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Challenge Speedway-GP: Highspeedcrash kostet Kai Huckenbeck die Chance

Die ersten vier für den Speedway-GP 2027 stehen fest. Dass es Robert Lambert und Kacper Woryna im Challenge in Terenzano schafften, ist keine Überraschung. Die anderen zwei Fahrer schon.

Speedway-GP

So endete Kai Huckenbecks GP-Traum
So endete Kai Huckenbecks GP-Traum
Foto: jarek pabijan
So endete Kai Huckenbecks GP-Traum
© jarek pabijan

Im Artikel erwähnt

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Aus deutscher Sicht endete der Abend beim Challenge in Terenzano mit der Gewissheit, dass die Rückkehr von Kai Huckenbeck in den Grand Prix 2027 im Bereich des Möglichen lag – doch mit einem Sturz platzte sein Traum. In den drei Läufen davor hatte sich der Werlter von Mal zu Mal gesteigert und mischte mit sechs Punkten voll im Kampf um die Qualifikation mit. Im 14. Lauf kam Huckenbeck als Zweiter aus den Startbändern, ging eingangs der zweiten Runde an Kacper Woryna vorbei, der jedoch direkt konterte und ausgangs der Startkurve wieder die Führung übernahm. Bei der Einfahrt in die Zielkurve zog Woryna nach innen und kreuzte dabei Huckenbecks Linie, sodass der 33-Jährige mit Höchstgeschwindigkeit in die Streckenbegrenzung krachte und unter die Airfences rutschte.

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Für Kai war der Rennabend beendet, da ihm die Schuld am Unfall zugesprochen wurde, wobei es auch Argumente gegeben hätte, die für eine Disqualifikation Worynas gesprochen hätten: Im vergangenen Jahr wurde Zach Wajtknecht nach einem ähnlichen Manöver disqualifiziert, nachdem er bei der Langbahn-WM in Scheeßel gleich die Linie gewechselt hatte und dem auffahrenden Martin Smolinski dadurch keine Ausweichmöglichkeit blieb und es zu einem vergleichbaren Sturz kam. Da Huckenbeck jedoch aufgefahren ist und der Pole die Rennlinie vorgab, ist auch die Entscheidung, den Deutschen zu disqualifizieren, vertretbar.

Im Artikel erwähnt

Während für Huckenbeck die Rückkehr in den Grand Prix vom Tisch ist, sicherten sich Robert Lambert (1.) und Kacper Woryna (3.) ihren Platz für die kommende Saison. Schon vor dem Schlussdurchgang hatte auch der Australier Rohan Tungate mit drei Laufsiegen und einem zweiten Rang die Qualifikation in der Tasche, sodass der 36-Jährige einen letzten Platz verschmerzen konnte. Den letzten offenen Qualifikationsplatz eroberte nach einer starken Aufholjagd der Schwedische Meister Kim Nilsson, der gewinnen musste und Paco Castagna niederrang.

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Kai Huckenbeck vor Robert Lambert
Kai Huckenbeck vor Robert Lambert
Foto: jarek pabijan
Kai Huckenbeck vor Robert Lambert
© jarek pabijan

Auf den Plätzen 5 und 6, die die ersten Nachrücker sind, falls sich Lambert und/oder Woryna über den diesjährigen Grand Prix für 2027 qualifizieren, landeten mit Andzejs Lebedevs und Michel Jepsen Jensen zwei weitere aktuelle GP-Fahrer, dann kommen Frederik Jakobsen und Evergreen Chris Harris. Derzeit liegen Lambert, Woryna und Jepsen Jensen in den Top-7 der Weltmeisterschaft, die automatisch in der Serie bleiben. Ändert sich das nicht, würden Lebedevs, Jakobsen und Harris in dieser Reihenfolge nachrücken.

Ergebnisse Speedway-GP-Challenge Terenzano/I:

Qualifiziert für den Grand Prix 2027:

1. Robert Lambert (GB), 14 Punkte

2. Rohan Tungate (AUS), 11

3. Kacper Woryna (PL), 10

4. Kim Nilsson (S), 10

Ausgeschieden:

5. Andzejs Lebedevs (LV), 9

6. Michael Jepsen Jensen (DK), 9

7. Frederik Jakobsen (DK), 8

8. Christopher Harris (GB), 7

9. Maciej Janowski (PL), 7

10. Michele Castagna (I), 7

11. Kai Huckenbeck (D), 6

12. Dominik Kubera (PL), 6

13. Jaimon Lidsey (AUS), 5

14. Anders Rowe (GB), 4

15. Luke Becker (USA), 3

16. Keynan Rew (AUS), 3

17. Nicolas Vicentin (I), 1

18. Brando Lunardi (I), 0

Finale: 1. Robert Lambert, 2. Rohan Tungate, 3. Kacper Woryna, 4. Kim Nilsson

Vier GP-Fahrer 2027 stehen fest (v.l.): Tungate, Lambert, Woryna, Nilsson
Vier GP-Fahrer 2027 stehen fest (v.l.): Tungate, Lambert, Woryna, Nilsson
Foto: jarek pabijan
Vier GP-Fahrer 2027 stehen fest (v.l.): Tungate, Lambert, Woryna, Nilsson
© jarek pabijan

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Breslau

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Lodsch

Riga

Vojens Sprint

Vojens

Thorn Sprint

Thorn

1.

Bartosz Zmarzlik

98

16

16

-

14

16

-

20

16

-

-

-

-

-

-

-

2.

Brady Kurtz

93

8

18

1

18

20

-

14

14

-

-

-

-

-

-

-

3.

Robert Lambert

81

14

6

3

12

7

3

18

18

-

-

-

-

-

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

66

2

14

-

11

18

-

16

5

-

-

-

-

-

-

-

5.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Kacper Woryna

55

20

11

-

4

9

-

5

6

-

-

-

-

-

-

-

7.

Leon Madsen

55

1

20

-

8

6

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

8.

Max Fricke

54

3

7

-

20

12

2

6

4

-

-

-

-

-

-

-

9.

Patryk Dudek

51

10

5

-

9

5

-

11

11

-

-

-

-

-

-

-

10.

Anders Thomsen

50

-

4

-

10

4

-

12

20

-

-

-

-

-

-

-

11.

Andzejs Lebedevs

44

5

9

-

6

3

1

8

12

-

-

-

-

-

-

-

12.

Jason Doyle

42

11

8

-

7

11

-

2

3

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

34

-

3

-

5

10

-

9

7

-

-

-

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

28

7

10

-

-

-

-

3

8

-

-

-

-

-

-

-

15.

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Nazar Parnitskiy

16

6

2

-

1

1

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

17.

Fredrik Lindgren

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Kai Huckenbeck

11

-

-

-

2

8

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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Nikodem Mikolajczyk

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