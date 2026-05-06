Zahl der Seitenwagen-WM-Teams hat sich nachhaltig stabilisiert
Die Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wurde, macht sich bezahlt. Für das zweite Wochenende der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Grobnik/Rijeka haben 21 Teams ihre Nennung abgegeben.
25 Teams stellten sich am ersten Rennwochenende der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Le Mans dem Starter. Mitte April dachten Pessimisten, dass das volle Starterfeld der Beteiligung zahlreicher französischer Paarungen geschuldet ist, doch das Nennergebnis für die Läufe in Grobnik zeigt mit 21 eingeschriebenen Duos, dass sich die Serie nicht zuletzt dank der Arbeit der Organisation «Sidecar Partners» – dahinter verbergen sich die deutschen Szene-Insider Eckart Rösinger und Michael Breitenbach – und dem Seriensponsor Marin in die richtige Richtung entwickelt hat.
Von 2005 bis einschließlich 2022 – ausgenommen der durch die Corona bedingte Pause in den Jahren 2019 und 2020 – zählten die Rennen auf der ehemaligen Grand-Prix-Piste zum fixen Programm der Gespann-Weltmeisterschaft und brachten immer wieder spannende Entscheidungen um den Sieg und die Plätze. So preschten vor fünf Jahren in Lauf 1 Tim Reeves, Markus Schlosser und Todd Ellis durch weniger als zwei Zehntelsekunden getrennt über den Zielstrich, nachdem sie rundenlang permanent ihr Positionen getauscht hatten.
Nach drei Jahren Pause kehrt die Elite des Seitenwagenrennsports wieder an die 4,168 Kilometer lange Rennstrecke unweit der Küstenstadt Rijeka zurück. Um den Teams die Möglichkeit zu geben, eine optimale Abstimmung für ihre Gespanne zu finden, gibt es für sie am Donnerstagabend und am Freitagmorgen je eine private Trainingssitzung. Am Freitag startet die Veranstaltung mit zwei freien Trainings offiziell ins Wochenende. Nach dem Zeittraining am Samstagmorgen folgt zu Mittag das Sprintrennen über elf Runden. Das Hauptrennen über 18 Rennen ist für Sonntagmittag anberaumt.
Beim WM-Auftakt unterstrichen Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing mit zwei überlegenen Siegen ihre Anwartschaft auf den WM-Titel. Mit je einem zweiten und dritten Rang liegen die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance) sowie Pekka Päivärinta mit Adam Christie (Hänni Racing) bereits 14 Punkte zurück. Keinen guten Startin die neue Saison erwischten Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), die hinter Todd Ellis/Emmanuelle Clément an der fünften Stelle der Zwischenwertung liegen.
Nennliste
Nr.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
1
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
3
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
6
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
15
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
21
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
25
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
27
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
29
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
33
PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
44
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
45
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
49
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
52
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
56
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
74
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
77
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
85
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
88
Lewis Nicol/Florian Clombin (GB/F)
LCR Yamaha
111
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
158
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
184
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
Zeitplan Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Rijeka 2026
Donnerstag, 7. Mai
17.40 - 18.10 Uhr
Privates Training
Freitag, 8. Mai
08.30 - 09.00 Uhr
Privates Training
12.50 - 13.10 Uhr
Freies Training
16.10 - 16.40 Uhr
Freies Training
Samstag, 9. Mai
08.30 - 09.00 Uhr
Zeittraining
12.10 Uhr
Start Sprintrennen (11 Rdn.)
Sonntag, 10. Mai
08.30 - 08.45 Uhr
Warm up
11.50 Uhr
Start Hauptrennen (18 Rdn.)
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