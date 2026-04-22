Speedway-Gigant Australien: Gleich vier Fahrer greifen nach dem WM-Titel
Für Australien könnte die Speedway-WM-Saison 2026 eine sehr erfolgreiche werden. Vier Fahrer starten im Grand Prix und haben das Zeug, Einzelweltmeister zu werden. Auch im Weltcup sind sie Favorit.
Zum Saisonabschluss 2025 gewann die australische Mannschaft mit Jack Holder und Brady Kurtz das Speedway der Nationen; Kurtz fehlte am Ende auch nur ein Zähler im Titelkampf mit Bartosz Zmarzlik. 2026 hat Australien ebenso wie Polen vier Fahrer im Grand Prix, das Potenzial ist da, ähnlich erfolgreich abzuschließen.
«Ich will noch immer Weltmeister werden», gibt sich Brady Kurtz vor seiner zweiten Grand-Prix-Saison betont kämpferisch und gab auf die Frage, wo der entscheidende Punkt liegenblieb, eine entsprechend selbstbewusste Antwort: «Die fünf Rennen, die ich nicht gewonnen habe, haben am Ende den Unterschied ausgemacht.»
Dass Kurtz, der erst kürzlich mit 17 Punkten in der britischen Liga brillierte, mit einer gestiegenen Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit umgehen muss, lässt er nicht an sich heran. «Ich achte nicht drauf, was in den Medien oder sonst wo los ist. Ich fokussiere mich auf mein Team und mich.»
Jason Doyle letzter australischer Speedway-Weltmeister
Wo Kurtz noch hin will, war Jason Doyle bereits, denn der 40-Jährige war 2017 der letzte Australier, der die Speedway-Weltmeisterschaft gewann. Dieses Jahr ist er mit Dauer-Wildcard dabei, 2025 hatte er zum wiederholten Mal mit Verletzungen zu kämpfen. «Die Sorge, nicht mehr im Grand Prix zu sein, war da, als ich im Krankenhaus lag», gestand der Routinier, der sich
Während Kurtz und Doyle bereits WM-Medaillen im Einzel eroberten, können Max Fricke und Jack Holder solche Erfolge noch nicht vorweisen, auch wenn sie als Duo 2022 das Speedway der Nationen gewannen und auch Grand-Prix-Siege vorzuweisen haben. Während Holder, der
Australien gehört zu den Favoriten für den Weltcup
Was die Australier vor der Saison 2026 noch verbindet: Unter normalen Umständen bildet das GP-Quartett das Gerippe der Mannschaft für den World-Cup Ende August in Warschau. «Wir haben eine gute Chance zu gewinnen, nach unserem Erfolg beim Speedway der Nationen», so Fricke. Mit Jack Holder und Jason Doyle haben die Aussies die GP-Sieger in Warschau aus den Jahren 2024 und 2025 in ihren Reihen. Und da Polen auf dieser Eintagesbahn keinen Heimvorteil haben wird, müssen die Aussies zu den Titelfavoriten gezählt werden.
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