Mit illegalem Sprit erwischt: Sanders/Vincent verlieren Punkte vom Polen-GP

Auch im Seitenwagencross sind Stichproben der verwendeten Kraftstoffe üblich, 100 Oktan gelten dabei als Limit. Anlässlich des Grand Prix im polnischen Danzig (Gdansk) wurden bei drei Teams Spritproben gezogen. Während sich die Kraftstoffe von Killian und Evan Prunier sowie von Tim Prümmer/Patrick Schneider als unauffällig erwiesen, entsprach die Probe von Davy Sanders/Jens Vincent nicht dem FIM-Reglement.

Werbung

Werbung

Nun bekam das belgisch-niederländische Duo die Punkte der fünften WM-Runde aberkannt. Durchaus folgenschwer, denn Sanders/Vincent hatten im ersten Lauf den achten und im zweiten Durchgang sogar den zweiten Rang erkämpft. Durch die verlorenen 35 Punkte rutschen sie in der WM-Wertung vom fünften auf den achten Rang ab.

Prunier und Prümmer setzen Viertakter von KTM respektive AMS ein, während Sanders den Mega-Zweitakter bevorzugt. «Wir achten strikt darauf, regelkonformen Sprit zu tanken. Deswegen verwenden wir auch nicht Aral Ultimate», bemerkt Gerd Blatter vom Team Prümmer. Der handelsübliche Kraftstoff der Bochumer ist mit 102 Oktan ausgewiesen.

Von den Quadfahrern wurden der Engländer Harry Walker (-18 Punkte) und der Pole Roman Gwiazda (-24 Punkte) disqualifiziert.

Werbung

Werbung

WM-Stand nach 14 von 24 Läufen:

1. Vanluchene, 329 Punkte. 2. Prunier 303. 3. Prümmer 272. 4. Wilkinson 250. 5. Leferink 193. 6. Hermans 175. 7. Lielbardis 163. 8. Sanders 156. 9. Grondman 154. 10. Foden 147. 11. Wijers 143 15. Peter 87. 17. Hengster 54. 26. Heinzer 20. 29. Uhlig 17. 34. Hofmann 10. 39. Buob 6.