Bahnsport: Michael Härtel stößt zum deutschen Speedway-Nationalteam

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Das Wetter machte den Verantwortlichen für den Trainingsauftakt der Speedway-Nationalmannschaften einen Strich durch die Rechnung. «Der Plan war eigentlich, in Lonigo diese Woche schon zu trainieren und dann nach Abensberg zu kommen. Aber das hat dort witterungsbedingt nicht funktioniert und es waren dann auch krankheitsbedingt nur acht Fahrer da», schildert Teamchef Sascha Dörner die Lage. «Wir versuchen aber kurzfristig noch einmal nach Lonigo zu kommen und dann auch auf der Bahn zu trainieren.»
Neben acht Fahrern weilte mit Michael Härtel auch ein Fahrer mit vor Ort, der künftig ins Teammanagement eingebunden werden soll. «Michi war letztes Jahr in Abensberg zu Gast und da habe ich ihn angesprochen, ob er sich nicht vorstellen könnte, in eine offizielle Schiene einzusteigen. Wir haben uns dann im Winter noch ein paar Mal besprochen und er hat sich dann vor ein paar Wochen gemeldet, dass er da mal mit einsteigen möchte», berichtet Sascha Dörner, wie es zum Engagement des Bayern kam. «Die Stimmung gestern hat schon gezeigt, dass er gut bei allen ankommt. Wir werden bei den meisten Veranstaltungen im Betreuerstab zu dritt auftreten und Michael wird dann komplett in alle Prozesse eingebunden, auch wenn er jetzt die entsprechenden Lizenzen noch nicht hat.» Perspektivisch könnte der 28-Jährige, der erst im vergangenen Jahr ankündigte, zunächst keine Rennen mehr fahren zu wollen, auch noch mehr Verantwortung übernehmen. Teamchef Dörner hatte nach dem Gold-Coup des U21-Teams im vergangenen Jahr im exklusiven SPEEDWEEK-Interview (https://www.speedweek.com/a/speedway-der-nationen-2/nach-gold-coup-deutscher-teamchef-plant-ruecktritt) verkündet, seinen Platz für jüngeres Personal räumen zu wollen und einen geeigneten Nachfolger einzuarbeiten.
Mit Michael Härtel scheint genau dieser Mann gefunden zu sein. «Ich freue mich sehr euch mitteilen zu können, dass ich micch ab der kommenden Saison von der offiziellen Seite her im Team mit einbringen werde, um dann auch in Zukunft die ein oder andere Rolle übernehmen zu können», freute sich Härtel bei seiner Verkündung auf die neue Aufgabe.
