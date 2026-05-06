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Zahl der Seitenwagen-WM-Teams hat sich nachhaltig stabilisiert

Die Arbeit, die hinter den Kulissen geleistet wurde, macht sich bezahlt. Für das zweite Wochenende der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Grobnik/Rijeka haben 21 Teams ihre Nennung abgegeben.

Seitenwagen

Mehr als einmal gab es in Rijeka spennende Kämpfe zu sehen
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Foto: Helmut Ohner
Mehr als einmal gab es in Rijeka spennende Kämpfe zu sehen
© Helmut Ohner

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25 Teams stellten sich am ersten Rennwochenende der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Le Mans dem Starter. Mitte April dachten Pessimisten, dass das volle Starterfeld der Beteiligung zahlreicher französischer Paarungen geschuldet ist, doch das Nennergebnis für die Läufe in Grobnik zeigt mit 21 eingeschriebenen Duos, dass sich die Serie nicht zuletzt dank der Arbeit der Organisation «Sidecar Partners» – dahinter verbergen sich die deutschen Szene-Insider Eckart Rösinger und Michael Breitenbach – und dem Seriensponsor Marin in die richtige Richtung entwickelt hat.

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Von 2005 bis einschließlich 2022 – ausgenommen der durch die Corona bedingte Pause in den Jahren 2019 und 2020 – zählten die Rennen auf der ehemaligen Grand-Prix-Piste zum fixen Programm der Gespann-Weltmeisterschaft und brachten immer wieder spannende Entscheidungen um den Sieg und die Plätze. So preschten vor fünf Jahren in Lauf 1 Tim Reeves, Markus Schlosser und Todd Ellis durch weniger als zwei Zehntelsekunden getrennt über den Zielstrich, nachdem sie rundenlang permanent ihr Positionen getauscht hatten.

Nach drei Jahren Pause kehrt die Elite des Seitenwagenrennsports wieder an die 4,168 Kilometer lange Rennstrecke unweit der Küstenstadt Rijeka zurück. Um den Teams die Möglichkeit zu geben, eine optimale Abstimmung für ihre Gespanne zu finden, gibt es für sie am Donnerstagabend und am Freitagmorgen je eine private Trainingssitzung. Am Freitag startet die Veranstaltung mit zwei freien Trainings offiziell ins Wochenende. Nach dem Zeittraining am Samstagmorgen folgt zu Mittag das Sprintrennen über elf Runden. Das Hauptrennen über 18 Rennen ist für Sonntagmittag anberaumt.

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Beim WM-Auftakt unterstrichen Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing mit zwei überlegenen Siegen ihre Anwartschaft auf den WM-Titel. Mit je einem zweiten und dritten Rang liegen die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance) sowie Pekka Päivärinta mit Adam Christie (Hänni Racing) bereits 14 Punkte zurück. Keinen guten Startin die neue Saison erwischten Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), die hinter Todd Ellis/Emmanuelle Clément an der fünften Stelle der Zwischenwertung liegen.

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Nennliste

Nr.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

1

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

3

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

6

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

15

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

21

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

25

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

27

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

29

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

33

PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

44

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

45

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

49

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

52

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

56

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

74

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

77

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

85

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

88

Lewis Nicol/Florian Clombin (GB/F)

LCR Yamaha

111

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

158

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

184

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

Zeitplan Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Rijeka 2026

Donnerstag, 7. Mai

17.40 - 18.10 Uhr

Privates Training

Freitag, 8. Mai

08.30 - 09.00 Uhr

Privates Training

12.50 - 13.10 Uhr

Freies Training

16.10 - 16.40 Uhr

Freies Training

Samstag, 9. Mai

08.30 - 09.00 Uhr

Zeittraining

12.10 Uhr

Start Sprintrennen (11 Rdn.)

Sonntag, 10. Mai

08.30 - 08.45 Uhr

Warm up

11.50 Uhr

Start Hauptrennen (18 Rdn.)

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