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Speedway-Gigant Australien: Gleich vier Fahrer greifen nach dem WM-Titel

Für Australien könnte die Speedway-WM-Saison 2026 eine sehr erfolgreiche werden. Vier Fahrer starten im Grand Prix und haben das Zeug, Einzelweltmeister zu werden. Auch im Weltcup sind sie Favorit.

Manuel Wüst
Von

Speedway-GP

Doyle, Kurtz und Holder (v.l.) wollen Weltmeister werden
Doyle, Kurtz und Holder (v.l.) wollen Weltmeister werden
Foto: jarek pabijan
Doyle, Kurtz und Holder (v.l.) wollen Weltmeister werden
© jarek pabijan

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Im Artikel erwähnt

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Zum Saisonabschluss 2025 gewann die australische Mannschaft mit Jack Holder und Brady Kurtz das Speedway der Nationen; Kurtz fehlte am Ende auch nur ein Zähler im Titelkampf mit Bartosz Zmarzlik. 2026 hat Australien ebenso wie Polen vier Fahrer im Grand Prix, das Potenzial ist da, ähnlich erfolgreich abzuschließen.

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«Ich will noch immer Weltmeister werden», gibt sich Brady Kurtz vor seiner zweiten Grand-Prix-Saison betont kämpferisch und gab auf die Frage, wo der entscheidende Punkt liegenblieb, eine entsprechend selbstbewusste Antwort: «Die fünf Rennen, die ich nicht gewonnen habe, haben am Ende den Unterschied ausgemacht.»

Dass Kurtz, der erst kürzlich mit 17 Punkten in der britischen Liga brillierte, mit einer gestiegenen Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit umgehen muss, lässt er nicht an sich heran. «Ich achte nicht drauf, was in den Medien oder sonst wo los ist. Ich fokussiere mich auf mein Team und mich.»

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Im Artikel erwähnt

Jason Doyle letzter australischer Speedway-Weltmeister

Wo Kurtz noch hin will, war Jason Doyle bereits, denn der 40-Jährige war 2017 der letzte Australier, der die Speedway-Weltmeisterschaft gewann. Dieses Jahr ist er mit Dauer-Wildcard dabei, 2025 hatte er zum wiederholten Mal mit Verletzungen zu kämpfen. «Die Sorge, nicht mehr im Grand Prix zu sein, war da, als ich im Krankenhaus lag», gestand der Routinier, der sich in Warschau die Hüfte ausgekugelt hatte und erst in der zweiten Saisonhälfte wieder zu einer guten Form fand. «Ich hatte in den letzten Jahren viel mit Verletzungen zu kämpfen, aber ich war schon einmal Weltmeister und will es wieder werden. Man muss nur mal auf Greg Hancock schauen, in welchem Alter der noch Titel geholt hat.»

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Während Kurtz und Doyle bereits WM-Medaillen im Einzel eroberten, können Max Fricke und Jack Holder solche Erfolge noch nicht vorweisen, auch wenn sie als Duo 2022 das Speedway der Nationen gewannen und auch Grand-Prix-Siege vorzuweisen haben. Während Holder, der im Winter Australischer Meister wurde, sich sportlich sicher qualifizieren konnte, war Fricke auf eine Wildcard für die Saison 2026 angewiesen. «Es ist schon etwas frustrierend, dass ich noch nicht konstant auf einem höheren Level fahre und Ergebnisse abliefern kann», stellt der ehemalige U21-Weltmeister fest.

Australien gehört zu den Favoriten für den Weltcup

Was die Australier vor der Saison 2026 noch verbindet: Unter normalen Umständen bildet das GP-Quartett das Gerippe der Mannschaft für den World-Cup Ende August in Warschau. «Wir haben eine gute Chance zu gewinnen, nach unserem Erfolg beim Speedway der Nationen», so Fricke. Mit Jack Holder und Jason Doyle haben die Aussies die GP-Sieger in Warschau aus den Jahren 2024 und 2025 in ihren Reihen. Und da Polen auf dieser Eintagesbahn keinen Heimvorteil haben wird, müssen die Aussies zu den Titelfavoriten gezählt werden.

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Landshut Sprint

Landshut

Warschau Sprint

Warschau

Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Landsberg Sprint

Landsberg

Mallila

Riga

Breslau Sprint

Breslau

Vojens

1.

Bartosz Zmarzlik

183

4

20

-

9

20

2

18

20

2

18

18

14

2

18

18

2.

Brady Kurtz

182

3

14

3

18

7

3

16

18

-

20

20

20

-

20

20

3.

Dan Bewley

142

-

18

1

4

11

-

20

7

4

16

16

11

4

16

14

4.

Fredrik Lindgren

134

-

12

-

10

18

-

14

16

3

14

12

18

-

6

11

5.

Jack Holder

118

-

8

-

20

14

-

12

14

1

8

9

12

-

14

6

6.

Andzejs Lebedevs

98

1

16

-

12

12

-

1

4

-

5

8

16

-

11

12

7.

Robert Lambert

82

2

9

2

11

3

-

11

5

-

4

10

10

3

2

10

8.

Max Fricke

79

-

10

-

8

4

4

8

12

-

10

3

8

1

7

4

9.

Mikkel Michelsen

70

-

4

-

6

6

-

9

9

-

9

5

4

-

10

8

10.

Jason Doyle

66

-

3

-

5

-

-

3

2

-

12

14

6

-

12

9

11.

Anders Thomsen

66

-

7

-

7

10

-

2

6

-

11

2

9

-

9

3

12.

Dominik Kubera

61

-

11

-

14

2

-

4

8

-

6

6

7

-

1

2

13.

Jan Kvech

58

-

5

4

3

9

-

7

3

-

7

11

3

-

5

1

14.

Martin Vaculik

51

-

6

-

2

8

1

10

11

-

0

1

2

-

3

7

15.

Kai Huckenbeck

42

-

1

-

1

5

-

5

10

-

3

7

1

-

4

5

16.

Michael Jepsen Jensen

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

17.

Leon Madsen

16

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Patryk Dudek

16

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

20.

Charles Wright

7

-

-

-

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

-

-

21.

Jevgenijs Kostigovs

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

22.

Kim Nilsson

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

23.

Oskar Paluch

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

24.

Erik Riss

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Bartlomiej Kowalski

1

-

-

-

0

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

26.

Daniel Klima

1

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