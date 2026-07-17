Auftakt in Polen: Speedway-Europameisterschaft 2026 mit stärkstem Line-up

Grünberg (Zielona Gora) in der Woiwodschaft Lebus ist der erste Austragungsort der vier Rennen umfassenden Speedway-Europameisterschaft 2026. Das Line-up ist zum auf der Zunge zergehen lassen: Gleich sechs aktuelle Grand-Prix-Fahrer sind im Aufgebot, der Sieger bekommt neben dem Titel auch einen fixen Platz in der Weltmeisterschaft 2027. Mit dem Tschechen Jan Kvech, der sich sportlich über den Challenge qualifizierte, und dem Werlter Kai Huckenbeck, der eine Dauer-Wildcard für die EM erhielt, stehen zwei weitere Teilnehmer im Feld, die in dieser Saison bereits als Nachrücker im Grand Prix im Einsatz waren, was das starke Line-up zusätzlich aufwertet.

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Jensen suspendiert: Schwede Kim Nilsson rückt nach

Normal wäre auch Rasmus Jensen, der das Qualifikationsrennen in Stralsund gewann und sich auch im Challenge durchsetzen konnte, dabei. Der 32-Jährige wurde jedoch nach einer emotionalen Entgleisung im Rahmen des Finales der Dänischen Meisterschaft in Esbjerg vom dänischen Verband DMU für neun Monate gesperrt, wodurch der Schwede Kim Nilsson ins Feld aufrückt.

Der EM-Auftakt aus Grünberg wird am Samstagabend beim kostenpflichtigen Streamingdienst Fanseat für 8,99 € übertragen. Wer sich einen Zugang für alle vier Rennen, inklusive Güstrow am 5. September sichert, zahlt 29,99 €. Neben Grünberg und Güstrow stehen Rzeszow (PL) am 19. September und Pardubitz (CZ) am 2. Oktober im Kalender.

Line-up Speedway-EM Grünberg/PL:

#52 Michael Jepsen Jensen (DK) #30 Leon Madsen (DK) #744 Kai Huckenbeck (D) #223 Kacper Woryna (PL) # 71 Maciej Janowski (PL) #233 Kim Nilsson (S) #299 Adam Ellis (GB) #777 Piotr Pawlicki (PL) # 16 Damian Ratajczack (PL) #29 Andzejs Lebedevs (LV) # 155 Mikkel Michelsen (DK) #59 Przemyslaw Pawlicki (PL) # 999 Mathias Pollestad (N) # 785 Nazar Parnitskyi (UA) # 692 Patryk Dudek (PL) # 201 Jan Kvech (PL) Res. #17 Oskar Hurysz (PL) Res. #18 Pawel Sitek (PL)

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