Sidecarcross-DM 2026: Auftakt in Hänchen und Heidenheim-Schnaitheim

George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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Schon bevor die Sidecarcross-Saison richtig Fahrt aufnimmt, gibt es die ersten Verletzungsopfer. Zunächst zog sich Loet van der Putten beim ONK-Auftakt im Boot von Tim Prümmer eine Schulterluxation zu. Für weitere Trainingseinheiten sprang der Österreicher Patrick Schneider ein. Am Osterwochenende will Prümmer mit dem Belgier testen, ob der für den WM-Auftakt in Castelnau de Lévis/F (18./19.4.) wieder voll einsatzbereit ist. Ein Start bei den DM-Rennen ist nach wie vor nicht geplant.
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Dagegen wollten Dan Foden/Noah Weinmann die komplette Deutsche Meisterschaft bestreiten. Nun müssen sie allerdings zumindest die beiden ersten Rennen in Hänchen (6.4.) und Heidenheim-Schnaitheim (12.4.) auslassen. Bei einem eigentlich harmlosen Umfaller zog sich Foden Frakturen des rechten Handgelenks im Bereich von Daumen und kleinem Finger zu. Ob der Engländer bis zum WM-Start fit ist, lässt sich derzeit nicht absehen. Leichtes Spiel dürften der amtierende Vizemeister Adrian Peter und sein neuer Beifahrer Julian Zimmermann dennoch nicht haben. Zu den DM-Sieganwärtern gehören ebenfalls Leon Hofmann/Leon Freygang, Patrick Hengster/Justin Blume sowie Nick Uhlig/Philipp Oettel. Jan Hoormann wollte die ersten Rennen mit Nick Kutschke bestreiten. Doch rutschte der beim Training unglücklich aus und brach sich den Unterarm. Nun sprang Paul Kinder ein; erste Trainings im Sand verliefen erfolgversprechend.
Weitere Infos: motocross-haenchen.de, motocross-schnaitheim.de. Nur zwei Wochen nach Schnaitheim findet das dritte Rennen zur DM im Wächtersbach-Aufenau statt. Am 1. Mai folgt ein offenes Rennen in Kamp-Lintfort.
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