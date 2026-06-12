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Challenge im Livestream: Schafft Kai Huckenbeck die EM-Qualifikation?

Sechs Fahrer werden sich aus dem Challenge in Lonigo für die Speedway-Europameisterschaft 2026 qualifizieren. Die gesamte Action aus Italien gibt es am Samstagabend im kostenpflichtigen Livestream.

Speedway-EM

Tom Brennan (li.) und Kai Huckenbeck sind mit dabei
Tom Brennan (li.) und Kai Huckenbeck sind mit dabei
Foto: jarek pabijan
Tom Brennan (li.) und Kai Huckenbeck sind mit dabei
© jarek pabijan

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Im Artikel erwähnt

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Während in Nordamerika die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, konzentriert man sich in Italien an diesem Wochenende eher auf die Superbike-WM in Misano und den Speedwaysport, denn die «Squadra Azzura» ist zum wiederholten Mal nicht dabei.

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Im Speedway-EM-Challenge in Lonigo geht es um sechs Plätze, die sich in der vierteiligen Endrunde zu den Top-6 des Vorjahres gesellen. Mit Kai Huckenbeck ist ein Deutscher dabei, zu den prominentesten Anwärtern auf den Einzug in die Europameisterschaft gehört der Däne Mikkel Michelsen, der bereits dreimal den Titel gewann. Das Line-up ist sehr ausgeglichen, sodass ein spektakulärer Rennabend in Italien zu erwarten ist. Im Anschluss an das Rennen in Lonigo kommen zu den zwölf Qualifizierten weitere drei Fahrer hinzu, die mit Dauer-Wildcard nominiert werden.

Wer das Rennen live verfolgen möchte und nicht vor Ort sein kann, dem bietet sich der kostenpflichtige Livestream des Anbieters Fanseat, der zusätzlich zum Paketpreis für die vier EM-Finals (29,90 €) auch den Challenge als Einzelrennen für 8,99 € anbietet.

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Im Artikel erwähnt

Startliste Lonigo/I:

1 Kai Huckenbeck (D)

2 Jan Kvěch (CZ)

3 Rasmus Jensen (DK)

4 Mads Hansen (DK)

5 Nicolas Covatti (I)

6 Paweł Przedpełski (PL)

7 Kim Nilsson (S)

8 Adam Ellis (GB)

9 Timo Lahti (S)

10 Piotr Pawlicki (PL)

11 Maciej Janowski (PL)

12 David Bellego (F)

13 Mikkel Michelsen (DK)

14 Przemysław Pawlicki (PL)

15 Adam Bednar (CZ)

16 Tom Brennan (GB)

Res 17 Giovanni Nichele (I)

Res 18 Kevin Melato (I)

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Punkte

R1

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R3

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1

Patryk Dudek

56

15

13

14

14

2

Andzejs Lebedevs

48

12

9

15

12

3

Leon Madsen

40

8

15

7

10

4

Kacper Woryna

39

15

9

6

9

5

Nazar Parnitskiy

37

7

9

12

9

6

Michael Jepsen Jensen

33

12

6

9

6

7

Szymon Wozniak

30

10

4

7

9

8

Timo Lahti

25

2

7

2

14

9

Dimitri Bergé

24

9

8

3

4

10

Mateusz Cierniak

24

8

3

7

6

11

Tom Brennan

22

6

0

9

7

12

Przemyslaw Pawlicki

19

3

-

7

9

13

Vaclav Milik

16

1

-

6

9

14

Kai Huckenbeck

16

-

16

-

-

15

Norick Blödorn

15

-

9

4

2

16

Rasmus Jensen

14

7

7

-

-

17

Grzegorz Zengota

11

-

-

11

-

18

Piotr Pawlicki

9

-

-

7

2

19

Frederik Jakobsen

7

7

-

-

-

20

Marko Levishyn

7

3

4

-

-

21

David Bellego

7

-

7

-

-

22

Jan Kvech

3

-

-

-

3

23

Robert Chmiel

1

1

-

-

-

24

Antoni Mencel

0

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0

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25

Emil Maroszek

0

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