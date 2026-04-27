SidecarCross-DM Aufenau: Peter/Zimmermann bauen Vorsprung aus

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Bei bestem Frühlingswetter kämpften die DM-Favoriten im hessischen Wächtersbach-Aufenau zum dritten Mal um wichtige WM-Punkte. Mit von der Partie waren nun auch Dan Foden/Noah Weinmann, die an den ersten Veranstaltungen wegen der Handverletzung des Engländers nicht teilnehmen konnten. Zudem nutzten Stephan Wijers/Joel Hoffmann und Tim Prümmer/Patrick Schneider die Gelegenheit, auf der anspruchsvollen harten Bahn unter Rennbedingungen zu trainieren. Prümmer hatte sich erst nach dem letzten GP-Wochenende zur Teilnahme entschlossen. «Für ihn und Patrick ist das ungefähr die gleich lange Anfahrt. Da war der Start hier sinnvoller, als irgendwo anders zu trainieren», hielt Team-Mitglied Marco Godau fest.
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Die spontane Strategie sollte sich als in jeder Beziehung zielführend erweisen. Das deutsch-österreichische Duo ging im ersten Lauf schon bald in Führung und fuhr dem Feld auf und davon. Den Start gewannen allerdings Adrian Peter/Julian Zimmermann. Allerdings mussten die DM-Führenden dann Foden/Weinmann den Vortritt lassen. Die hätten den zweiten Platz auch halten können, wenn nicht in der letzten Runde die Benzinpumpe gestreikt hätte. Immerhin retteten sie nach zahlreichen Überrundungen den achten Rang. So ergatterte Peter den zweiten Platz zurück und baute damit seinen Tabellen-Vorsprung deutlich aus. Seine Hauptkonkurrenten Leon Hofmann/Leon Freygang waren nämlich schlecht vom Start weggekommen und mussten sich mühsam nach vorne kämpfen. Dabei schafften sie es immerhin, an Nick Uhlig/Philipp Oettel und Jan Hoormann/Paul Kinder vorbeizuziehen. Patrick Hengster/Justin Blume hatten sich derweil uneinholbar auf dem vierten Platz hinter Wijers/Hoffmann etabliert. Die wiederum fuhren rundenlang im Windschatten von Peter. Doch dann bremste Wijers den Motor kurz vor Schluss aus und konnte weitere Attacken vergessen.
Nach dem zweiten Start fast das gleiche Bild. Peter/Zimmermann gewannen abermals den Holeshot, mussten aber bald Prümmer und Foden den Vortritt lassen. Das zweite Gespann des Engländers funktionierte problemlos, sodass er und Weinmann von Null auf den 14. DM-Rang vorrücken konnten. Die «Luft nach oben» wird das Duo in den nächsten Rennen wiederum tief inhalieren, auch wenn der Titel bereits in weiter Ferne scheint. Peter hatte wiederum Wijers im Nacken, behauptete sich aber auf dem dritten Rang. Auch Hengster gab sich gegen die Verfolger Hofmann und Uhlig keine Blöße. Weltmeistersohn Niels Hendrickx mit Tayim Kaethoven im Boot konnte nicht an seinen Erfolg von Schnaitheim anknüpfen, aber wichtige Punkte für die DM-Wertung sammeln. Ebenso Jannik und Noah Häcker. Im Beiwagen von Pierre Seifert turnte wiederum Urgestein Bruno Kälin, doch reichten dem letztjährigen DM-Achten die Ränge zehn und zwölf nach dem Fehlen beim Auftakt in Hänchen nicht zum Sprung in die Top Ten.
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Apropos Fehlen: Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Robbe de Veene sucht Ex-Weltmeister Marvin Vanluchene fieberhaft nach Ersatz. Weil kein hochkarätiger aktiver Beifahrer verfügbar ist, kolportiert Radio Fahrerlager das Comeback von Ben van den Bogaart. Der Niederländer, der schon einen seiner fünf Titel mit Vanluchene eingefahren hat, musste sich zwar einer Schulteroperation unterziehen, soll aber wieder ziemlich fit sein. Eigentlich wollte er sich um die Karriere seiner Gattin Kelly Debruyne kümmern, aber die fällt nach einer Verletzung nun längerfristig aus. Spätestens am kommenden Samstag wissen die Sidecarcross-Fans mehr.
Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Vorher, nämlich am 1. Mai, steht das traditionelle Motocross in Kamp-Lintfort mit einem offenen Rennen in der Gespannklasse auf dem Programm. Erwartet wird neben Lokalmatador Jan Hoormann der Niederländer Sam Veldman, Bruder von Julian und dominierender Fahrer in der nationalen Niederländischen Meisterschaft 2025 und 2026. Mit von der Partie sind die Teams, die um Punkte in der DAMCV-Meisterschaft kämpfen. Am Sonntag (3.5.) folgt parallel zum tschechischen GP in Kramolin ein offenes Rennen in Geisleden.
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