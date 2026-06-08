SidecarCross-WM 2026 in Danzig: Prunier-Brüder setzen sich wieder ab

Gerade einmal 22 Gespanne traten beim fünften WM-Wochenende im polnischen Danzig (Gdansk) an. Fünf davon stammen aus dem Baltikum und nutzten aufgrund der örtlichen Nähe lediglich die günstige Gelegenheit zum Schnuppern von GP-Luft. Dagegen fehlten verletzungs- respektive krankheitsbedingt Spitzenteams wie die Lielbardis-Zwillinge und Dan Foden/Noah Weinmann .

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So dienten die samstäglichen Quali-Rennen lediglich dazu, einen möglichst guten Startplatz für die schnelle, mit teils mächtigen Sprüngen gespickte Strecke zu ergattern. Tim Prümmer/Patrick Schneider sahen in ihrer Gruppe als Dritte hinter Killian und Evan Prunier sowie Tim und Sem Leferink das Ziel. Patrick Hengster/Justin Blume wurden Achte. In der Gruppe B schufen Adrian Peter/Julian Zimmermann mit Rang drei hinter Marvin Vanluchene/Ben van den Bogaart und Davy Sanders/Jens Vincent gute Voraussetzungen für die Hauptrennen. Stephan Wijers/Joel Hoffmann wurden Sechste.

Bei bestem Wetter übernahmen Vanluchene/van den Bogaart vom Start weg die Führung und enteilten den Verfolgern. Zu diesen gehörten in erster Linie Prümmer/Schneider, die aber im Lauf des Rennens den Pruniers den Vortritt lassen mussten. Peter/Zimmermann wollten Wijers/Hoffmann attackieren, stürzten aber bei diesem Vorhaben. Hengster/Blume erkämpften nach solidem Start den zehnten Rang.

Den zweiten Start gewannen die Pruniers vor Davy Sanders/Jens Vincent und setzten sich bald vom Feld ab. Vanluchene/van den Bogaart wurden ebenso wie die Leferink-Brüder und Brett Wilkinson/Joe Millard in eine Karambolage verwickelt, durch die auch Prümmer/Schneider aufgehalten wurden. Doch schnell konnte das deutsch-österreichische Duo auf den dritten Platz vorfahren. Vanluchene musste dagegen aufgeben, weil bei dem Sturz die Auspuffanlage Schaden genommen hatte und sich im weiteren Verlauf des Rennens löste. Am Gespann von Koen Hermans/Dion Rietman streikte später der Stoßdämpfer. Dasselbe Problem bremste einmal mehr auch Wijers/Hoffmann ein.

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Für Peter/Zimmermann lief das Rennen mit dem siebten Platz deutlich besser. Auch Hengster/Blume hätten weiter vorne landen können, nachdem sie als Vierte aus der Startkurve geschossen kamen. "Aber dann bin ich an einem Sprung zu weit gesprungen und nach außen gekommen. Direkt sind drei Teams vorbei gezogen", ließ er wissen.

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Am kommenden Wochenende dürften in Karski Nuia noch weniger Vertreter der Top-Twenty am Start sein. Den Estland-GP werden zumindest Peter/Zimmermann und Hengster/Blume auslassen. Nachvollziehbar, denn bis dorthin sind es noch einmal knapp eintausend Kilometer, da man auf dem Weg nach Nordost die russische Exklave Kaliningrad umgehen muss.

Resultate Motocross-Gespann-WM Danzig/PL:

1. Lauf: 1. Vanluchene/van den Bogaart (B/NL), VMC-Zabel. 2. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-KTM. 3. Prümmer/Schneider (D/A), VMC-AMS. 4. Hermans/Rietman (NL), WSP-Mega. 5. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 6. J.Veldman/Lebreton (NL/F), CPD-KTM. 7. Wijers/Hoffmann (NL/D), VMC-Zabel. 8. Sanders/J.Vincent (B/NL), WSP-Mega. 9. K.Grondman/R.Vincent (NL), VMC-Zabel. 10. Hengster/Blume (D), VMC-KTM. 11. T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Zabel. 12. G.Carcreff/Gouin (F), VMC-Zabel. 13. R.Chanteloup/J.Chanteloup (F), WSP-KTM. 14. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 15. De Cock/de Vylder (B), VMC-AMS. 16. Karing/Niitsoo (EST), WSP-Husqvarna. 17. J.Pirtinas/Aleksejevs (LT/LV), WSP-Mega. 18. Normak/Dukulis (EST/LV), VMC-Zabel. 19. Peter/Zimmermann(D), VMC-Husqvarna. 20. R.Rupeiks/Tucis (LV), VMC-Zabel.

2. Lauf: 1. Prunier. 2. Sanders. 3. Prümmer. 4. Wilkinson. 5. Leferink. 6. J.Veldman. 7. Peter. 8. Grondman. 9. Van de Lagemaat. 10. Chanteloup. 11. Hengster. 12. Carcreff. 13. De Cock. 14. Pirtinas. 15. Vanluchene. 16. Hermans. 17. Wijers. 18. Karing. 19. Normak.

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WM-Stand nach 10 von 24 Läufen:

1. Prunier 247 Punkte. 2. Vanluchene 219. 3. Prümmer 185. 4. Wilkinson 177. 5. Foden 147. 6. Sanders 146. 7. Hermans 140. 8. Leferink 130. 9. Lielbardis 93. 10. Grondman 92. 11. Wijers 88 12. Peter 85. 17. Hengster 52. 21. Heinzer 20. 23. Uhlig 17. 27. Hofmann 10. 33. Buob 6.