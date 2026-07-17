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Sidecarcross-WM Straßbessenbach: Foden/Weinmann sind wieder am Start

Am kommenden Wochenende findet in Straßbessenbach der zweite Grand Prix auf deutschem Boden statt. Neben den WM-Dritten Prümmer/Schneider wollen auch Foden/Weinmann wieder auf Punktejagd gehen.

SidecarCross

Wieder dabei: Dan Foden und Noah Weinmann
Wieder dabei: Dan Foden und Noah Weinmann
Foto: KOENIGSBECK
Wieder dabei: Dan Foden und Noah Weinmann
© KOENIGSBECK

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Beim Rennen im schweizerischen Muri hatte sich Dan Foden erneut eine Fraktur an der rechten Hand zugezogen. Zwar nahmen er und Beifahrer Noah Weinmann am letzten Mai-Wochenende noch am folgenden GP in Canada Heights teil, doch dann wurde das Ausmaß der Verletzung offenkundig. Foden unterzog sich alsbald einer Operation. Doch nun juckt es den schnellen Engländer bereits wieder in der Gashand. Also erprobte er am letzten Wochenende mit einem Landsmann im Boot die Belastbarkeit der Hand.

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Das Experiment verlief positiv und so reiste Foden umgehend nach Deutschland, um in Rudersberg mit Stammbeifahrer Noah Weinmann einen weiteren Test zu absolvieren. Auch der verlief zur Zufriedenheit, sodass die WM-Zehnten nach drei ausgelassenen Grands Prix in Straßbessenbach wieder in die WM einsteigen wollen. Da bleibt zu hoffen, dass die verschraubten Knochen auf der schnellen und anspruchsvollen Piste standhalten. Vor einem Jahr waren die Sieger des ersten diesjährigen Deutschland-GP in Kleinhau dort erstmals gemeinsam gestartet.

Mit von der Partie sind in Straßbessenbach selbstredend die derzeitigen WM-Dritten Tim Prümmer/Patrick Schneider sowie die Lokalmatadoren Adrian Peter/Julian Zimmermann, die am vergangenen Samstag den Gewinn der Deutschen Meisterschaft feiern konnten. Angekündigt haben sich weiterhin die neuen Deutschen Vizemeister Leon Hofmann/Leon Freyganf sowie die DM-Dritten Patrick Hengster/Justin Blume. Auch Jan Hoormann wird beim Heim-GP vertreten sein.

Für den verletzten Paul Kinder springt sein ehemaliger Beifahrer Andy Schlinnertz ein. Der Belgier turnte zuletzt im Beiwagen von Boyd Verhees, der unlängst seine Gespann-Karriere vorerst stoppte. Pierre Seifert konnte den Niederlander Jasey Vlot als Partner gewinnen. Aus der Schweiz haben Remo und Luca Käser, Marco Heinzer/Martin Betschart sowie Sven und Marc Buob ihre Teilnahme angekündigt. Da mehr als dreißig Gespanne antreten werden, steht am Samstag ein zusätzliches Last-Chance-Rennen an.

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Im Rahmenprogramm finden am Samstag zwei Läufe zum ADAC Sidecarcross Clubsport Cup (30 Nennungen) und am Sonntag zwei Läufe zur MSJ Kids-Sidecarcross-Meisterschaft statt. Weitere Informationen: msc-strassbessenbach.de.

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