Auftakt in Polen: Speedway-Europameisterschaft 2026 mit stärkstem Line-up
Sechs Fahrer aus dem Grand Prix stehen in der Startaufstellung der diesjährigen Speedway-Europameisterschaft. Mit Kai Huckenbeck ist auch ein Deutscher dabei, am 18. Juli geht es in Grünberg/PL los.
Grünberg (Zielona Gora) in der Woiwodschaft Lebus ist der erste Austragungsort der vier Rennen umfassenden Speedway-Europameisterschaft 2026. Das Line-up ist zum auf der Zunge zergehen lassen: Gleich sechs aktuelle Grand-Prix-Fahrer sind im Aufgebot, der Sieger bekommt neben dem Titel auch einen fixen Platz in der Weltmeisterschaft 2027. Mit dem Tschechen Jan Kvech, der sich sportlich über den Challenge qualifizierte, und dem Werlter Kai Huckenbeck, der eine Dauer-Wildcard für die EM erhielt, stehen zwei weitere Teilnehmer im Feld, die in dieser Saison bereits als Nachrücker im Grand Prix im Einsatz waren, was das starke Line-up zusätzlich aufwertet.
Jensen suspendiert: Schwede Kim Nilsson rückt nach
Normal wäre auch Rasmus Jensen, der das Qualifikationsrennen in Stralsund gewann und sich auch im Challenge durchsetzen konnte, dabei. Der 32-Jährige wurde jedoch nach einer emotionalen Entgleisung im Rahmen des
Der EM-Auftakt aus Grünberg wird am Samstagabend beim kostenpflichtigen
Line-up Speedway-EM Grünberg/PL:
#52 Michael Jepsen Jensen (DK)
#30 Leon Madsen (DK)
#744 Kai Huckenbeck (D)
#223 Kacper Woryna (PL)
# 71 Maciej Janowski (PL)
#233 Kim Nilsson (S)
#299 Adam Ellis (GB)
#777 Piotr Pawlicki (PL)
# 16 Damian Ratajczack (PL)
#29 Andzejs Lebedevs (LV)
# 155 Mikkel Michelsen (DK)
#59 Przemyslaw Pawlicki (PL)
# 999 Mathias Pollestad (N)
# 785 Nazar Parnitskyi (UA)
# 692 Patryk Dudek (PL)
# 201 Jan Kvech (PL)
Res. #17 Oskar Hurysz (PL)
Res. #18 Pawel Sitek (PL)
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