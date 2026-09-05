Livestream Speedway-EM Güstrow: Bewahrt Kai Huckenbeck die Medaillenchance?
Nach einem guten ersten Rennen liegt Kai Huckenbeck in der Speedway-EM auf Rang 4, nur zwei Zähler hinter den Spitzenreitern. Seine Ausgangslage für das Heimrennen in Güstrow ist hervorragend.
Um einen Punkt hatte Kai Huckenbeck beim
Mit ordentlich Luft nach oben kommt Adam Ellis nach Güstrow, nachdem er mit nur drei Punkten beim Auftakt unter seinen Möglichkeiten blieb. Der 30-jährige Engländer, der in Frankreich geboren wurde, freut sich auf das Gastspiel in Güstrow, wo er 2023 mit sieben Punkten sein bestes Resultat einfuhr. «Es ist ein einzigartiges Stadion und es gibt nicht viele solcher Bahnen», so der Brite. «Dort gibt es oft spannende Zweikämpfe, von daher freuen sich sowohl die Fans als auch wir Fahrer darauf, dort ein Rennen zu bestreiten. Die Fans leben für diesen Sport und auf den Rängen herrscht immer Stimmung – ich kann es kaum erwarten, dass diese Runde beginnt.»
Riesenchance für Tyler Haupt
Vor seinem größten internationalen Rennen steht der erst 16-jährige Tyler Haupt, der mit der Tages-Wildcard an den Start gehen wird. Als Bahnreserve stehen Frauen-Weltmeisterin Hannah Grunwald und Erik Pudel parat. Der Engländer Tom Brennan wird den verletzten Schweden Kim Nilsson ersetzen.
Wer das zweite von vier Rennen zur Europameisterschaft nicht im Stadion verfolgen kann, dem bietet sich über den Anbieter Fanseat die Möglichkeit,
Line-up Speedway-EM Güstrow/D:
1. Kai Huckenbeck (D)
2. Kacper Woryna (PL)
3. Tom Brennan (GB)
4. Adam Ellis (GB)
5. Andzejs Lebedevs (PL)
6. Jan Kvech (CZ)
7. Patryk Dudek (PL)
8. Tyler Haupt (D)
9. Michael Jepsen Jensen (DK)
10. Maciej Janowski (PL)
11. Mikkel Michelsen (DK)
12. Leon Madsen (DK)
13. Nazar Parnitskyi (UA)
14. Piotr Pawlicki (PL)
15. Mathias Pollestad (N)
16. Przemysław Pawlicki (PL)
17. Hannah Grunwald (D)
18. Erik Pudel (D)
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