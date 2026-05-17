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Speedway-EM: Mikkel Michelsen mit Maximum – Kai Huckenbeck ist im Challenge

Kai Huckenbeck hat es mit dem vierten Platz bei der letzten Qualifikationsrunde im südfranzösischen Lamothe-Landerron als einziger Deutscher in den Speedway-EM-Challenge in Lonigo geschafft.

Speedway-EM

Mikkel Michelsen
Mikkel Michelsen
Foto: FIM
Mikkel Michelsen
© FIM

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Im Artikel erwähnt

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Weder aus der Qualifikationsrunde in Stralsund noch beim Rennen in Mureck konnte sich ein Deutschsprachiger einen Platz im EM-Challenge in Lonigo am 13. Juni sichern. Somit ruhten die letzten Hoffnungen auf Kai Huckenbeck und Valentin Grobauer, die in der dritten und letzten Qualifikation in Lamothe-Landerron in Südfrankreich antraten.

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Im ersten Durchgang legten beide ordentlich los: Huckenbeck kam hinter dem späteren Maximumsieger Mikkel Michelsen als Zweiter ins Ziel und Grobauer gewann seinen Auftakt vor Glenn Moi, Daniel Klima und Truls Kamhaug. Während Grobauer in der Folge an den Laufsieg nicht mehr anknüpfen konnte und mit drei dritten Plätzen sowie einem letzten Rang in seinen verbleibenden Läufen in der Wertung zurückfiel, konnte Huckenbeck konstanter punkten. Der Norddeutsche holte nach seinen zwei Auftaktpunkten noch zehn weitere Zähler, was die sichere Qualifikation für den EM-Challenge in Lonigo (Italien) bedeutete.

Die Top-5 aus dem Challenge in Lonigo werden sich ihren Platz für die vier Rennen umfassende Speedway-Europameisterschaft verdienen, die am 18. Juli mit dem Rennen im polnischen Grünberg (Zielona Gora) beginnt.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnisse Speedway-EM Lamothe-Landerron/F:

  • Qualifiziert für den Challenge:

  • 1. Mikkel Michelsen (DK), 15 Punkte

  • 2. David Bellego (F), 13

  • 3. Adam Ellis (GB), 12

  • 4. Kai Huckenbeck (D), 12

  • 5. Mads Hansen (DK), 11

  • Ausgeschieden:

  • 6. Oliver Berntzon (S), 10

  • 7. Grzegorz Zengota (PL), 10

  • 8. Steven Goret (F), 9

  • 9. Valentin Grobauer (D), 6

  • 10. Paco Castagna (D), 6

  • 11. Daniel Klima (CZ), 5

  • 12. Glenn Moi (N), 3

  • 13. Sven Cerjak (SLO), 3

  • 14. Mathias Tresarrieu (F), 2

  • 15. Otto Raak (FIN), 1

  • 16. Truls Kamhaug (N), 1

  • 17. Jordan Dubernard (F), 1

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Die Teilnehmer am EM-Challenge:

  • Rasmus Jensen (DK)

  • Piotr Pawlicki (PL)

  • Przemyslaw Pawlicki (PL)

  • Tom Brennan (GB)

  • Kim Nilsson (S)

  • Mikkel Michelsen (DK)

  • David Bellego (F)

  • Adam Ellis (GB)

  • Kai Huckenbeck (D)

  • Mads Hansen (DK)

  • Pawel Przedpelski (PL)

  • Adam Bednar (CZ)

  • Jan Kvech (CZ)

  • Maciej Janowski (PL)

  • Timo Lahti (S)

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Person

Punkte

R1

R2

R3

R4

1

Patryk Dudek

56

15

13

14

14

2

Andzejs Lebedevs

48

12

9

15

12

3

Leon Madsen

40

8

15

7

10

4

Kacper Woryna

39

15

9

6

9

5

Nazar Parnitskiy

37

7

9

12

9

6

Michael Jepsen Jensen

33

12

6

9

6

7

Szymon Wozniak

30

10

4

7

9

8

Timo Lahti

25

2

7

2

14

9

Dimitri Bergé

24

9

8

3

4

10

Mateusz Cierniak

24

8

3

7

6

11

Tom Brennan

22

6

0

9

7

12

Przemyslaw Pawlicki

19

3

-

7

9

13

Vaclav Milik

16

1

-

6

9

14

Kai Huckenbeck

16

-

16

-

-

15

Norick Blödorn

15

-

9

4

2

16

Rasmus Jensen

14

7

7

-

-

17

Grzegorz Zengota

11

-

-

11

-

18

Piotr Pawlicki

9

-

-

7

2

19

Frederik Jakobsen

7

7

-

-

-

20

Marko Levishyn

7

3

4

-

-

21

David Bellego

7

-

7

-

-

22

Jan Kvech

3

-

-

-

3

23

Robert Chmiel

1

1

-

-

-

24

Antoni Mencel

0

-

-

0

-

25

Emil Maroszek

0

0

-

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