Es geht wieder los! Sidecarcross-Saisonstart in Eersel und Oss

Zu den Favoriten dürften zweifellos Weltmeister Koen Hermans und sein neuer Beifahrer Dion Rietman gehören. Ebenfalls auf Top-Platzierungen spekulieren zwei weitere neue Formationen mit deutscher Beteiligung: Tim Prümmer/Loet van der Putten und Stephan Wijers/Joel Hoffmann. Beide Teams bestreiten die komplette Niederländische Meisterschaft, die allerdings nur vier Veranstaltungen umfasst. Nach Oss (14.3.) folgt am 4. April Oldebroek, das Finale findet am 6. September in Lierop statt.

Dan Foden/Noah Weinmann bevorzugen dagegen Generalproben auf den harten Strecken der Französischen Meisterschaft in Rozoy-sur-Serre (22.3.) und Dardon Gueugnon (29.3.). «Die ersten Grands Prix finden auf harten Bahnen statt», hält Weinmann fest. Das englisch deutsche Duo will neben der WM die komplette DM bestreiten. Dies auch vor dem Hintergrund schwindender Starterzahlen im nationalen Championat.

Wichtig: Attraktive Startfelder

Gespannrennen gelten nach wir vor als Publikumsmagnet. Doch wenn die Veranstalter keine halbwegs attraktiven Startfelder mehr anbieten können, droht die Serie vom Terminkalender zu verschwinden. Und sollte dieser wichtige Unterbau als Sprungbrett zur WM entfallen, dürfte die deutsche Gespanncross-Szene international in die Bedeutungslosigkeit abdriften. Insofern bleibt zu wünschen, dass auch Top-Teams wie Prümmer/van der Putten oder Patrick Hengster/Justin Blume in der DM für spannende Rennen sorgen.

Mit Adrian Peter/Julian Zimmermann und Leon Hofmann/Leon Freygang werden zwei neu formierte Spitzenteams alle DM-Läufe bestreiten. Dies plant auch Jan Hoormann, der allerdings erst ab Mai auf seinen neuen Stammbeifahrer Simon Hildebrand zählen kann. Für die ersten Rennen will Nick Kutschke einspringen.

Start der Deutschen Meisterschaft an Ostern

Die Deutsche Meisterschaft beginnt am Ostermontag (6.4.) in Hänchen, bereits am Sonntag danach folgt das zweite Rennen in Heidenheim-Schnaitheim. Am Wochenende vom 14./15.3. besteht im hessischen Laubuseschbach die Möglichkeit zum Trainieren (msc-laubus-eschbach.de) und im Rahmen seines 73. Motocross am Maifeiertag veranstaltet der Motorclub Kamp-Lintfort ein offenes Gespannrennen. Infos: mckali.de