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Auftakt in Polen: Speedway-Europameisterschaft 2026 mit stärkstem Line-up

Sechs Fahrer aus dem Grand Prix stehen in der Startaufstellung der diesjährigen Speedway-Europameisterschaft. Mit Kai Huckenbeck ist auch ein Deutscher dabei, am 18. Juli geht es in Grünberg/PL los.

Speedway-EM

Wir freuen uns auf den Auftakt der Speedway-EM
Wir freuen uns auf den Auftakt der Speedway-EM
Foto: jarek pabijan
Wir freuen uns auf den Auftakt der Speedway-EM
© jarek pabijan

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Grünberg (Zielona Gora) in der Woiwodschaft Lebus ist der erste Austragungsort der vier Rennen umfassenden Speedway-Europameisterschaft 2026. Das Line-up ist zum auf der Zunge zergehen lassen: Gleich sechs aktuelle Grand-Prix-Fahrer sind im Aufgebot, der Sieger bekommt neben dem Titel auch einen fixen Platz in der Weltmeisterschaft 2027. Mit dem Tschechen Jan Kvech, der sich sportlich über den Challenge qualifizierte, und dem Werlter Kai Huckenbeck, der eine Dauer-Wildcard für die EM erhielt, stehen zwei weitere Teilnehmer im Feld, die in dieser Saison bereits als Nachrücker im Grand Prix im Einsatz waren, was das starke Line-up zusätzlich aufwertet.

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Jensen suspendiert: Schwede Kim Nilsson rückt nach

Normal wäre auch Rasmus Jensen, der das Qualifikationsrennen in Stralsund gewann und sich auch im Challenge durchsetzen konnte, dabei. Der 32-Jährige wurde jedoch nach einer emotionalen Entgleisung im Rahmen des Finales der Dänischen Meisterschaft in Esbjerg vom dänischen Verband DMU für neun Monate gesperrt, wodurch der Schwede Kim Nilsson ins Feld aufrückt.

Der EM-Auftakt aus Grünberg wird am Samstagabend beim kostenpflichtigen Streamingdienst Fanseat für 8,99 € übertragen. Wer sich einen Zugang für alle vier Rennen, inklusive Güstrow am 5. September sichert, zahlt 29,99 €. Neben Grünberg und Güstrow stehen Rzeszow (PL) am 19. September und Pardubitz (CZ) am 2. Oktober im Kalender.

Line-up Speedway-EM Grünberg/PL:

#52 Michael Jepsen Jensen (DK)

#30 Leon Madsen (DK)

#744 Kai Huckenbeck (D)

#223 Kacper Woryna (PL)

# 71 Maciej Janowski (PL)

#233 Kim Nilsson (S)

#299 Adam Ellis (GB)

#777 Piotr Pawlicki (PL)

# 16 Damian Ratajczack (PL)

#29 Andzejs Lebedevs (LV)

# 155 Mikkel Michelsen (DK)

#59 Przemyslaw Pawlicki (PL)

# 999 Mathias Pollestad (N)

# 785 Nazar Parnitskyi (UA)

# 692 Patryk Dudek (PL)

# 201 Jan Kvech (PL)

Res. #17 Oskar Hurysz (PL)

Res. #18 Pawel Sitek (PL)

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Person

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R1

R2

R3

R4

1

Patryk Dudek

56

15

13

14

14

2

Andzejs Lebedevs

48

12

9

15

12

3

Leon Madsen

40

8

15

7

10

4

Kacper Woryna

39

15

9

6

9

5

Nazar Parnitskiy

37

7

9

12

9

6

Michael Jepsen Jensen

33

12

6

9

6

7

Szymon Wozniak

30

10

4

7

9

8

Timo Lahti

25

2

7

2

14

9

Dimitri Bergé

24

9

8

3

4

10

Mateusz Cierniak

24

8

3

7

6

11

Tom Brennan

22

6

0

9

7

12

Przemyslaw Pawlicki

19

3

-

7

9

13

Vaclav Milik

16

1

-

6

9

14

Kai Huckenbeck

16

-

16

-

-

15

Norick Blödorn

15

-

9

4

2

16

Rasmus Jensen

14

7

7

-

-

17

Grzegorz Zengota

11

-

-

11

-

18

Piotr Pawlicki

9

-

-

7

2

19

Frederik Jakobsen

7

7

-

-

-

20

Marko Levishyn

7

3

4

-

-

21

David Bellego

7

-

7

-

-

22

Jan Kvech

3

-

-

-

3

23

Robert Chmiel

1

1

-

-

-

24

Antoni Mencel

0

-

-

0

-

25

Emil Maroszek

0

0

-

-

-

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  1. Demnächst

    Grünberg 2026

    18.07.2026
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  2. Güstrow 2026

    05.09.2026
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  3. Rzeszow 2026

    19.09.2026
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  4. Pardubitz 2026

    02.10.2026
    Zum Event

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