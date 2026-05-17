Speedway-EM: Mikkel Michelsen mit Maximum – Kai Huckenbeck ist im Challenge

Weder aus der Qualifikationsrunde in Stralsund noch beim Rennen in Mureck konnte sich ein Deutschsprachiger einen Platz im EM-Challenge in Lonigo am 13. Juni sichern. Somit ruhten die letzten Hoffnungen auf Kai Huckenbeck und Valentin Grobauer, die in der dritten und letzten Qualifikation in Lamothe-Landerron in Südfrankreich antraten.

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Im ersten Durchgang legten beide ordentlich los: Huckenbeck kam hinter dem späteren Maximumsieger Mikkel Michelsen als Zweiter ins Ziel und Grobauer gewann seinen Auftakt vor Glenn Moi, Daniel Klima und Truls Kamhaug. Während Grobauer in der Folge an den Laufsieg nicht mehr anknüpfen konnte und mit drei dritten Plätzen sowie einem letzten Rang in seinen verbleibenden Läufen in der Wertung zurückfiel, konnte Huckenbeck konstanter punkten. Der Norddeutsche holte nach seinen zwei Auftaktpunkten noch zehn weitere Zähler, was die sichere Qualifikation für den EM-Challenge in Lonigo (Italien) bedeutete.

Die Top-5 aus dem Challenge in Lonigo werden sich ihren Platz für die vier Rennen umfassende Speedway-Europameisterschaft verdienen, die am 18. Juli mit dem Rennen im polnischen Grünberg (Zielona Gora) beginnt.

Ergebnisse Speedway-EM Lamothe-Landerron/F:

Qualifiziert für den Challenge:

1. Mikkel Michelsen (DK), 15 Punkte

2. David Bellego (F), 13

3. Adam Ellis (GB), 12

4. Kai Huckenbeck (D), 12

5. Mads Hansen (DK), 11

Ausgeschieden:

6. Oliver Berntzon (S), 10

7. Grzegorz Zengota (PL), 10

8. Steven Goret (F), 9

9. Valentin Grobauer (D), 6

10. Paco Castagna (D), 6

11. Daniel Klima (CZ), 5

12. Glenn Moi (N), 3

13. Sven Cerjak (SLO), 3

14. Mathias Tresarrieu (F), 2

15. Otto Raak (FIN), 1

16. Truls Kamhaug (N), 1

17. Jordan Dubernard (F), 1

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Die Teilnehmer am EM-Challenge:

Rasmus Jensen (DK)

Piotr Pawlicki (PL)

Przemyslaw Pawlicki (PL)

Tom Brennan (GB)

Kim Nilsson (S)

Mikkel Michelsen (DK)

David Bellego (F)

Adam Ellis (GB)

Kai Huckenbeck (D)

Mads Hansen (DK)

Pawel Przedpelski (PL)

Adam Bednar (CZ)

Jan Kvech (CZ)

Maciej Janowski (PL)

Timo Lahti (S)