Challenge Speedway-EM: Rennabbruch in Lonigo – Kai Huckenbeck scheitert

Nach 16 von 20 Läufen war beim EM-Challenge in Lonigo Schluss, da sich die Bahn in keinem renntauglichen Zustand mehr befand. Nach dem dritten Durchgang war versucht worden, die Piste noch einmal in Schuss zu bringen. Da sich jedoch keine Besserung einstellte, wurde das Rennen abgebrochen und nach vier Durchgängen gewertet. Die Punkte waren zu diesem Zeitpunkt so verteilt, dass die Fahrer in den Top-6 sieben Zähler oder mehr hatten, sodass kein Stechen notwendig war.

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Mit fünf Punkten lag Kai Huckenbeck zu diesem Zeitpunkt außerhalb der Top-6 und hat somit die sportliche Qualifikation für die Serie verpasst. Der Norddeutsche hatte viel Pech: In seinem ersten Lauf touchierten sich Huckenbeck und der spätere Sieger Jan Kvech bei der Einfahrt in die erste Kurve und es wurde zum Leidwesen des führenden Deutschen abgebrochen. Beim Wiederholungsstart zog Kvech an Kai vorbei, sodass ein Punkt auf der Strecke blieb. In seinem zweiten Lauf führte Huckenbeck erneut, als der Lauf nach einem Sturz abgebrochen werden musste. Beim Restart sprang wieder nur ein zweiter Rang für den Werlter heraus. Nach dem dritten Platz im dritten Durchgang und einem Nuller im vierten Lauf war die Chance auf die Qualifikation in weite Ferne gerückt, da es Huckenbeck selbst mit einem Sieg im nicht mehr gefahrenen fünften Durchgang kaum noch in die Top-6 geschafft hätte.

Die sechs Qualifikanten aus dem Challenge gesellen sich zu Patryk Dudek, Andzejs Lebedevs, Leon Madsen, Kacper Woryna, Nazar Parnitskyi und Michael Jepsen Jensen, die als Top-6 des Vorjahres für die Europameisterschaft 2026 gesetzt und erstaunlicherweise auch alle im Grand Prix dabei sind. In den kommenden Tagen werden drei weitere Teilnehmer mittels Wildcard ins feste Line-up berufen.

Ergebnisse Speedway-EM-Challenge Lonigo/I:

Qualifiziert für die Speedway-EM: 1. Jan Kvech (CZ), 11 Punkte 2. Maciej Janowski (PL), 9 3. Mikkel Michelsen (DK), 8 4. Rasmus Jensen (DK), 7 5. Przemyslaw Pawlicki (PL), 7 6. Piotr Pawlicki (PL), 7 Ausgeschieden: 7. Mads Hansen (DK), 6 8. Adam Ellis (GB), 6 9. Pawel Przedpelski (PL), 5 10. Nicolas Covatti (I), 5 11. Kim Nilsson (S), 5 12. Tom Brennan (GB), 5 13. David Bellego (F), 5 14. Kai Huckenbeck (D), 5 15. Timo Lahti (S), 3 16. Adam Bednar (CZ), 1 17. Giovanni Nichele (I), 0

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