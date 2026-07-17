Mit illegalem Sprit erwischt: Sanders/Vincent verlieren Punkte vom Polen-GP
Im Rahmen einer Kraftstoffkontrolle beim Grand Prix in Danzig/Polen wurden Davy Sanders/Jens Vincent auffällig und bekamen die dort erkämpften Punkte in der Motocross-Gespann-WM nun aberkannt.
Auch im Seitenwagencross sind Stichproben der verwendeten Kraftstoffe üblich, 100 Oktan gelten dabei als Limit. Anlässlich des
Nun bekam das belgisch-niederländische Duo die Punkte der fünften WM-Runde aberkannt. Durchaus folgenschwer, denn Sanders/Vincent hatten im ersten Lauf den achten und im zweiten Durchgang sogar den zweiten Rang erkämpft. Durch die verlorenen 35 Punkte rutschen sie in der WM-Wertung vom fünften auf den achten Rang ab.
Prunier und Prümmer setzen Viertakter von KTM respektive AMS ein, während Sanders den Mega-Zweitakter bevorzugt. «Wir achten strikt darauf, regelkonformen Sprit zu tanken. Deswegen verwenden wir auch nicht Aral Ultimate», bemerkt Gerd Blatter vom Team Prümmer. Der handelsübliche Kraftstoff der Bochumer ist mit 102 Oktan ausgewiesen.
Von den Quadfahrern wurden der Engländer Harry Walker (-18 Punkte) und der Pole Roman Gwiazda (-24 Punkte) disqualifiziert.
WM-Stand nach 14 von 24 Läufen:
1. Vanluchene, 329 Punkte. 2. Prunier 303. 3. Prümmer 272. 4. Wilkinson 250. 5. Leferink 193. 6. Hermans 175. 7. Lielbardis 163. 8. Sanders 156. 9. Grondman 154. 10. Foden 147. 11. Wijers 143 15. Peter 87. 17. Hengster 54. 26. Heinzer 20. 29. Uhlig 17. 34. Hofmann 10. 39. Buob 6.
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