SidecarCross-DM 2026, Schopfheim: Peter/Zimmermann punkten weiter kräftig

Gerade einmal fünfzehn Gespanne waren zum vierten Rennen der Seitenwagen-DM ins südbadische Schopfheim gereist. Abgesehen von Ronny Gloor/Martin Beschart hatten die Teams aus der benachbarten Schweiz die Teilnahme am Rennen zur SAM-Meisterschaft in Hünikon vorgezogen. Angesichts zurückgehender Starterzahlen wären Terminabsprachen für zukünftige Planungen durchaus sinnvoll. Im gerade einmal 90 Kilometer entfernten Hünikon waren lediglich sieben (!) Gespanne am Start. Bleibt anzumerken, dass Sven und Marc Buob vor Marco und Remo Heinzer gewannen.

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Zweifellos hätten die beiden schweizerischen Formationen in Schopfheim für zusätzliche Spannung an der Spitze gesorgt. Doch ohne diese konnte man davon ausgehen, dass die Tabellenführer Adrian Peter/Julian Zimmermann und die Gewinner des GP von Kleinhau Dan Foden/Noah Weinmann die Sache unter sich ausmachen würden. Den ersten Start gewann dann auch Peter. Doch bald zog Foden vorbei und ließ sich den Laufsieg nicht mehr streitig machen. Patrick Hengster/Justin Blume setzten sich auf dem dritten Platz fest, während Leon Hofmann/Leon Freygang das Feld von hinten aufrollen mussten, nachdem sich beim Start der Not-aus-Schalter gelöst hatte. Von den Spitzenteams hatte sich Nick Uhlig in der Qualifikation eine Unterarmfraktur zugezogen und dürfte damit mindestens bis zum nächsten DM-Rennen in Dolle nördlich von Magdeburg (Samstag, 20.6.) pausieren. Jan Hoormann verzichtete auf die Reise nach Südbaden und will erst in Dolle wieder an den Start gehen. Ob mit dem gerade von einer Fernreise zurückgekehrten Simon Hildebrand oder mit seinem bisherigen Aushilfs-Beifahrer Paul Kinder, bleibt abzuwarten.

Im zweiten Lauf sorgten Ausfälle für eine zusätzliche Ausdünnung des Fahrerfeldes. Foden musste mit Motorproblemen aufgeben. «Der Motor begann zu qualmen. Wahrscheinlich ist eine defekte Kopfdichtung die Ursache», ließ Noah Weinmann wissen. Vor dem GP im englischen Canada Heights will das Duo am Pfingstmontag im schweizerischen Muri (25.5.) starten. Hengster/Blume fielen wegen Elektrik-Problemen aus, nachdem sie mit einem starken Start hinter Hofmann/Freygang in die erste Runde gegangen waren. Doch bald konnten Peter/Zimmermann vorbeiziehen und im Laufe des Rennens das Fahrerfeld bis zu den Drittplatzierten Noah und Jannik Häcker überrunden.

Am letzten Mai-Wochenende werden die Tabellenführer ebenso wie Tim Prümmer/Patrick Schneider, Hengster/Blume und selbstredend Foden/Weinmann beim GP von England antreten. Danach geht es für den GP-Zirkus gleich auf die erste der beiden Osteuropa-Runden nach Danzig (Gdansk/PL 6./7.6.) und Karski Nuia/Estland (13./14.6.).

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Resultate Motocross-Gespann-DM Schopfheim/D:

1. Lauf: 1. Foden/N.Weinmann (GB/D), WSP-AMS. 2. Peter/Zimmermann(D), VMC-Husqvarna. 3. Hengster/Blume (D), VMC-KTM. 4. Hofmann/Freygang (D), VMC-Mega. 5. N.Häcker/J.Häcker (D), VMC-Zabel. 6. D.Schellmann/Gutekunst (D), VMC-Zabel. 7. Seifert/Kälin (DCH), SMT-AMS. 8. Ziller/Wächter (D), WSP-KTM. 9. M.Schmidt/Fäth (D), WSP-Zabel. 10. Staud/Bandel (D), VMC-Zabel. 11. Bednarek/Borde (D), Trtec-Zabel. 12. Gloor/M.Betschart (CH), WSP-KTM. 13. Schwerdt/L.Meyer (D), WSP-Zabel. 14. M.Tellermann/L.Tellermann (D), WSP-KTM.

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2. Lauf: 1. Peter. 2. Hofmann. 3. Häcker. 4. Seifert. 5. Schellmann. 6. Gloor. 7. Ziller. 8. Staud. 9. Schwerdt. 10. Hengster. 11. Foden. 12. Schmidt. 13. Tellermann.

DM-Stand nach 8 von 16 Läufen:

1. Peter 183 Punkte. 2. Hofmann 151. 3. Hengster 128. 4. Uhlig 91. 5. Schellmann u. Häcker je 90. 7. Seifert 83. 8. Schmidt 74. 9. Foden 70. 10. Ziller 67.