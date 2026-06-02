Kerstin Rudolph (Landshut): «Warner Bros. war zu groß für unseren Sport»

Unter zwei Promotern richtete der AC Landshut drei Speedway-Grands-Prix aus und konnte sogar in diesem Jahr die Mammuttaufgabe mit zwei Rennen an zwei Tagen nach außen hin mühelos stemmen und eine reibungslose Veranstaltung bieten. Somit bestätigte der ACL mit seinen vielen Helfern, dass er Ende 2025 zurecht als GP-Veranstalter des Jahres ausgezeichnet wurde. «Eine Anerkennung der vielen, vielen Arbeitsstunden, die von Ehrenamtlichen geleistet wird», freute sich die zweite Vorsitzende Kerstin Rudolph im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es ist schön zu sehen, wie an solchen Tagen Leute zusammenwachsen und an einem Strang ziehen, unabhängig von den beiden Eventtagen wurden rund 2000 Arbeitsstunden geleistet.»

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Neuer SGP-Promoter: Es gab eine gewisse Sicherheit

Für die Saison 2026 änderte sich mit dem Wechsel von Promoter Warner Bros. Discovery hin zu Mayfield Sports der Partner für die Ausrichtung des Grand Prix und so war der Club gezwungen, sich im dritten Jahr neu einzustellen. «Warner Bros. hatte alle Veranstalter, die einen Vertrag hatten, frühzeitig kontaktiert und informiert. Viele Leute, die schon bei Warner mit dabei waren, sind jetzt auch bei Mayfield. Das ist eine gewisse Sicherheit für uns gewesen und wir wussten, mit wem wir es zu tun haben», gibt Rudolph wieder, wie der Wechsel des Promoters aus Veranstaltersicht lief. «Es hat sich mit dem neuen Promoter alles ein wenig verändert», stellte die Bayerin fest. «Einige Umstellungen des Promoters haben uns als Veranstalter mehr in die Verantwortung genommen. Was sie geändert haben, ist die TV-Übertragung, weil sie zurück auf Satelliten gegangen sind und nicht mehr übers Internet übertragen, wie das bei Warner war. Sie sparen in verschiedenen Bereichen ein wenig, zum Beispiel beim Einsatz von Drohnen und bestimmten Kameras. Auch das Anschiebe-Areal ist jetzt nicht mehr mit LEDs ausgestattet.»

Ich glaube, das ist mit dem neuen Promoter ist gut für unseren Sport. kerstin rudolph

Den Wechsel vom Weltkonzern Warner Bros. hin zu einem anderen Promoter sieht die zweite Vorsitzende des AC Landshut, obwohl manche Neuerungen von Warner Bros. zurückgefahren wurden, eher positiv. «Ich habe immer gesagt, Warner ist ein Stück zu groß für unseren Sport. Der Konzern brachte ein bestimmtes Level mit rein, was extrem war in verschiedenen Bereichen, und da tut sich ein kleinerer Promoter etwas leichter. Ich glaube, das ist mit dem neuen Promoter ist gut für unseren Sport.»

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Der neue Promoter hat zu kämpfen

Nachdem Mayfield in diesem Jahr, auch bedingt durch den kurzen Vorlauf bis zum Saisonstart, nur wenige Änderungen vornahm, ist man gespannt, welche Erkenntnisse die Engländer aus der ersten Saison als GP-Promoter ziehen werden. Rudolph: «Man sieht ja, dass sie zu kämpfen haben, Sponsoren an Land zu ziehen. Auch die Fahrergelder wurden gekürzt. Natürlich muss der Promoter auch von den Kosten runter, denn der kann nicht wie ein großer Konzern Verluste einfach abschreiben. Ich denke, die machen sich jetzt ein Bild und dann muss man das Konzept abwarten.»

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Wie die weiteren Planungen des AC Landshut in Sachen Grand Prix aussehen, und warum Kerstin Rudolph die Teilnahme des ACL in der polnischen Liga auch als eine Erfolgsgeschichte für den deutschen Speedwaysport sieht, lesen Sie im baldigen zweiten Teil unseres Gesprächs.