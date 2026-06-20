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Speedway-EM: Norwegischer Debütant, Deutscher Kai Huckenbeck mit Wildcard

Mit der Vergabe der drei permanenten Wildcards ist das Line-up für die Speedway-Europameisterschaft komplett. Der polnische Promoter One Sport achtete dabei auf eine gewisse Nationenvielfalt.

Speedway-EM

Kai Huckenbeck fährt 2026 die komplette EM
Kai Huckenbeck fährt 2026 die komplette EM
Foto: FIM/Veldhuizen
Kai Huckenbeck fährt 2026 die komplette EM
© FIM/Veldhuizen

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Im Artikel erwähnt

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Adam Ellis, Kai Huckenbeck und Mathias Pollestad haben die drei permanenten Wildcards für die Speedway-Europameisterschaft 2026 erhalten, die am 18. Juli im polnischen Grünberg (Zielona Gora) beginnt. Da nach den Qualifikationsrunden mit fünf Fahrern aus Polen und vier aus Dänemark bereits über die Hälfte des Feldes besetzt ist, war zu erwarten, dass bei der Wildcard-Vergabe eine gewisse Nationenvielfalt im Auge behalten wird. Mit den drei Genannten ist nun neben Lettland, Tschechien und der Ukraine auch Großbritannien, Deutschland und Norwegen mit je einem Fahrer dabei.

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Huckenbeck, der die vergangenen beiden Saisons im Speedway-Grand-Prix startete, hatte 2025 einen beeindruckenden Auftritt beim EM-Rennen in Güstrow, wo er mit Tageswildcard dabei war, und errang einen starken zweiten Platz. Ellis kehrt nach dreijähriger Abstinenz in die EM zurück und hatte als bestplatzierter Brite im chaotischen Challenge die Qualifikation um nur einen Zähler verpasst. Eine interessante Personalie ist Mathias Pollestad, der in der Qualirunde in Stralsund als Achter ausgeschieden ist. Der Norweger hat mit inzwischen 22 Jahren bereits zwei U19-EM-Medaillen gewonnen und holte im vergangenen Jahr im SGP2 Bronze.

Nach dem Auftakt der Speedway-Europameisterschaft Mitte Juli in Grünberg macht die Serie am 5. September in Güstrow Halt, wo das zweite von vier Finalrennen stattfindet. Das Saisonfinale steigt am 2. Oktober im Rahmen des Goldhelmrennens in Pardubitz, im Anschluss an Rzeszow am 19. September.

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Im Artikel erwähnt

Das Feld der EM ist dieses Jahr besonders stark: Die gesetzten Top-6 des Vorjahres fahren auch alle im Grand-Prix.

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Startfeld Speedway-EM 2026:

#692 Patryk Dudek (PL)

#29 Andzejs Lebedevs (LV)

#30 Leon Madsen (DK)

#223 Kacper Woryna (PL)

#785 Nazar Parnitskyi (UA)

#52 Michael Jepsen Jensen (DK)

#201 Jan Kvech (CZ)

#71 Maciej Janowski (PL)

#155 Mikkel Michelsen (DK)

#67 Rasmus Jensen (DK)

#59 Przemyslaw Pawlicki (PL)

#777 Piotr Pawlicki (PL)

#299 Adam Ellis (GB)

#744 Kai Huckenbeck (D)

#999 Mathias Pollestad (N)

Reservefahrer:

Kim Nilsson (S)

Nicolas Covatti (I)

Mads Hansen (DK)

Tom Brennan (GB)

David Bellego (F)

Termine Speedway-EM 2026:

18. Juli – Finale 1 – Grünberg/PL

5. September – Finale 2 – Güstrow/D

19. September – Finale 3 – Rzeszow/PL

2. Oktober – Finale 4 – Pardubitz/CZ

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Person

Punkte

R1

R2

R3

R4

1

Patryk Dudek

56

15

13

14

14

2

Andzejs Lebedevs

48

12

9

15

12

3

Leon Madsen

40

8

15

7

10

4

Kacper Woryna

39

15

9

6

9

5

Nazar Parnitskiy

37

7

9

12

9

6

Michael Jepsen Jensen

33

12

6

9

6

7

Szymon Wozniak

30

10

4

7

9

8

Timo Lahti

25

2

7

2

14

9

Dimitri Bergé

24

9

8

3

4

10

Mateusz Cierniak

24

8

3

7

6

11

Tom Brennan

22

6

0

9

7

12

Przemyslaw Pawlicki

19

3

-

7

9

13

Vaclav Milik

16

1

-

6

9

14

Kai Huckenbeck

16

-

16

-

-

15

Norick Blödorn

15

-

9

4

2

16

Rasmus Jensen

14

7

7

-

-

17

Grzegorz Zengota

11

-

-

11

-

18

Piotr Pawlicki

9

-

-

7

2

19

Frederik Jakobsen

7

7

-

-

-

20

Marko Levishyn

7

3

4

-

-

21

David Bellego

7

-

7

-

-

22

Jan Kvech

3

-

-

-

3

23

Robert Chmiel

1

1

-

-

-

24

Antoni Mencel

0

-

-

0

-

25

Emil Maroszek

0

0

-

-

-

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  1. Grünberg 2026

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