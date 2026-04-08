Auftakt der SidecarCross-DM 2026 in Hänchen: Von Langeweile zu Hochspannung

Nachdem die Mitfavoriten Dan Foden/Noah Weinmann verletzungsbedingt die ersten DM-Rennen auslassen müssen und der amtierende Meister Tim Prümmer auf eine Titelverteidigung verzichtet, droht in der nationalen Serie Langeweile aufzukommen. Das Auftaktrennen schien diese Befürchtung dann zu bestätigen. Gleich in der Startkurve übernahmen Adrian Peter/Julian Zimmermann die Führung vor Nick Uhlig/Philipp Oettel und Patrick Hengster/Justin Blume. Leon Hofmann/Leon Freygang steckten derweil im Mittelfeld. Während Vizemeister Peter bald unangreifbar in Richtung Sieg düste, konnte Hofmann sich aus dem Pulk befreien und an Uhlig ebenso wie an Hengster vorbeiziehen. Bereits zur Rennhälfte hatte sich das Feld klar sortiert. Am Ende ließ Peter es allerdings etwas ruhiger angehen und die Verfolger aufschließen: «Warum soll ich unnötiges Risiko eingehen?»

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Weil der zweite Start suboptimal lief, mussten er und Zimmermann allerdings härter pushen. Den Holeshot gewannen Hengster/Blume vor Hofmann/Freygang und Uhlig/Oettel. In der Folge konnte Peter zeitweise in Führung gehen, doch Uhlig ließ nicht locker. Als einziger Fahrer mit einem Linksläufer konnte er auf dem sandigen Boden andere Spuren wählen und nutzte diesen Vorteil gekonnt aus. Dazu kam für die Führungsgruppe, dass bald Überrundungen anstanden. Auf der teils engen Piste galt es jedoch, mit Geduld die nächste passende Gelegenheit abzuwarten.

So boten Peter, Uhlig und Hofmann rundenlang ein packendes Rennen. Dabei begeisterten Hofmann/Freygang die recht zahlreichen Zuschauer mit kühnen Sprüngen, bis – just in der letzten Runde – an ihrem Gespann die Antriebskette riss. Obwohl die beiden Leons die Zielflagge nicht passierten, hatten sie immerhin den fünften Laufrang sicher, während Uhlig den Lauf knapp vor Peter gewann.

Jan Hoormann und Aushilfs-Beifahrer Paul Kinder konnten das Tempo der Spitzengruppe bei ihrem ersten gemeinsamen Rennen nicht mitgehen und landeten in der Gesamtwertung auf dem sechsten Rang hinter den starken Youngstern Noah und Jannik Häcker. Am kommenden Sonntag in Schnaitheim (12.4.) kann Kinder wegen seiner beruflichen Abschlussprüfung nicht in Hoormanns Boot stehen, womit der Rheinländer mangels Ersatz auf einen Start in der schwäbischen Gespann-Hochburg verzichten muss.

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Nach dem MC Kamp-Lintfort (1.5.) hat nun auch der MSC Geisleden ein offenes Gespannrennen am ersten Mai-Wochenende auf dem Plan. Auch hier winken für engagierte Teams neben der zusätzlichen Trainingsmöglichkeit unter Rennbedingungen Preisgelder. Infos: mckali.de , msc-geisleden.de .

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Resultate Motocross-Gespann-DM Hänchen/D:

1. Lauf: 1. Peter/Zimmermann(D), VMC-Husqvarna. 2. Hofmann/Freygang (D), VMC-Mega. 3. Uhlig/Oettel (D), WSP-Mega. 4. Hengster/Blume (D), VMC-KTM. 5. J.Hoormann/Kinder (D), VMC-Zabel. 6. N.Häcker/J.Häcker (D), VMC-Zabel. 7. Karsunke/Benning (D). 8. Schellmann/Gutekunst (D), VMC. 9. Uekermann/Asmus (D), WSP. 10. M.Schmidt/Fäth (D). 11. Veit/Hink (D), WSP-Zabel. 12. Schwerdt/L.Meyer (D), WSP-Zabel. 13. U.Kutschke/T.Kutschke (D), WSP-Zabel. 14. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 15. Paulitz/Heinrich (D), WSP-Zabel. 16. Scheffler/Bille (D). WSP.

2. Lauf: 1. Uhlig. 2. Peter. 3. Hengster. 4. Häcker. 5. Hofmann. 6. Hoormann.7. Veit. 8. Uekermann. 9. Karsunke. 10. Schellmann. 11. Schmidt. 12. Paulitz. 13. Schwerdt. 14. Kutschke. 15. Scheffler. 16. Ziller.

DM-Stand nach 2 von 16 Läufen: 1. Peter 47 Pinkte. 2. Uhlig 45. 3. Hengster u. Hofmann je 38. 5. Häcker 33. 6. Hoormann 31. 7. Karsunke 26. 8. Uekermann 25. 9. Veit u. Schellmann je 24.

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