Internationalen Sidecar Trophy noch ein letzter Funktionstest absolviert, der für Werkstetter und Pirat auf ihrer ARS Yamaha mit einem überlegenen Klassensieg und einem Ausfall wegen einer abgesprungenen Kette endete.
«Gut, dass es beim Test passiert ist. Wir wissen, woran es gelegen ist und haben das Problem bereits gelöst», verriet Sattler im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Weil wir mit der Leistung des Gespanns nicht ganz so zufrieden waren, stand das Gespann nochmals auf dem Prüfstand und es wurde noch das ein oder andere Schräubchen gedreht. Wir sollten also gut vorbereitet sein um Richtung Italien aufzubrechen. Sidecar World Championship, wir kommen!»
Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Cremona
Freitag, 7. August
08.30 - 09.00 Uhr
Privates Training
12.15 - 12.35 Uhr
Freies Training
16.00 - 16.40 Uhr
Freies Training
Samstag, 8. August
08.30 - 09.00 Uhr
Zeittraining
12.35 Uhr
Start Sprintrennen (12 Rdn.)
Sonntag, 9. August
08.30 - 08.45 Uhr
Warm up
12.15 Uhr
Start Hauptrennen (20 Rdn.)
WM-Stand nach 6 von 12 Rennen
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
127,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
116
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
92
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
62,5
5.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
6.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
7.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
35,5
8.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
35
9.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
34,5
10.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
32
11.
PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
28,5
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
13.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
22
14.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
14
15.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
13
16.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
10
17.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
9
18.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
7,5
19.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
20.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
21.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
2,5
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach