Schock für die SidecarCross-WM: Der Grand Prix der Niederlande ist abgesagt

Seit Einführung der Seitenwagen-WM 1980 haben die Niederlande immer mindestens einen Grand Prix oder zumindest das SQXoN ausgerichtet. Was für eine der führenden MX-Gespann-Nationen bislang so gut wie selbstverständlich schien. Schon vor den Champions Koen Hermans/Ben van den Bogaart kämpften niederländische Teams immer ganz vorne in der WM mit.

Werbung

Werbung

In den letzten Jahren engagierten sich vor allen Oldebroek, Varsseveld, Valkenswaard, Markelo und zuletzt Oss als Ausrichter von Grands Prix. 2016, 2017 und 2019 fanden sogar zwei Veranstaltungen bei den westlichen Nachbarn Deutschlands statt. Nach 2022 klinkte sich die Seitenwagen-Hochburg Oss aus, der MSV-NOV Heerde übernahm – zunächst 2023 und 2024 mit der Veranstaltung des GP der Niederlande, im letzten Jahr als Veranstalter des SQXoN.

Auch für dieses Jahr stand Heerde mit dem elften von zwölf GP wieder im Kalender. Doch nun zog der Veranstalter – zumindest für Außenstehende kurzfristig – die Reißleine. «Uns ist es nicht geglückt, die organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen rund zu bekommen», so die einigermaßen wortgetreue Übersetzung der offiziellen Verlautbarung. Und: «Wir haben daher beschlossen, den geplanten GP nicht zu organisieren und den Wettstreit zurück an die WSC-Organisation zu geben...» Damit klafft zwischen dem vorletzten Grand Prix in Litauen und dem Finale in Rudersberg nun eine Lücke von sieben Wochen.

Restlicher Kalender SidecarCross-WM 2026:

30./31. Mai Canada Heights/GB 6./7. Juni Danzig/PL 13./14. Juni Karski Nuia/EST 27./28. Juni Lommel/B 18./19. Juli Straßbessenbach/D 25./26. Juli Madona/LV 1./2. August Mickunai MX Parkas/LT 19./20. September Rudersberg/D

Werbung