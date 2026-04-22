Sommerprogramm im Superbikes-Museum: Die Mammuts kommen!

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
Weiterlesen
Werbung
Erneut bietet das Classic Superbikes-Museum interessante Veranstaltungen, die neben der Dauerausstellung zahlreiche Interessenten nach Gifhorn in den Glockenpalast locken sollen. Spielen sich im Winter die Veranstaltungen, gerne Abenteuerberichte ehemaliger Aktiver, stets im Inneren ab, verlagern sich die Aktionen im Sommer auf das weitläufige Gelände rund um das Museum.
Werbung
Werbung
Münch-4 Treffen - Die Mammuts kommen! Termin: 15. und 16. Mai 2026. Das Classic Superbikes Museum präsentiert das Jahrestreffen des Münch-4-Club Deutschland. Erwartet werden wieder 20 bis 30 Münch Motorräder aller Epochen. An den Nachmittagen werden diese auf der Allee vor dem Museum für interessierte Besucher ausgestellt. 8. Gifhorner Oldtimermeile Termin: 27. Juni 2026, 9:30 - 17:00 Uhr. Zur diesjährigen Gifhorner Oldtimermeile werden wieder hunderte klassische Zwei- und Vierräder zu sehen sein. Motorradklassiker aller Baujahre und Marken, außer Harley Davidson, treffen sich ab 9:30 Uhr auf der Allee vor dem Classic Superbikes Museum. Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände ist für Teilnehmer mit ihren zweirädrigen Jung- und Oldtimern frei. Jung- und Oldtimer aus der Kategorien PKW, Busse und Landmaschinen können gleich nebenan im Mühlenmuseum und auf den dort angrenzenden Schlosswiesen bestaunt werden. Alles ist fußläufig erreichbar.
3. Classic Superbikes Treffen Termin: 29. August 2026, 9:30 - 17:00 Uhr. Das Treffen für Fahrer und Liebhaber von Straßen-, Renn-, Spezialmotorrädern und Enduros der 70er bis Anfang 2000er Jahre. Alle Genres und Marken außer Harley Davidson. Wer teilnehmen möchte kommt einfach vorbei und stellt seinen Motorradklassiker auf der Allee vor dem Glockenpalast aus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände ist für diese Teilnehmer frei. Das Museum ist an allen Veranstaltungstagen regulär für Besucher geöffnet.
Werbung
Werbung
Alle weiteren Infos dazu unter classic-superbikes.com oder glockenpalast.com
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach