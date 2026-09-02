SidecarCross: Weltmeister Emil Bollhalder im Alter von 77 Jahren verstorben
Zehn Jahre war Emil Bollhalder auf höchstem Niveau im SidecarCross aktiv und fuhr in dieser Zeit fast immer in die Top-10. Am 30. August verstarb der Europameister und zweifache Weltmeister.
Vor fünf Jahrzehnten waren Motocross-Gespanne noch deutlich schwerer, hatten weniger Leistung und Fahrwerke mit eher geringen Nehmerqualitäten. Genau wie heute gehörten Mut, Kondition und Talent dazu, diese Boliden im Grenzbereich zu bewegen und regelmäßig aufs Podium zu fahren. Zu den Helden jener Ära gehört zweifellos Emil Bollhalder. Der Schweizer machte erstmals 1974 mit dem zehnten Platz im FIM-Cup – dem damals höchsten Prädikat – von sich reden. Ab 1975 wurde der Cup zur Europameisterschaft aufgewertet und Bollhalder war mit Bruder Roland immer unter den ersten Zehn platziert. Als ersten großen Erfolg feierte das Brüderpaar 1979 den EM-Titel.
1980, im ersten Jahr der WM, konnte er allerdings nicht an diesen Erfolg anknüpfen. Mit seinem neuen Beifahrer Ruedi Manser bestritt er lediglich die Grands Prix in der Schweiz und Italien. Doch dann konnte er Karl Büsser als neuen Partner gewinnen und es ging wieder steil bergauf. 1982 und 1983 avancierte "Migg" – so sein Spitzname – mit Büsser gegen starke Konkurrenz zum Weltmeister und gewann überdies die damals heiß umkämpfte Schweizer Meisterschaft. Mit dieser Erfolgsbilanz beendete Bollhalder ebenso wie Beifahrer Büsser seine Karriere.
Nach den Vierfach-Champions Hansi Bächtold und Andreas Fuhrer geht Migg Bollhalder als erfolgreichster helvetischer Fahrer in die Historie des Gespanncross ein.
Erfolge
1974 FIM-Cup 10. mit Ruedi Kasper, Wasp-Norton
1975 Europameisterschaft 5. mit Roland Bollhalder, Wasp-Norton
1976 Europameisterschaft 7. mit Roland Bollhalder und Bruno Jung, Wasp-Norton
1977 Europameisterschaft 6. mit Roland Bollhalder, EML-Yamaha
1978 Europameisterschaft 4. mit Roland Bollhalder, EML-Yamaha
1979 Europameisterschaft 1. mit Roland Bollhalder, EML-Yamaha
1980 Weltmeisterschaft 26. mit Ruedi Manser, EML-Yamaha
1981 Weltmeisterschaft 4. mit Karl Büsser und Ruedi Manser, EML-Yamaha
1982 Weltmeister + Schweizer Meister mit Karl Büsser, EML-Yamaha
1983 Weltmeister + Schweizer Meister mit Karl Büsser, EML Yamaha
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach