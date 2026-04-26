Speedway-EM 2026: Przedpelski und Jensen siegen – alle Deutschen sind raus

Qualifiziert für den EM-Challenge: 1. Pawel Przedpelski (PL), 14 Punkte 2. Adam Bednar (CZ), 13 3. Jan Kvech (CZ), 12 4. Maciej Janowski (PL), 11 5. Timo Lahti (S), 11 Ausgeschieden: 6. Jonas Knudsen (DK), 10 7. Leon Flint (GB), 9 8. Stanislav Melnychuk (UA), 8 9. Norick Blödorn (D), 8 10. Sebastian Kössler (A), 6 11. Matic Ivacic (SLO), 5 12. Nicolas Vicentin (I), 5 13. Zoltan Lovas (H), 4 14. Daniils Kolodinskis (LV), 2 15. Milan Manev (BG), 1 16. Luka Omerzel (SLO), 1 17. Andrei Popa (RO), 0 18. Gregor Zorko (SLO), 0 Qualifiziert für den EM-Challenge: 1. Rasmus Jensen (DK), 12+3 Punkte 2. Piotr Pawlicki (PL), 12+2 3. Przemyslaw Pawlicki (PL), 12+1 4. Tom Brennan (GB), 11 5. Kim Nilsson (S), 11 Ausgeschieden: 6. Vaclav Milik (CZ), 10 7. Kevin Wölbert (D), 9 8. Jacob Thorssell (S), 9 9. Mathias Pollestad (N), 8 10. Dimitri Bergé (F), 7 11. Anze Grmek (SLO), 5 12. Marko Levishyn (UA), 5 13. Mika Meijer (NL), 4 14. Mario Häusl (D), 3 15. Jevgenijs Kostigovs (LV), 1 16. Antti Vuolas (FIN), 0 17. Hannah Grunwald (D), 0