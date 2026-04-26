Speedway-EM 2026: Przedpelski und Jensen siegen – alle Deutschen sind raus
Zwei Qualifikationsrennen zur Speedway-Europameisterschaft sind gefahren und kein Deutschsprachiger konnte in die nächste Runde einziehen. Die ersten zehn Fahrer für den Challenge stehen fest.
Speedway-EM
Rasmus Jensen gewann in StralsundRasmus Jensen gewann in StralsundFoto: jarek pabijan
Rasmus Jensen gewann in Stralsund© jarek pabijan
In Mureck und Stralsund fanden die ersten beiden Qualifikationsrennen zur diesjährigen Speedway-Europameisterschaft statt, und die jeweils besten fünf lösten ihr Ticket für den EM-Challenge in Lonigo/Italien. In Mureck waren mit dem Deutschen Meister Norick Blödorn und dem Österreicher Sebastian Kössler gleich zwei Deutschsprachige am Sart, nach den ersten beiden Durchgängen hatte sowohl Blödorn mit vier als auch Kössler mit drei Punkten eine gute Ausgangsbasis geschaffen. Da beide in den folgenden zwei Durchgängen jeweils nur einen Punkt schrieben, waren die Qualifikationsplätze bereits vor dem letzten Lauf nicht mehr zu erreichen. So brachte weder Blödorns Sieg im 18. Heat noch Kösslers Fahrt auf den zweiten Platz im letzten Lauf des Tages etwas ein. Aus dem Lager von Norick war von ungeklärten technischen Problemen während des Rennens zu hören. Den Sieg in Österreich holte Pawel Przedpelski vor den Tschechen Adam Bednar und Jan Kvech. Maciej Janowski und Timo Lahti sicherten sich die weiteren Plätze im Challenge.
In Stralsund rückte für Erik Riss, der erneut mit Augenproblemen zu kämpfen hat, Mario Häusl von der Reserveposition ins Hauptfeld, konnte aber als 14. des Tages nicht in den Kampf um die Challenge-Plätze eingreifen. Für Kevin Wölbert lief es zunächst vielversprechend, doch ein letzter Platz im 16. Lauf ließ das Weiterkommen nach Punktverlusten gegen Mathias Pollestad und Anze Grmek, die sich in der Endabrechnung hinter dem Heidhofer platzierten, in weite Ferne rücken. Am Ende wurde der 36-Jährige Siebter. Während die Podestplätze in Mureck klar vergeben waren, musste in Stralsund ein Stechen zwischen Piotr und Przemyslaw Pawlicki sowie Rasmus Jensen die Reihenfolge auf dem Podium entscheiden. Der Däne schaffte es die Brüder hinter sich zu halten und holte den Sieg. Die verbleibenden Qualifikationsplätze eroberten Tom Brennan und Kim Nilsson. Das dritte Qualifikationsrennen, für das Valentin Grobauer den deutschen Startplatz erhalten hat, findet am 16. Mai in Lamothe de Landerron in Frankreich statt.
Ergebnisse Qualifikationsrunden Speedway-EM:
Mureck/A:
  • Qualifiziert für den EM-Challenge:
  • 1. Pawel Przedpelski (PL), 14 Punkte
  • 2. Adam Bednar (CZ), 13
  • 3. Jan Kvech (CZ), 12
  • 4. Maciej Janowski (PL), 11
  • 5. Timo Lahti (S), 11
  • Ausgeschieden:
  • 6. Jonas Knudsen (DK), 10
  • 7. Leon Flint (GB), 9
  • 8. Stanislav Melnychuk (UA), 8
  • 9. Norick Blödorn (D), 8
  • 10. Sebastian Kössler (A), 6
  • 11. Matic Ivacic (SLO), 5
  • 12. Nicolas Vicentin (I), 5
  • 13. Zoltan Lovas (H), 4
  • 14. Daniils Kolodinskis (LV), 2
  • 15. Milan Manev (BG), 1
  • 16. Luka Omerzel (SLO), 1
  • 17. Andrei Popa (RO), 0
  • 18. Gregor Zorko (SLO), 0
Stralsund/D:
  • Qualifiziert für den EM-Challenge:
  • 1. Rasmus Jensen (DK), 12+3 Punkte
  • 2. Piotr Pawlicki (PL), 12+2
  • 3. Przemyslaw Pawlicki (PL), 12+1
  • 4. Tom Brennan (GB), 11
  • 5. Kim Nilsson (S), 11
  • Ausgeschieden:
  • 6. Vaclav Milik (CZ), 10
  • 7. Kevin Wölbert (D), 9
  • 8. Jacob Thorssell (S), 9
  • 9. Mathias Pollestad (N), 8
  • 10. Dimitri Bergé (F), 7
  • 11. Anze Grmek (SLO), 5
  • 12. Marko Levishyn (UA), 5
  • 13. Mika Meijer (NL), 4
  • 14. Mario Häusl (D), 3
  • 15. Jevgenijs Kostigovs (LV), 1
  • 16. Antti Vuolas (FIN), 0
  • 17. Hannah Grunwald (D), 0
  • Speedway-EM
Aktueller StandVoller Stand
Rank
Person
Punkte
R1
R2
R3
R4
1
Patryk Dudek
56
15
13
14
14
2
Andzejs Lebedevs
48
12
9
15
12
3
Leon Madsen
40
8
15
7
10
4
Kacper Woryna
39
15
9
6
9
5
Nazar Parnitskiy
37
7
9
12
9
6
Michael Jepsen Jensen
33
12
6
9
6
7
Szymon Wozniak
30
10
4
7
9
8
Timo Lahti
25
2
7
2
14
9
Dimitri Bergé
24
9
8
3
4
10
Mateusz Cierniak
24
8
3
7
6
11
Tom Brennan
22
6
0
9
7
12
Przemyslaw Pawlicki
19
3
-
7
9
13
Vaclav Milik
16
1
-
6
9
14
Kai Huckenbeck
16
-
16
-
-
15
Norick Blödorn
15
-
9
4
2
16
Rasmus Jensen
14
7
7
-
-
17
Grzegorz Zengota
11
-
-
11
-
18
Piotr Pawlicki
9
-
-
7
2
19
Frederik Jakobsen
7
7
-
-
-
20
Marko Levishyn
7
3
4
-
-
21
David Bellego
7
-
7
-
-
22
Jan Kvech
3
-
-
-
3
23
Robert Chmiel
1
1
-
-
-
24
Antoni Mencel
0
-
-
0
-
25
Emil Maroszek
0
0
-
-
-
EventsAlle Speedway-EM Events
  • Grünberg 2026
    18.07.2026
    Zum Event
  • Güstrow 2026
    05.09.2026
    Zum Event
  • Reichshof 2026
    19.09.2026
    Zum Event
  • Pardubitz 2026
    02.10.2026
    Zum Event
  1. Grünberg 2026
    18.07.2026
    Zum Event
  2. Güstrow 2026
    05.09.2026
    Zum Event
  3. Reichshof 2026
    19.09.2026
    Zum Event
  4. Pardubitz 2026
    02.10.2026
    Zum Event
