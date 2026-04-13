SidecarCross-DM 2026, Schnaitheim: Peter/Zimmermann bauen Vorsprung aus

Wie bereits beim DM-Auftakt in Hänchen war das Starterfeld auch in Schnaitheim dünn besetzt. Dabei hatten einige Teams das erste Rennen in der Niederlausitz, andere dagegen die Veranstaltung auf der Schwäbischen Alb ausgelassen. Weitgehend komplett war immerhin die Spitzengruppe vertreten. Lediglich Jan Hoormann musste mangels Beifahrer auf einen Start verzichten. Glücklicherweise sorgten mit Niels Hendrickx/ Tayim Kaethoven und Andreas Clohse/ Arne Vanhamel zwei starke belgische Formationen für zusätzliche Spannung. Der Sohn des mitangereisten Weltmeisters Jan Hendrickx und der zweifache Deutsche Meister Clohse wollen noch bei weiteren Rennen zur DM antreten, so wahrscheinlich in Wächtersbach-Aufenau (26.4.).

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Obwohl mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Nacht auf Sonntag Regen angesagt war, hatte der Rennleiter die Strecke am Vorabend bewässern lassen – was sich dann tatsächlich als überflüssig bis kontraproduktiv erwies. Dennoch war die Piste trotz anhaltendem Nieselregen zumindest auf der Hauptspur griffig und gut befahrbar, wozu auch die Quadklasse beitrug.

Den ersten Start gewann Pierre Seifert, für dessen bisherigen Beifahrer kein Geringerer als Bruno Kälin eingesprungen war. Für den Schweizer war dies der Einsatz mit dem sechzigsten (!) Fahrer in seiner langen Karriere. Bald übernahmen Adrian Peter/Julian Zimmermann die Führung und setzten sich wie beim ersten Lauf in Hänchen uneinholbar vom Verfolgerfeld ab. Dahinter kämpften die Belgier ebenso wie Leon Hofmann/Leon Freygang und Nick Uhlig/Philipp Oettel um die Positionen. Bis Uhlig dasselbe Schicksal ereilte wie seinen Hauptrivalen Hofmann in Hänchen: Kettenriss. Patrick Hengster/Justin Blume blieben gleich am Start stehen und gingen erst verspätet auf die Reise. «Abgewürgt habe ich den Motor nicht. Das ist mir noch nie passiert», rätselte Hengster nach seiner Aufholjagd über die Ursache. Hofmann rettete sich ebenso wie Rosalie Ziller/Philipp Wächter mit Kupplungsproblemen ins Ziel.

Im zweiten Lauf zeigte Hengster seine Qualitäten als Schnellstarter und ging direkt in Führung. Die hätte er gegen Hendrickx auf dem wenig Überholmöglichkeiten bietenden Parcours geraume Zeit halten können, wenn nicht nach einer Sprunglandung ein Bolzen der Federbeinumlenkung gebrochen wäre. So übernahm der Weltmeister-Sohn. Peter/Zimmermann folgten in sicherem Abstand. «Ich hätte schneller fahren können. Aber es wäre zu riskant gewesen, Niels zu attackieren. Wir hatten ohnehin massive Sichtprobleme», ließ der DM-Führende wissen. Wie er entledigten sich die meisten Akteure früher oder später ihrer teils völlig verdreckten Brillen.

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Wiederum Pech für Uhlig/Oettel. Diesmal sprang die Antriebskette in der neunten Runde ab, allerdings ohne zu reißen. Doch verzichtete das Team darauf, sie im Modder wieder aufs Kettenrad zu fädeln und nachzuspannen. Peter/Zimmermann erfreuen sich nun bereits eines kleinen Punkte-Polsters, doch bei sechs ausstehenden Rennen kann noch viel passieren. Für das nächste Rennen im hessischen Aufenau ist also wiederum Hochspannung angesagt. Info: msc-aufenau.de .

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Resultate Motocross-Gespann-DM Schnaitheim/D:

1. Lauf: 1. Peter/Zimmermann (D), VMC-Husqvarna. 2. Hofmann/Freygang (D), VMC-Mega. 3. N.Hendrickx/Kaethoven (B), Mega. 4. A.Clohse/Vanhamel (B), VMC-Mega. 5. Hengster/Blume (D), VMC-KTM. 6. Seifert/Kälin (D), SMT-AMS. 7. Bednarek/Borde (D), Trtec-Zabel. 8. Dörr/Schwierz (D), VMC-KTM. 9. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 10. U.Kutschke/T.Kutschke (D), WSP-Zabel. 11. Schwerdt/L.Meyer (D), WSP-Zabel. 12. Schellmann/Gutekunst (D), VMC-Zabel. 13. M.Schmidt/Fäth (D), WSP-Zabel. 14. Staud/Bandel (D), VMC-Zabel. 15. F.Köder/C.Köder (D), RMZ. 16. Axmann/J.Meyer (D), VMC-KTM. 17. Uhlig/Oettel (D), WSP-Mega.

2. Lauf: 1. Hendrickx. 2. Peter. 3. Hofmann. 4. Clohse. 5. Seifert. 6. Bednarek. 7. Schellmann. 8. M.Schmidt. 9. Ziller. 10. Schwerdt. 11. Dörr. 12. Uhlig. 13. Hengster. 14. Köder. 15. Staud. 16. 17.

DM-Stand nach 4 von 16 Läufen: 1. Peter 94 Punkte. 2. Hofmann 80. 3. Hengster u. Uhlig je 63. 5. Hendrickx u. Schellmann je 45. 7. Ziller u. Schwerdt je 37. 9. Clohse 36. 10. Häcker 33.

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