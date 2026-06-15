SidecarCross-WM Karksi Nuia: Doppelsieg für Vanluchene, Prümmer Dritter

Wie zu erwarten, war das Starterfeld auch beim Grand Prix von Estland deutlich reduziert. Ganze fünfzehn der permanenten WM-Starter hatten die weite Reise in den Nordosten auf sich genommen. Die restlichen zehn Teams kamen aus dem Baltikum. Mit von der Partie war Daniels Lielbardis, der nach der Zwangspause beim Polen-GP mit dem Finnen Lari Kunnas einen adäquaten Ersatz für seinen am Blinddarm operierten Bruder Bruno gefunden hatte.

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Regen in der Nacht vor dem Wochenende hatte das Fahren auf der ohnehin tiefsandigen Piste zusätzlich erschwert. So widerfuhr es selbst Spitzenteams, dass sie in einem der tückischen Löcher steckenblieben. In der Gruppe A der samstäglichen Qualifikationsrunde dominierten Tim und Sem Leferink vor Tim Prümmer/Patrick Schneider. Für das auch im Sand schnelle deutsch-österreichische Duo hätte es allerdings noch besser laufen können. Doch bremste Prümmer den Motor im Startgetümmel aus und musste dann das Feld von hinten aufrollen. «Anfängerfehler», so sein selbstkritischer Kommentar. Killian und Evan Prunier retteten sich mit Motorproblemen über die Runden.

Der erste Platz in der Gruppe B ging an Lielbardis/Kunnas vor Vanluchene/van den Bogaart und Brett Wilkinson/Joe Millard. Stephan Wijers/Joel Hoffmann wurden Vierte. Weltmeister Koen Hermans und Dion Rietman konnten nach einem unfreiwilligen Stopp noch auf den siebten Platz vorfahren.

Am Sonntag war die Strecke zwar etwas abgetrocknet, dennoch blieb das Havarie-Risiko hoch. Den Start gewannen Lielbardis/Kunnas vor Vanluchene/van den Bogaart. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis die Ex-Weltmeister von dannen zogen. Später profitierten die Leferinks vom Ausfall der lettisch-finnischen Notgemeinschaft wegen eines streikenden Motors. Prümmer/Schneider machten es wiederum spannend, nachdem sie beim Start in einen Crash verwickelt wurden. Umso bemerkenswerter war die Aufholjagd bis zum dritten Rang.

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Die Pruniers taten sich im Sand schwerer und konnten vom fünfzehnten nur auf den sechsten Platz vorfahren. Auch Wilkinson/Millard versandeten zwischenzeitlich, Hermans/Rieman mussten mit abgebrochener Fußraste aufgeben und Wijers/Hoffmann retteten sich mit defekter Kupplung über die letzten Runden.

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Nach dem zweiten Start wieder dasselbe Spiel: Lielbardis/Kunnas übernahmen die Führung vor Vanluchene/van den Bogaart. Doch bereits in der dritten Runde zogen die WM-Zweiten vorbei zum nächsten Sieg. Prümmer/Schneider bogen diesmal als Fünfte in die Startkurve ein, dicht gefolgt von Wilkinson/Millard. Dann mussten die an dritter Stelle fahrenden Leferinks aufgeben, weil sich Beifahrer Sem derb den Brustkorb geprellt hatte. Prümmer zog an Hermans vorbei auf den dritten Platz, musste den aber an Wilkinson abgeben, der auch noch Lielbardis überholen konnte. Am Ende gelang es Prümmer ebenfalls, Lielbardis zu überholen und damit den Podiumsplatz zu retten. Wijers/Hoffmann waren schlecht gestartet, konnten dann aber in die Top-10 vorfahren. Hinter ihnen sah Multimeister Daniel Willemsen mit Lokalmatador Markus Lina im Boot die Zielflagge.

Am nächsten Wochenende haben Prümmer/Schneider und Wijers/Hoffmann Rennpause, während die anderen deutschen WM-Teilnehmer am Samstag in Dolle bei Magdeburg um Punkte zur Deutschen Meisterschaft kämpfen. Der nächste Grand Prix steigt dann am 27./28. Juni im belgischen Lommel. Da hier wiederum Tiefsand angesagt ist, könnte es zu einem Führungswechsel kommen. Immerhin liegen Vanluchene/van den Bogaart nun mit drei Punkten Rückstand in Schlagdistanz zu den Pruniers. Und im Sand ist das belgisch-niederländische Duo, das gemeinsam bereits einen WM-Titel und insgesamt acht Goldmedaillen errang, klar überlegen.

Resultate Motocross-Gespann-WM Karksi Nuia/EST:

1. Lauf: 1. Vanluchene/van den Bogaart (B/NL), VMC-Zabel. 2. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-KTM. 3. Prümmer/Schneider (D/A), VMC-AMS. 4. Wilkinson/J.Millard, (GB), WSP-Husqvarna. 5. Sanders/J.Vincent (B/NL), WSP-Mega. 6. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-KTM. 7. Normak/Daniels (EST/LV), WSP-Gasgas. 8. Wijers/Hoffmann (NL/D), VMC-Zabel. 9. Lihtsa/Lamp (EST), WSP-Husqvarna. 10. K.Grondman/R.Vincent (NL), VMC-Zabel. 11. T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Zabel. 12. D.Willemsen/Lina(NL/EST), WSP-KTM. 13. G.Carcreff/Hupon (F), VMC-Zabel. 14. Karing/Nitsoo(EST), WSP-Husqvarna. 15. R.Chanteloup/J.Chanteloup (F), WSP-KTM. 16. R.Rupeiks/Tucis (LV), VMC-Zabel. 17. De Cock/de Vylder (B), VMC-AMS. 18. J.Pirtinas/Aleksejevs (LT/LV), WSP-Mega. 19. Poldsaar/Ruutli (EST), VMC-KTM. 20. Z.Pirtanas/Zaliauskas (LT), WSP-Mega.

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2. Lauf: 1. Vanluchene. 2. Wilkinson. 3. Prümmer. 4. D.Lielbardis/Kunnas (LV/FIN), WSP-Mega. 5. Sanders. 6. Hermans/Rietman (NL), WSP-Mega. 7. Prunier. 8. Grondman. 9. Normak. 10. Wijers. 11. Willemsen. 12. Lihtsa. 13. Chanteloup. 14. Van de Lagemaat. 15. Carcreff. 16. J.Pirtinas. 17. Reesna/Mäki (EST/FIN), WSP-Husqvarna. 18. Rupeiks. 19. Poldsaar. 20. De Cock.

WM-Stand nach 12 von 22 Läufen:

1. Prunier 276 Punkte. 2. Vanluchene 273. 3. Prümmer 229. 4. Wilkinson 220. 5. Sanders 178. 6. Leferink 157. 7. Hermans 155. 8. Foden 147. 9. Grondman 118. 10. Lielbardis 116. 11. Wijers 114 14. Peter 85. 17. Hengster 52. 24. Heinzer 20. 27. Uhlig 17. 31. Hofmann 10. 37. Buob 6.