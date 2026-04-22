Speedway-Gigant Australien: Gleich vier Fahrer greifen nach dem WM-Titel

Zum Saisonabschluss 2025 gewann die australische Mannschaft mit Jack Holder und Brady Kurtz das Speedway der Nationen; Kurtz fehlte am Ende auch nur ein Zähler im Titelkampf mit Bartosz Zmarzlik. 2026 hat Australien ebenso wie Polen vier Fahrer im Grand Prix, das Potenzial ist da, ähnlich erfolgreich abzuschließen.

Werbung

Werbung

«Ich will noch immer Weltmeister werden», gibt sich Brady Kurtz vor seiner zweiten Grand-Prix-Saison betont kämpferisch und gab auf die Frage, wo der entscheidende Punkt liegenblieb, eine entsprechend selbstbewusste Antwort: «Die fünf Rennen, die ich nicht gewonnen habe, haben am Ende den Unterschied ausgemacht.»

Dass Kurtz, der erst kürzlich mit 17 Punkten in der britischen Liga brillierte, mit einer gestiegenen Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit umgehen muss, lässt er nicht an sich heran. «Ich achte nicht drauf, was in den Medien oder sonst wo los ist. Ich fokussiere mich auf mein Team und mich.»

Jason Doyle letzter australischer Speedway-Weltmeister

Wo Kurtz noch hin will, war Jason Doyle bereits, denn der 40-Jährige war 2017 der letzte Australier, der die Speedway-Weltmeisterschaft gewann. Dieses Jahr ist er mit Dauer-Wildcard dabei, 2025 hatte er zum wiederholten Mal mit Verletzungen zu kämpfen. «Die Sorge, nicht mehr im Grand Prix zu sein, war da, als ich im Krankenhaus lag», gestand der Routinier, der sich in Warschau die Hüfte ausgekugelt hatte und erst in der zweiten Saisonhälfte wieder zu einer guten Form fand. «Ich hatte in den letzten Jahren viel mit Verletzungen zu kämpfen, aber ich war schon einmal Weltmeister und will es wieder werden. Man muss nur mal auf Greg Hancock schauen, in welchem Alter der noch Titel geholt hat.»

Werbung

Werbung

Während Kurtz und Doyle bereits WM-Medaillen im Einzel eroberten, können Max Fricke und Jack Holder solche Erfolge noch nicht vorweisen, auch wenn sie als Duo 2022 das Speedway der Nationen gewannen und auch Grand-Prix-Siege vorzuweisen haben. Während Holder, der im Winter Australischer Meister wurde , sich sportlich sicher qualifizieren konnte, war Fricke auf eine Wildcard für die Saison 2026 angewiesen. «Es ist schon etwas frustrierend, dass ich noch nicht konstant auf einem höheren Level fahre und Ergebnisse abliefern kann», stellt der ehemalige U21-Weltmeister fest.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Australien gehört zu den Favoriten für den Weltcup