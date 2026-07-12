Sidecarcross-DM Aichwald: Peter/Zimmermann sind Deutsche Meister

Während die Startfelder bei den letzten Rennen zur Deutschen Meisterschaft sehr überschaubar waren, gab es im schwäbischen Aichwald ein Wiedersehen mit einigen Helden vergangener Tage. So standen mit Marcel Faustmann/Max Frech die Deutschen Vizemeister von 2017 am Start. 2022 wurde Faustmann DM-Dritter – mit Unterstützung von Julian Zimmermann im Beiwagen. Weiterhin gaben bei bestem Sommerwetter Tobias Garhammer/Michael Klooz, Christian Sieber/Matthias Klunzinger sowie Tobias Hertfelder/Bruno Kälin Gastspiele. Und allen voran nutzten Tim Prümmer/Patrick Schneider die Gelegenheit, für das kommende GP-Wochenende in Straßbessenbach zu trainieren. Dort erwartet die Akteure ebenfalls eine harte Piste.

Werbung

Werbung

Im Fokus des Renngeschehens stand beim DM-Finale allerdings die Titelentscheidung. Adrian Peter/Julian Zimmermann brauchten – einem Laufsieg ihrer Verfolger vorausgesetzt – lediglich noch einen vierzehnten Rang. Damit hätten sie bei Punktgleichheit und fünf zu drei Laufsiegen die DM-Krone schon sicher gehabt. Doch waren derartige mathematischen Überlegungen nach dem ersten Zieleinlauf hinfällig, denn die Favoriten sahen die karierte Flagge als Zweite hinter den optimal gestarteten WM-Dritten. Damit konnten die beiden Hessen den ersten DM-Titel ihrer Karriere feiern. Besonders erfreulich für Adrian Peter, der 2019, 2022, 2024 und 2025 den größten Erfolg seiner langen Karriere mehr oder weniger knapp verpasst hatte.

Leon Hofmann/Leon Freygang hatten den Vizetitel schon vor dem Finale sicher, ebenfalls war Patrick Hengster/Justin Blume DM-Bronze nicht mehr zu nehmen. So ging es lediglich um die Ränge 4 und 5. Hier gelang es Noah und Jannik Häcker, mit Rang 8 im ersten Lauf an David Schellmann/Ben Gutekunst vorbeizuziehen.

Den zweiten Start gewannen wiederum Prümmer/Schneider. Doch weil der Motor wegen eines Risses im Kurbelgehäuse Öl zu verlieren begann, beendeten sie das Rennen zur Vermeidung eines größeren Schadens. Damit war für die gerade gekürten Deutschen Meister der Weg zum Lauf- und zum Tagessieg frei. Die neuen Vize-Champions gaben ebenfalls nach vier Runden auf. Der am Samstag zuvor lädierte Fuß handicapte Freygang verstärkt. Gut vom Start weggekommen hielten sich Hengster/Blume auf dem zweiten Rang und beendeten den Renntag als Gesamtzweite vor Niels Hendrickx/Tayim Kaethoven. Das Fern-Duell um den vierten DM-Rang entschieden die Häcker-Brüder endgültig für sich.

Werbung

Werbung

Die oben genannten Gelegenheits-Teams schlugen sich abgesehen vom ausgefallenen Christian Sieber beachtlich. Als Dauerstarter hätten sie dieser DM gewiss zu deutlich mehr Spannung verholfen.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Bleibt anzufügen, dass Rosalie Ziller mit Philipp Wächter im Beiboot den sechsten DM-Rang halten konnte. Damit ist sie die erste Frau, die sich seit Bestehen der Seitenwagen-DM als Fahrerin unter den ersten zehn platzieren konnte. Als Beifahrerin gelang dies Celina Jahn von 2023 bis 2025 mit Patrick Hengster.

Punktgleich verpassten Nick Uhlig/Philipp Oettel und Joshua Torge/Florian Plettke die Top-10 denkbar knapp. Gut in die Saison gestartet, musste Uhlig die Saison jedoch vorzeitig beenden, da er sich beim DM-Rennen in Schopfheim eine Unterarmfraktur zugezogen hatte.

Zum zweiten der drei Heim-Grands-Prix am kommenden Wochenende in Straßbessenbach (18./19.7) werden die deutschen Top-Teams vertreten sein. Prümmer/Schneider reisen als WM-Dritte an. Im letzten Jahr fuhr Tim Prümmer mit Jarno Steegmans dort die Ränge 8 und 2 ein. Im Rahmenprogramm finden am Samstag zwei Läufe zum ADAC Sidecarcross Clubsport Cup (30 Nennungen) und am Sonntag zwei Läufe zur MSJ Kids-Sidecarcross-Meisterschaft statt. Weitere Informationen: msc-strassbessenbach.de.

Werbung

Werbung

Resultate Motocross-Gespann-DM Aichwald/D:

1. Lauf: 1. Prümmer/Schneider (D/A), VMC-AMS. 2. Peter/Zimmermann(D), VMC-Husqvarna. 3. Hengster/Blume (D), VMC-KTM. 4. Hofmann/Freygang (D), VMC-Mega. 5. Faustmann/Frech (D), VMC-Zabel. 6. Garhammer/Klooz (D), VMC-Zabel. 7. N.Hendrickx/Kaethoven (B), VMC-Mega. 8. N.Häcker/J.Häcker (D), VMC-Zabel. 9. Seifert/Brümmer (D), VMC-KTM. 10. Bareiß/Zaiss (D), VMC-KTM. 11. D.Schellmann/Gutekunst (D), VMC-Zabel. 12. Torge/Plettke (D), WSP-Mega. 13. Günther/Böhme (D), VMC-KTM. 14. Hertfelder/Kälin (D/CH), WSP-Husqvarna. 15. Gloor/M.Betschart (CH), VMC. 16. Dörr/Schwierz (D), VMC-KTM. 17. U.Kutschke/T.Kutschke (D), WSP-Zabel. 18. Bossert/Decker (D), WSP-Zabel. 19. Stupacher/Franzke (D), VMC-Zabel. 20. Ziller/Wächter (D), WSP-KTM.

2. Lauf: 1. Peter. 2. Hengster. 3. Hendrickx. 4. Faustmann. 5. Häcker. 6. Garhammer. 7. Bareiß. 8. Schellmann. 9. Torge. 10. Hertfelder. 11. Seifert. 12. Günther. 13. Gloor. 14. Ziller. 15. Bossert. 16. Kutschke. 17. Staud/Bandel (D), VMC-Zabel. 18. Stupacher. 19. Dörr. 20. Axmann/J.Meyer (D), VMC-KTM.

DM-Endstand nach 14 Läufen:

1. Peter 324 Punkte. 2. Hofmann 267. 3. Hengster 245. 4. Häcker 177. 5. Schellmann 173. 6. Ziller 123. 7. Seifert 108. 8. Hoormann 103. 9. Hendrickx 101. 10. Karsunke 92.