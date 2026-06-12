Challenge im Livestream: Schafft Kai Huckenbeck die EM-Qualifikation?

Während in Nordamerika die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, konzentriert man sich in Italien an diesem Wochenende eher auf die Superbike-WM in Misano und den Speedwaysport, denn die «Squadra Azzura» ist zum wiederholten Mal nicht dabei.

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Im Speedway-EM-Challenge in Lonigo geht es um sechs Plätze, die sich in der vierteiligen Endrunde zu den Top-6 des Vorjahres gesellen. Mit Kai Huckenbeck ist ein Deutscher dabei, zu den prominentesten Anwärtern auf den Einzug in die Europameisterschaft gehört der Däne Mikkel Michelsen, der bereits dreimal den Titel gewann. Das Line-up ist sehr ausgeglichen, sodass ein spektakulärer Rennabend in Italien zu erwarten ist. Im Anschluss an das Rennen in Lonigo kommen zu den zwölf Qualifizierten weitere drei Fahrer hinzu, die mit Dauer-Wildcard nominiert werden.

Wer das Rennen live verfolgen möchte und nicht vor Ort sein kann, dem bietet sich der kostenpflichtige Livestream des Anbieters Fanseat , der zusätzlich zum Paketpreis für die vier EM-Finals (29,90 €) auch den Challenge als Einzelrennen für 8,99 € anbietet.

Startliste Lonigo/I:

1 Kai Huckenbeck (D) 2 Jan Kvěch (CZ) 3 Rasmus Jensen (DK) 4 Mads Hansen (DK) 5 Nicolas Covatti (I) 6 Paweł Przedpełski (PL) 7 Kim Nilsson (S) 8 Adam Ellis (GB) 9 Timo Lahti (S) 10 Piotr Pawlicki (PL) 11 Maciej Janowski (PL) 12 David Bellego (F) 13 Mikkel Michelsen (DK) 14 Przemysław Pawlicki (PL) 15 Adam Bednar (CZ) 16 Tom Brennan (GB) Res 17 Giovanni Nichele (I) Res 18 Kevin Melato (I)

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