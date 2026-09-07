SidecarCross-NC in Lierop: Leferink-Brüder gewinnen niederländischen Titel

Mit 15 Punkten Vorsprung auf Koen Hermans/Dion Rietman und 40 auf Davy Sanders/Jens Vincent waren Tim und Sem Leferink zum Finale der niederländischen Meisterschaft in Lierop angereist. Bei bestem Wetter ließ das Brüderpaar nichts anbrennen und gewann den ersten Lauf vor Dan Foden/Noah Weinmann und den einzigen verbliebenen Titel-Konkurrenten Sanders/Vincent. Weltmeister Hermans war nicht am Start und wird laut Radio Fahrerlager nach seiner Kopfverletzung vom GP in Lettland auch an den beiden letzten Grands Prix nicht mehr antreten.

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Mit dem Laufsieg fehlte den Leferinks nur noch ein Punkt zum Titel – vorausgesetzt, Sanders könnte das finale Rennen gewinnen. So agierten sie taktisch klug und ließen den schnellen Briten Brett Wilkinson/Joe Millard den Vortritt. Für Stephan Wijers reichte es im Kampf um die Vizemeisterschaft am Ende nicht. Maßgeblich zu seinem dritten Gesamtrang hatte in den beiden ersten Rennen von Eersel und Oldebroek Joel Hoffmann als Beifahrer beigetragen.

Dan Foden und der nach seinem Sturz beim GP in Litauen weitgehend genesene Noah Weinmann hätten auch im zweiten Lauf vorne mitgemischt, doch machte dem englisch-deutschen Duo ein Defekt der Benzinpumpe einen Strich durch die Rechnung. Die Prunier-Brüder Killian und Evan Prunier waren ebenfalls in Lierop angetreten, um vor dem Grand Prix in Varsseveld am nächsten Wochenende noch ein Intensiv-Training im niederländischen Sand zu absolvieren. Dafür konnten die Franzosen das Finale zur heimischen Meisterschaft in Huismes getrost auslassen, da sie bereits zuvor ihren fünften Titel in der Französischen Meisterschaft sichergestellt hatten.

Auch Tim Prümmer/Patrick Schneider hätten das niederländische Finale im Sand gerne wahrgenommen, zumal sie gute Aussichten auf eine Top-10-Platzierung in der Gesamtwertung hatten. Doch am Sonntag zuvor stürzten die WM-Dritten beim Training. Prümmer zog sich derartige Prellungen des Brustkorbs zu, dass ihm das Atmen in den folgenden Tagen starke Beschwerden machte. «Damit hätte ich in Lierop nicht die volle Leistung bringen können», hielt der WM-Dritte fest. Schneider trat mit lädierter Schulter die Heimreise nach Vorarlberg an. Beide werden aber in Varsseveld antreten, um den Pruniers den Vizetitel streitig zu machen.

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Beim niederländischen Grand Prix könnten Marvin Vanluchene/Ben van den Bogaart vorzeitig ihren WM-Titel feiern. Die Pruniers liegen bereits 64, Prümmer sogar 81 Punkte zurück. Das Finale findet dann am 19./20.9. in Rudersberg statt.

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Tim Leferink errang seinen ersten Titel 2019 gemeinsam mit Sam Veldman in der zweiten Liga der niederländischen Meisterschaft. Seit 2023 startet er mit Bruder Sem. Im folgenden Jahr avancierte das Brüderpaar zum ONK‑Vizemeister. 2025 folgte der dritte Rang mit Jens Vincent. In der WM haben die Leferinks den fünften Platz bereits weitgehend sicher und sind bei sieben Punkten Rückstand auf Tuchfühlung mit Wilkinson/Millard.

Resultate Motocross-Gespann-NC Lierop/NL:

1. Lauf: 1. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 2. Foden/N.Weinmann (GB/D), WSP-AMS. 3. Sanders/J.Vincent (B/NL), WSP-Mega. 4. W.Derksen/van Dommelen (NL), WSP-KTM. 5. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 6. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-KTM. 7. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 8. Mulders/M.van Deutekom (NL), WSP-Zabel. 9. I.Kops/Koenst (NL), WSP-Husqvarna. 10. S.Veldman/Lebreton (NL/F), WSP-KTM. 11. Hotze/N.Debruyne (NL/B), WSP-Husqvarna. 12. K.Grondman/R.Vincent (NL), VMC-Zabel. 13. Ru.van Werven/Buitenhuis (NL). 14. K.Debruyne/Schlinnertz (B), WSP-AMS. 15. P.van der Venne/N.van der Venne (WSP-Husqvarna).

2. Lauf: 1. Wilkinson. 2. Leferink. 3. Derksen. 4. Wijers. 5. Prunier. 6. Mulders. 7. Kops. 8. Sanders. 9. B.van den Heuij/S.van den Heuij (NL), EML-Mega. 10. Van Werven. 11. Hotze. 12. Debruyne. 13. De Cock/Vanhamel (B), VMC-AMS. 14. J.-P. Clohse/Swennen (D), VMC-Mega.

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NC-Endstand nach 6 Läufen: 1. Leferink 281 Punkte. 2. Sanders 220. 3. Wijers 216. 4. Mulders 190. 5. Hermans 171. 6. Van Werven 170. 7. Grondman 164. 8. Van der Heuij. 9. Derksen 146. 10. Prunier 140. 13. Prümmer 107. 30. Dan Foden 45.