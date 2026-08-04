Werkstetter/Pirat vor Comeback: «Sidecar World Championship, wir kommen!»

Mit einem vierten Platz beendeten Patrick Werkstetter/Valentin Pirat am 5. Oktober in Oschersleben den letzten Lauf der Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2025. Schon am Tag davor verpasste die deutsch-französische Paarung als Viertplatzierte ihre erste Podiumsplatzierung nur knapp. Mit diesen Ergebnissen schafften sie noch den Sprung von der neunten auf die sechste Position in der WM-Endabrechnung.

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Nach dem positiven Saisonabschluss ging das Team Sattler Motorsport optimistisch in die Planung für 2026, doch ein gerissenes Kreuzband des Fahrers machte im Jänner alle Hoffnungen zunichte. Gerade als man an erste Testfahrten denken konnte, hielt das geflickte Kreuzband der Belastung nicht stand. Ein zweiter chirurgischer Eingriff und die Verschiebung der Rückkehr auf die Rennstrecke war unumgänglich.

Am 19. Juli konnten Werkstetter und Pirat erstmals wieder in ihre Lederdressen schlüpfen. Auf dem Pannonia Ring unternahm man erste zaghafte Versuche, ob das geschundene Knie hält und ernsthaft ein WM-Comeback in Cremona ins Auge gefasst werden kann. Nach drei Tagen konnte Teamchef Josef Sattler ein positives Resümee ziehen.

Vor dem Einsatz in Italien wurde am ersten August-Wochenende auf dem Red Bull Ring im Rahmen des Rupert-Hollaus-Rennens in der Internationalen Sidecar Trophy noch ein letzter Funktionstest absolviert, der für Werkstetter und Pirat auf ihrer ARS Yamaha mit einem überlegenen Klassensieg und einem Ausfall wegen einer abgesprungenen Kette endete.

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«Gut, dass es beim Test passiert ist. Wir wissen, woran es gelegen ist und haben das Problem bereits gelöst», verriet Sattler im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Weil wir mit der Leistung des Gespanns nicht ganz so zufrieden waren, stand das Gespann nochmals auf dem Prüfstand und es wurde noch das ein oder andere Schräubchen gedreht. Wir sollten also gut vorbereitet sein um Richtung Italien aufzubrechen. Sidecar World Championship, wir kommen!»

Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Cremona

Freitag, 7. August 08.30 - 09.00 Uhr Privates Training 12.15 - 12.35 Uhr Freies Training 16.00 - 16.40 Uhr Freies Training Samstag, 8. August 08.30 - 09.00 Uhr Zeittraining 12.35 Uhr Start Sprintrennen (12 Rdn.) Sonntag, 9. August 08.30 - 08.45 Uhr Warm up 12.15 Uhr Start Hauptrennen (20 Rdn.)

WM-Stand nach 6 von 12 Rennen