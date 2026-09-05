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Livestream Speedway-EM Güstrow: Bewahrt Kai Huckenbeck die Medaillenchance?

Nach einem guten ersten Rennen liegt Kai Huckenbeck in der Speedway-EM auf Rang 4, nur zwei Zähler hinter den Spitzenreitern. Seine Ausgangslage für das Heimrennen in Güstrow ist hervorragend.

Manuel Wüst

Von

Speedway-EM

Güstrow steht für spannende Rennen
Güstrow steht für spannende Rennen
Foto: jarek pabijan
Güstrow steht für spannende Rennen
© jarek pabijan

Im Artikel erwähnt

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Um einen Punkt hatte Kai Huckenbeck beim Auftakt der Speedway-Europameisterschaft in Grünberg (Zielona Gora) den direkten Finaleinzug verpasst und ist dann im Last-Chance-Heat ausgeschieden. Dennoch liegt der Werlter mit zwölf Punkten aussichtsreich auf dem vierten Gesamtrang, nur zwei Zähler hinter den Spitzenreitern Leon Madsen und Patryk Dudek sowie einen hinter dem Dritten Michael Jepsen Jensen. Im vergangenen Jahr war Huckenbeck als Wildcard-Fahrer in Güstrow am Start, wurde Zweiter und war mit 16 Punkten Topscorer – ein Ergebnis, das er ebenso gerne wiederholen möchte wie Leon Madsen, der damals gewann.

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Mit ordentlich Luft nach oben kommt Adam Ellis nach Güstrow, nachdem er mit nur drei Punkten beim Auftakt unter seinen Möglichkeiten blieb. Der 30-jährige Engländer, der in Frankreich geboren wurde, freut sich auf das Gastspiel in Güstrow, wo er 2023 mit sieben Punkten sein bestes Resultat einfuhr. «Es ist ein einzigartiges Stadion und es gibt nicht viele solcher Bahnen», so der Brite. «Dort gibt es oft spannende Zweikämpfe, von daher freuen sich sowohl die Fans als auch wir Fahrer darauf, dort ein Rennen zu bestreiten. Die Fans leben für diesen Sport und auf den Rängen herrscht immer Stimmung – ich kann es kaum erwarten, dass diese Runde beginnt.»

Riesenchance für Tyler Haupt

Vor seinem größten internationalen Rennen steht der erst 16-jährige Tyler Haupt, der mit der Tages-Wildcard an den Start gehen wird. Als Bahnreserve stehen Frauen-Weltmeisterin Hannah Grunwald und Erik Pudel parat. Der Engländer Tom Brennan wird den verletzten Schweden Kim Nilsson ersetzen.

Im Artikel erwähnt

Wer das zweite von vier Rennen zur Europameisterschaft nicht im Stadion verfolgen kann, dem bietet sich über den Anbieter Fanseat die Möglichkeit, Güstrow für einmalige 4,99 € zu verfolgen oder die gesamte Europameisterschaft mit allen Rennen für 14,99 € im Livestream zu sehen. Rennstart ist am Samstag, 5. September, um 19 Uhr, der Livestream geht um 18:45 Uhr auf Sendung.

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Line-up Speedway-EM Güstrow/D:

1. Kai Huckenbeck (D)

2. Kacper Woryna (PL)

3. Tom Brennan (GB)

4. Adam Ellis (GB)

5. Andzejs Lebedevs (PL)

6. Jan Kvech (CZ)

7. Patryk Dudek (PL)

8. Tyler Haupt (D)

9. Michael Jepsen Jensen (DK)

10. Maciej Janowski (PL)

11. Mikkel Michelsen (DK)

12. Leon Madsen (DK)

13. Nazar Parnitskyi (UA)

14. Piotr Pawlicki (PL)

15. Mathias Pollestad (N)

16. Przemysław Pawlicki (PL)

17. Hannah Grunwald (D)

18. Erik Pudel (D)

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Themen

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Voller Stand

Platz

Name

Gesamtpunkte

Grünberg

Güstrow

Reichshof

Pardubitz

1.

Leon Madsen

Leon Madsen

14

14

-

-

-

2.

Patryk Dudek

Patryk Dudek

14

14

-

-

-

3.

Michael Jepsen Jensen

Michael Jepsen Jensen

13

13

-

-

-

4.

Kai Huckenbeck

Kai Huckenbeck

12

12

-

-

-

5.

Mikkel Michelsen

Mikkel Michelsen

11

11

-

-

-

6.

Placeholder - Racer

Mathias Pollestad

9

9

-

-

-

7.

Przemyslaw Pawlicki

Piotr Pawlicki

8

8

-

-

-

8.

Kacper Woryna

Kacper Woryna

8

8

-

-

-

9.

Jan Kvech

Jan Kvech

7

7

-

-

-

10.

Przemyslaw Pawlicki

Przemyslaw Pawlicki

7

7

-

-

-

11.

Maciej Janowski

Maciej Janowski

6

6

-

-

-

12.

Andzejs Lebedevs

Andzejs Lebedevs

6

6

-

-

-

13.

Kim Nilsson

Kim Nilsson

6

6

-

-

-

14.

Adam Ellis

Adam Ellis

3

3

-

-

-

15.

Placeholder - Racer

Damian Ratajczak

2

2

-

-

-

16.

Nazar Partnitskyj

Nazar Parnitskiy

0

0

-

-

-

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