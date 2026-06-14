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Challenge Speedway-EM: Rennabbruch in Lonigo – Kai Huckenbeck scheitert

Der Challenge zur Speedway-Europameisterschaft 2026 im italienischen Lonigo wurde wegen anhaltender Probleme mit der Rennstrecke nach dem vierten Durchgang abgebrochen und gewertet.

Speedway-EM

Kai Huckenbeck
Kai Huckenbeck
Foto: FIM
Kai Huckenbeck
© FIM

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Nach 16 von 20 Läufen war beim EM-Challenge in Lonigo Schluss, da sich die Bahn in keinem renntauglichen Zustand mehr befand. Nach dem dritten Durchgang war versucht worden, die Piste noch einmal in Schuss zu bringen. Da sich jedoch keine Besserung einstellte, wurde das Rennen abgebrochen und nach vier Durchgängen gewertet. Die Punkte waren zu diesem Zeitpunkt so verteilt, dass die Fahrer in den Top-6 sieben Zähler oder mehr hatten, sodass kein Stechen notwendig war.

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Mit fünf Punkten lag Kai Huckenbeck zu diesem Zeitpunkt außerhalb der Top-6 und hat somit die sportliche Qualifikation für die Serie verpasst. Der Norddeutsche hatte viel Pech: In seinem ersten Lauf touchierten sich Huckenbeck und der spätere Sieger Jan Kvech bei der Einfahrt in die erste Kurve und es wurde zum Leidwesen des führenden Deutschen abgebrochen. Beim Wiederholungsstart zog Kvech an Kai vorbei, sodass ein Punkt auf der Strecke blieb. In seinem zweiten Lauf führte Huckenbeck erneut, als der Lauf nach einem Sturz abgebrochen werden musste. Beim Restart sprang wieder nur ein zweiter Rang für den Werlter heraus. Nach dem dritten Platz im dritten Durchgang und einem Nuller im vierten Lauf war die Chance auf die Qualifikation in weite Ferne gerückt, da es Huckenbeck selbst mit einem Sieg im nicht mehr gefahrenen fünften Durchgang kaum noch in die Top-6 geschafft hätte.

Die sechs Qualifikanten aus dem Challenge gesellen sich zu Patryk Dudek, Andzejs Lebedevs, Leon Madsen, Kacper Woryna, Nazar Parnitskyi und Michael Jepsen Jensen, die als Top-6 des Vorjahres für die Europameisterschaft 2026 gesetzt und erstaunlicherweise auch alle im Grand Prix dabei sind. In den kommenden Tagen werden drei weitere Teilnehmer mittels Wildcard ins feste Line-up berufen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnisse Speedway-EM-Challenge Lonigo/I:

Qualifiziert für die Speedway-EM:

1. Jan Kvech (CZ), 11 Punkte

2. Maciej Janowski (PL), 9

3. Mikkel Michelsen (DK), 8

4. Rasmus Jensen (DK), 7

5. Przemyslaw Pawlicki (PL), 7

6. Piotr Pawlicki (PL), 7

Ausgeschieden:

7. Mads Hansen (DK), 6

8. Adam Ellis (GB), 6

9. Pawel Przedpelski (PL), 5

10. Nicolas Covatti (I), 5

11. Kim Nilsson (S), 5

12. Tom Brennan (GB), 5

13. David Bellego (F), 5

14. Kai Huckenbeck (D), 5

15. Timo Lahti (S), 3

16. Adam Bednar (CZ), 1

17. Giovanni Nichele (I), 0

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Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

Rank

Person

Punkte

R1

R2

R3

R4

1

Patryk Dudek

56

15

13

14

14

2

Andzejs Lebedevs

48

12

9

15

12

3

Leon Madsen

40

8

15

7

10

4

Kacper Woryna

39

15

9

6

9

5

Nazar Parnitskiy

37

7

9

12

9

6

Michael Jepsen Jensen

33

12

6

9

6

7

Szymon Wozniak

30

10

4

7

9

8

Timo Lahti

25

2

7

2

14

9

Dimitri Bergé

24

9

8

3

4

10

Mateusz Cierniak

24

8

3

7

6

11

Tom Brennan

22

6

0

9

7

12

Przemyslaw Pawlicki

19

3

-

7

9

13

Vaclav Milik

16

1

-

6

9

14

Kai Huckenbeck

16

-

16

-

-

15

Norick Blödorn

15

-

9

4

2

16

Rasmus Jensen

14

7

7

-

-

17

Grzegorz Zengota

11

-

-

11

-

18

Piotr Pawlicki

9

-

-

7

2

19

Frederik Jakobsen

7

7

-

-

-

20

Marko Levishyn

7

3

4

-

-

21

David Bellego

7

-

7

-

-

22

Jan Kvech

3

-

-

-

3

23

Robert Chmiel

1

1

-

-

-

24

Antoni Mencel

0

-

-

0

-

25

Emil Maroszek

0

0

-

-

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