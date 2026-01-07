Weiter zum Inhalt
Seitenwagen-Technik: Es gibt wieder 20-Zoll-Reifen
Mangels lukrativer Stückzahlen verschwanden Vorderreifen in 20 Zoll vor zwei Jahren vom Markt. Dank der Initiative von Weimo sind sie nun wieder verfügbar.
SidecarCross-WM
Weimo SX 90/100-20 VorderreifenWeimo SX 90/100-20 VorderreifenFoto: Weimo
Weimo SX 90/100-20 Vorderreifen© Weimo
Technisch liegt es auf der Hand: Ein Rad mit 20 Zoll Durchmesser bietet wegen kürzerer Speichen mehr Seitensteifigkeit als eines mit 21 Zoll bei ansonsten vergleichbarer Ausführung. Gerade für Motocross- und Enduro-Gespanne ist dies ein wichtiger Faktor für präzises Lenkverhalten. Bis vor zwei Jahren hatten Pirelli und Maxxis derartige Formate im Repertoire, aber vornehmlich für andere Zielgruppen. Doch weil die Nachfrage immer geringer wurde und nur genügend große Stückzahlen wirtschaftlich rentabel sind, stellten sie die Produktion der grobstolligen 20-Zöller ein.
Die Fahrwerk-Hersteller VMC und WSP passten die Geometrie ihrer Schwingengabeln daraufhin an. Doch wollte sich das Team Weimo (Weinmann Motorsport GbR) mit dieser Lösung nicht zufriedengeben und begann an einer Alternative für die bewährten 20-Zöller zu tüfteln. Dabei flossen die Erfahrungen mit den früher verwendeten Reifen in die Entwicklung des Profil-Designs ein. Die Protypen-Tests verliefen auf Anhieb erfolgreich: Der für Hartboden konzipierte Reifen in 90/100-20 hielt über fünf Renndistanzen ohne Nachlassen des Grips durch. Nach diesem positiven Ergebnis gab Weimo unter Federführung von Joshua und Noah Weinmann bei einem chinesischen Hersteller eine Kleinserie in Auftrag. Ein Exemplar des Serienreifens setzten Dan Foden/Noah Weinmann erfolgreich beim WM-Finale in Rudersberg und beim DM-Lauf in Hennweiler ein.
Der mit Schlauch oder Mousse verwendbare Reifen bietet sich ebenso für Spitzen-Teams wie auch für Klassik-Gespanne an. Zugelassen ist er für den Rennbetrieb, nicht aber für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr. Weitere Informationen: wei-mo.de.
Themen
  • SidecarCross-WM
