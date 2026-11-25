Bislang kannte man den französischen Hersteller Sherco vor allem als Spezialisten für kompromisslose Trial-Maschinen, Sportenduros und Rallye-Motorräder für den Einsatz im Motorradsport. Bei Veranstaltungen wie der Rallye Dakar sammelte das Werksteam über die Jahre hunderttausende Rennkilometer unter härtesten Bedingungen. Diese Geländekompetenz überträgt die Marke aus Nîmes nun erstmals auf das boomende Segment der mittelgrossen Reiseenduros. Auf der Motorradmesse EICMA in Mailand überraschte Sherco mit der Sahara 450, die als weit entwickeltes Vorserienmodell auf dem Messestand zu sehen war und bis zum Produktionsstart im kommenden Jahr noch in Details angepasst werden kann.

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Beim Antrieb bricht Sherco radikal mit der eigenen Tradition und verabschiedet sich vom Einzylinderkonzept der Dakar-Werksmaschinen. In der Sahara 450 arbeitet ein flüssigkeitsgekühlter Reihenzweizylinder mit 449 ccm, zwei obenliegenden Nockenwellen und vier Ventilen pro Zylinder. Das Triebwerk wird wohl vom chinesischen Hersteller QJMotor zugekauft. Diesen Zweizylinder-Reihenmotor, dessen Architektur auf dem 500er Motor von Honda basiert, verbaut QJMotor bereits in einer Reise-Enduro, der SRT 450 RX.

Sherco verrät für die Sahara 450 eine Spitzenleistung von 47,5 PS und ein maximales Drehmoment von 41 Nm – passend zur Führerscheinklasse A2. Ein Sechsganggetriebe sowie eine Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion übernehmen die Kraftübertragung ans Hinterrad, während eine Traktionskontrolle auf losem Untergrund für Sicherheit sorgt.

Design eines Rallyemotorrads, alltagstaugliche Technik: Sherco Sahara 450 Foto: Sherco Design eines Rallyemotorrads, alltagstaugliche Technik: Sherco Sahara 450 © Sherco

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Während beim Motor auf bewährte Grossserientechnik gesetzt wird, trägt das Fahrwerk die unverkennbare Handschrift der französischen Offroad-Abteilung. Ein stabiler Rahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohr bildet das Chassis. Vorn arbeitet eine einstellbare USD-Gabel, hinten ein ebenfalls justierbares Zentralfederbein. Beide Federelemente stellen 240 mm Federweg bereit, was in Kombination mit 250 mm Bodenfreiheit und der einteiligen, 875 mm hohen Sitzbank den Offroad-Anspruch unterstreicht. Konsequent dazu passen die Drahtspeichenräder in den klassischen Enduro-Dimensionen 21 Zoll vorn und 18 Zoll hinten, die auf dem Messemodell mit grobstolligen Reifen bestückt waren. Verzögert wird das Vorderrad überraschend kräftig über eine Doppelscheibenbremse mit zwei 300er Scheiben und Doppelkolbenzangen von Brembo, ergänzt durch eine 240er Scheibe hinten.

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Für längere Reiseetappen abseits befestigter Strassen ist die Sahara 450 gerüstet. Ein 19 Liter fassender Benzintank verspricht praxisgerechte Reichweiten von über 400 km. Hinter der rahmenfesten Verkleidung mit transparentem Windschild und markanter LED-Lichtsignatur sitzt ein modern gestaltetes Cockpit mit einem sieben Zoll grossen TFT-Farbdisplay, das neben einer Bluetooth-Schnittstelle auch eine integrierte Navigationsfunktion bietet. Zur weiteren Ausstattung des Vorserienmodells zählen USB-A- und USB-C-Ladebuchsen, Handschützer mit integrierten Blinkern, ein Motorschutz sowie Heizgriffe und eine Sitzheizung, wobei letztere Komfortdetails in der Serie möglicherweise als Zubehör angeboten werden.

Zwei entscheidende Fragen liess Sherco in Mailand allerdings unbeantwortet: Weder das fahrfertige Gewicht noch ein konkreter Verkaufspreis wurden bislang genannt. Gerade beim Gewicht wird sich zeigen, wie intensiv sich die Ingenieure bei der Entwicklung der 450 Sahara reingehängt haben, um den vom Gesetzgeber vorgegebenen Minimalwert zu erreichen. Bei Ausschöpfung der Leistungslimite von 38 kW (47,6 PS) darf das fahrfertige Motorrad nicht leichter sein als 175 kg.

Bis die ersten Exemplare bei den Händlern stehen, dauert es jedoch noch etwas, da der Produktionsstart erst für die zweite Jahreshälfte 2027 angekündigt ist.

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