Zahl der Seitenwagen-WM-Teams hat sich nachhaltig stabilisiert

25 Teams stellten sich am ersten Rennwochenende der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Le Mans dem Starter. Mitte April dachten Pessimisten, dass das volle Starterfeld der Beteiligung zahlreicher französischer Paarungen geschuldet ist, doch das Nennergebnis für die Läufe in Grobnik zeigt mit 21 eingeschriebenen Duos, dass sich die Serie nicht zuletzt dank der Arbeit der Organisation «Sidecar Partners» – dahinter verbergen sich die deutschen Szene-Insider Eckart Rösinger und Michael Breitenbach – und dem Seriensponsor Marin in die richtige Richtung entwickelt hat.

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Von 2005 bis einschließlich 2022 – ausgenommen der durch die Corona bedingte Pause in den Jahren 2019 und 2020 – zählten die Rennen auf der ehemaligen Grand-Prix-Piste zum fixen Programm der Gespann-Weltmeisterschaft und brachten immer wieder spannende Entscheidungen um den Sieg und die Plätze. So preschten vor fünf Jahren in Lauf 1 Tim Reeves, Markus Schlosser und Todd Ellis durch weniger als zwei Zehntelsekunden getrennt über den Zielstrich, nachdem sie rundenlang permanent ihr Positionen getauscht hatten.

Nach drei Jahren Pause kehrt die Elite des Seitenwagenrennsports wieder an die 4,168 Kilometer lange Rennstrecke unweit der Küstenstadt Rijeka zurück. Um den Teams die Möglichkeit zu geben, eine optimale Abstimmung für ihre Gespanne zu finden, gibt es für sie am Donnerstagabend und am Freitagmorgen je eine private Trainingssitzung. Am Freitag startet die Veranstaltung mit zwei freien Trainings offiziell ins Wochenende. Nach dem Zeittraining am Samstagmorgen folgt zu Mittag das Sprintrennen über elf Runden. Das Hauptrennen über 18 Rennen ist für Sonntagmittag anberaumt.

Beim WM-Auftakt unterstrichen Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing mit zwei überlegenen Siegen ihre Anwartschaft auf den WM-Titel. Mit je einem zweiten und dritten Rang liegen die regierenden Weltmeister Sam und Tom Christie (CES Performance) sowie Pekka Päivärinta mit Adam Christie (Hänni Racing) bereits 14 Punkte zurück. Keinen guten Startin die neue Saison erwischten Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), die hinter Todd Ellis/Emmanuelle Clément an der fünften Stelle der Zwischenwertung liegen.

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Nennliste

Nr. Fahrer/Beifahrer Gespann 1 Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 3 Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 6 Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F) LCR Yamaha 15 Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 21 Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 25 Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 27 Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F) ARS Yamaha 29 Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 33 PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha 44 Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 45 Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 49 Manuel Moreau/Alice Roba (F/B) ARS Yamaha 52 Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 56 Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F) LCR Yamaha 74 Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha 77 Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F) ARS Yamaha 85 Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 88 Lewis Nicol/Florian Clombin (GB/F) LCR Yamaha 111 Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 158 Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 184 Ulric Brillault/Cora Marsal (F) LCR Yamaha

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Zeitplan Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Rijeka 2026